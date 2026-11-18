Nawrocka odpowiada na krytykę weta ws. DSA. Fot. Tomasz Warszewski/shutterstock

Marta Nawrocka stanęła w obronie prezydenckiego weta ws. ustawy wdrażającej DSA. Pierwsza dama przekonuje, że odrzucenie nowych przepisów nie pozbawiło służb możliwości walki z przestępstwami w sieci. Zwróciła się też z apelem do rodziców.

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18 i 19 listopada w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja z inicjatywy pierwszej damy. Spotkanie pod hasłem "Ich przyszłość. Nasza odpowiedzialność" zgromadzi małżonków prezydentów, ekspertów oraz przedstawicieli instytucji publicznych i firm technologicznych.

Wydarzenie to jeden z punktów, na które składają się plany Marty Nawrockiej podczas prezydentury męża. Przed konferencją pierwsza dama udzieliła wywiadu Polskiej Agencji Prasowej. Jednym z poruszonych tematów była decyzja jej męża o zawetowaniu nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która miała wdrażać w Polsce unijny akt DSA.

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Marta Nawrocka o wecie prezydenta ws. DSA

– Jeżeli chodzi o ustawę wdrażającą DSA, istnieją już przepisy pozwalające zwalczać przestępstwa w internecie i reagować na nielegalne treści. Prezydenckie weto nie pozbawiło policji ani innych służb możliwości działania. Nie można więc przekonywać rodziców, że bez tej ustawy państwo jest bezradne – powiedziała Marta Nawrocka w rozmowie z PAP, co cytuje Wirtualna Polska.

Jak dodała, prezydent "zakwestionował konkretne rozwiązania, które w jego ocenie mogły ograniczać konstytucyjną wolność słowa, a nie potrzebę ochrony najmłodszych". Nawrocka przestrzegła też przed wykorzystywaniem tragicznych wydarzeń do politycznych sporów. Wróciła do ostatnich ataków w szkołach i zamachu w centrum Krakowa.

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– Bezpieczeństwo dzieci i wszystkich obywateli jest zbyt ważne, żeby czynić z niego narzędzie politycznej walki. Samo uchwalanie kolejnych ustaw nie zapewni bezpieczeństwa. Potrzebne są konkretne działania państwa i skuteczne wykorzystywanie narzędzi, które już dziś są dostępne. Musimy chronić zarówno nasze dzieci, jak i wolność słowa – podkreśliła pierwsza dama.

W wywiadzie Nawrocka mówiła również o tym, jak ważna jest codzienna rozmowa z dziećmi i zainteresowanie ich problemami. Wystosowała apel do rodziców. – Przede wszystkim chciałabym powiedzieć rodzicom: rozmawiajcie ze swoimi dziećmi i poświęcajcie im czas. U nas w domu bardzo dużo rozmawiamy. Chcę, żeby moje dzieci zawsze wiedziały, że mogą przyjść do mnie albo do taty z każdym problemem. Żeby nie bały się powiedzieć, że coś złego wydarzyło się w szkole czy w internecie – powiedziała.

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Nawrocka zaznaczyła, że rodzice powinni być uważni na zmiany w zachowaniu dzieci, ale czasem potrzebna jest też pomoc specjalistów. Zwróciła uwagę na długie kolejki do psychiatrów dziecięcych. – Dla dziecka, które przeżywa dramat, to zdecydowanie za długo – mówiła. I zaznaczyła, że poprawa dostępu do psychiatrii dziecięcej i pomocy psychologicznej powinna być jednym z priorytetów.

Karol Nawrocki zawetował ustawę o DSA. Donald Tusk ostro zareagował

Jak pisaliśmy w naTemat, weto Nawrockiego, o którym długo będzie głośno, dotyczyło ustawy wdrażającej unijny akt o usługach cyfrowych. Nowe przepisy miały umożliwić blokowanie nielegalnych treści w internecie. Prezydent uzasadniał swoją decyzję obawami o wolność słowa i ryzyko przyznania urzędnikom zbyt dużych uprawnień.

– Wróciło widmo urzędnika cenzora, który będzie podejmował decyzje, co wolno, a czego nie wolno w internecie – mówił Nawrocki w nagraniu opublikowanym w sieci. Podkreślił, że rozstrzyganie, czy dana treść stanowi przestępstwo, powinno należeć do niezawisłych sądów.

Decyzję prezydenta skrytykował premier Donald Tusk. "Ochrona dzieci przed internetowymi przestępcami. Trudno wyobrazić sobie ważniejszą sprawę, która powinna łączyć ponad politycznymi podziałami. A jednak zawetował" – napisał na platformie X.