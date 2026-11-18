Katarzyna Tusk zabrała głos ws. zaproszenia dla Nawrockiego na Wigilię w Sopocie Fot. zrzut ekranu/Instagram/@makelifeeasier_pl

Szef rządu zaprosił Karola Nawrockiego do Sopotu na przedświąteczne spotkanie. Ten gest skomentowała córka premiera Katarzyna Tusk. Opublikowała wymowny wpis na Instagramie i nie zabrakło w nim uszczypliwości pod adresem prezydenta.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Katarzyna Tusk-Cudna odniosła się do sprawy we wtorek na prowadzonym przez siebie profilu na Instagramie "makelifeeasier_pl". W serii wpisów poświęconych świątecznym ozdobom zamieściła uwagę ws. zaproszenia do Sopotu.

Kasia Tusk komentuje zaproszenie Nawrockiego do Sopotu

"A skoro już mowa o tradycyjnych ozdobach... moja choinka może w tym roku odetchnąć z ulgą. Pewien zaproszony gość nie przyjedzie jednak do Sopotu na przedświąteczny opłatek, więc nikt nie każe jej wynosić się z salonu z powodu niemieckich korzeni" – napisała córka premiera.

Kasia Tusk zabrała głos ws. Nawrockiego. Zrzut ekranu/Instagram/@makelifeeasier_pl

Przypomnijmy, że Tusk zaprosił Nawrockiego na Wigilię do Sopotu tydzień temu. Obaj politycy świętowali 11 listopada osobno, a premier zwrócił się do prezydenta podczas uroczystości chrztu promu Bursztyn Unity w Szczecinie. Zaproponował, by Karol Nawrocki przyjechał do jego domu w Sopocie razem z żoną i dziećmi.

REKLAMA

– Panie prezydencie, mieliśmy się spotkać. Trochę czekałem na to zaproszenie, ale od serca w takim razie, nie czekając dłużej, chcę zaprosić pana razem z małżonką, z rodziną, z dziećmi do mnie do domu w Sopocie. Podzielmy się opłatkiem przed Wigilią. Porozmawiajmy, jak to się kiedyś mówiło, jak Polak z Polakiem – powiedział Donald Tusk.

Szef rządu podkreślił, że sytuacja w kraju wymaga porozumienia między najważniejszymi osobami w państwie. – Polska warta jest naszej rozmowy. Polska warta jest solidarności Polek i Polaków. Nie zmarnujmy tego wielkiego wysiłku. Nie zmarnujmy tego cudu, jaki się nam zdarzył ponownie w naszej historii – apelował.

REKLAMA

Reakcja Pałacu Prezydenckiego na gest premiera

Pałac Prezydencki bezlitośnie o zaproszeniu Tuska odpowiedział poprzez rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza. W programie "Tłit" Wirtualnej Polski stwierdził, że zaproszenie miało charakter polityczny i nie było szczerym gestem.

– Pan premier znany jest z tego typu aktywności i prób takiego pozornego wyciągania dłoni. To kolejna próba pana premiera Donalda Tuska, by zaprosić pana prezydenta. Oczywiście nie ma w tym absolutnie żadnej szczerości, nie mamy co do tego żadnych złudzeń. To był gest wyłącznie o charakterze politycznym – ocenił.

REKLAMA

Leśkiewicz podkreślił wówczas, że prezydent nie wyklucza rozmowy z szefem rządu. Głos w tej sprawie zabrał również były prezydent Andrzej Duda. – Prezydent zdecyduje. Natomiast to jest taka polityczna zagrywka – powiedział w rozmowie z Radiem ZET

Duda uznał, że wykorzystywanie w tym celu okresu Bożego Narodzenia jest niewłaściwe. – To jest ewidentna zagrywka polityczna Donalda Tuska, zresztą brzydka, bo w kontekście Bożego Narodzenia. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, co o prezydencie mówi Donald Tusk i jak się zachowuje wobec prezydenta, co znam z autopsji – mówił.