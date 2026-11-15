Pałac Prezydencki reaguje na wpis Donalda Tuska o wecie Karola Nawrockiego ws. ustawy cyfrowej. Fot. FotoDax/shutterstock

W sieci wciąż trwa wzburzona wymiana zdań między politykami po zawetowanej przez Karola Nawrockiego ustawie o usługach cyfrowych (DSA). Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker odniósł się do ostatniego wpisu Donalda Tuska, zarzucając premierowi "budowanie atmosfery szantażu i strachu".

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

W piątek 13 listopada prezydent Karol Nawrocki ogłosił weto, o którym długo będzie głośno. Dotyczyło ono bowiem ustawy mającej wdrożyć w Polsce część unijnego Aktu o usługach cyfrowych (DSA) i umożliwić dzięki temu szybkie blokowanie nielegalnych treści w internecie.

– Wróciło widmo urzędnika cenzora, który będzie podejmował decyzje, co wolno, a czego nie wolno w internecie. Rolą urzędnika nie jest oferowanie wyroków o tym, czy dana treść była przestępstwem, czy nie. To jest wyłącznie kompetencja wymiaru sprawiedliwości i niezawisłych sędziów – tłumaczył swoją decyzję prezydent.

REKLAMA

Pałac Prezydencki odpowiada Tuskowi ws. weta Nawrockiego. "Obrzydliwe"

Donald Tusk w ostatnich dniach szeroko komentował za pośrednictwem mediów społecznościowych najnowszą decyzję prezydenta. Swój pierwszy wpis zamieścił już w piątek i wówczas Tusk skwitował weto, choć nie wspomniał bezpośrednio o Nawrockim i DSA.

"Ochrona dzieci przed internetowymi przestępcami. Trudno wyobrazić sobie ważniejszą sprawę, która powinna łączyć ponad politycznymi podziałami. A jednak zawetował" – napisał premier w serwisie X.

Na tym jednak nie poprzestał. Następnego dnia, w sobotę 14 listopada, Donald Tusk wbił kolejną szpilę Nawrockiemu ws. weta. Szef rządu już zdecydowanie ostrzej i bardziej bezpośrednio wskazał, dla kogo weto jest powodem do radości, a kto na nim realnie ucierpi.

REKLAMA

"Z prezydenckiego weta zadowoleni są hejterzy, rosyjskie farmy trolli, pedofile, ekstremalni nihiliści i lobbyści. Ofiarami tego weta są polskie dzieci, rodzice, bezpieczeństwo wszystkich obywateli. Tego nie da się w żaden sposób usprawiedliwić" – oznajmił Tusk w serwisie X.

Właśnie do tego sobotniego wpisu premiera postanowił odnieść się Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker. Polityk nawiązał do stosowanej przez Karola Nawrockiego argumentacji o wprowadzaniu cenzury, a samemu Donaldowi Tuskowi zarzucił prowadzenie nieodpowiedzialnej polityki.

REKLAMA

"Wystarczyło napisać dobre prawo. Dzieci trzeba chronić realnie, a nie używać ich bezpieczeństwa jako tarczy dla wprowadzania cenzury. Jeśli ktoś w jednej wypowiedzi mieści hejterów, rosyjskie farmy trolli, pedofilów, nihilistów i lobbystów, to znaczy, że zabrakło mu po prostu argumentów" – napisał Szefernaker w serwisie X.

Na zakończenie dodał: "Tak nie buduje się odpowiedzialnej polityki. Tak buduje się atmosferę szantażu i strachu. Obrzydliwe".

O co chodzi w ustawie o DSA? Szybkie blokowanie nielegalnych treści

Nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji. Celem było wprowadzenie procedury szybkich nakazów blokowania treści naruszających prawo, z poszanowaniem praw użytkowników sieci.

Rejestr stron wykorzystywanych do rozpowszechniania nielegalnych treści miał prowadzić prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). O szybkie blokowanie mogliby występować prokuratorzy, policja, Krajowa Administracja Skarbowa i Straż Graniczna, także w sprawach związanych z wykorzystywaniem dzieci. Eksperci bowiem alarmują, że nie pod szkołą, lecz w internecie przestępcy czyhają na dzieci.

To druga część przepisów wdrażających DSA. W październiku Sejm, reagując po serii ataków w szkołach, uchwalił ustawę blokującą nielegalne treści. Pierwsza część, która robi z prezesa UKE koordynatora do spraw usług cyfrowych, została podpisana przez prezydenta pod koniec września i weszła w życie 6 listopada. Wcześniejszą, całościową wersję ustawy Nawrocki zawetował już 9 stycznia.

REKLAMA

Jak to uzasadnia prezydent? – Nie mogę także pominąć, tego jak uzasadniono powrót do przepisów, które w zasadzie wypełniają znamiona cenzury prewencyjnej. Rząd postanowił w sposób karygodny, wykorzystać do tego serię tragicznych ataków nożowników w polskich szkołach – mówił Karol Nawrocki.