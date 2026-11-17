Czym jest EPTC? Fot. Shutterstock

Rząd zapowiada cyfrową rewolucję, która obejmie całą Unię Europejską. Znamy szczegóły, a także datę, od kiedy Polacy będą mogli testować nowe rozwiązanie. Tym razem szykuje się coś naprawdę dużego – funkcjonalność, o której dotychczasowy mObywatel mógł tylko pomarzyć. Na nasze szczęście polska aplikacja nigdzie się nie wybiera.

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"W Polsce powstanie dobrowolny Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej, który pozwoli bezpiecznie potwierdzać tożsamość i wybrane dane w usługach publicznych i prywatnych w całej UE. Docelowo umożliwi korzystanie z bardzo wielu usług na terenie całej Unii Europejskiej" – przekazał dziś rzecznik rządu Adam Szłapka, jak podaje KPRM.

Europejski Portfel Tożsamości, w skrócie EPTC, to pochodna rozporządzenia eIDAS 2.0, które przyjął Parlament Europejski 11 kwietnia 2024 roku, a które weszło w życie 20 maja 2024 roku. Docelowo ma być bezpłatnym narzędziem cyfrowym respektowanym przez wszystkie kraje wspólnoty. Na stronie mObywatela czytamy, że za pomocą EPTC będziemy mogli:

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potwierdzać swoją tożsamość zarówno podczas korzystania z e-usług w internecie, jak i osobiście, w trakcie kontroli, uzyskać i przechowywać w portfelu potrzebne poświadczenia, które potwierdzą Twoje uprawnienia lub zezwolenia – skorzystasz z nich tak samo jak w przypadku tradycyjnych dokumentów, wygodnie złożyć kwalifikowany podpis elektroniczny, równoważny z podpisem własnoręcznym w całej Unii Europejskiej (w urzędach, sądach, u przedsiębiorcy czy innych osób fizycznych).

W praktyce EPTC może więc pozwolić na zakładanie kont bankowych, aktywowanie kart e-SIM, potwierdzanie kwalifikacji przy wypożyczaniu samochodu, wygodne meldowanie się w hotelu czy autoryzowanie transakcji. A wszystko to na terenie całej UE.

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O co chodzi z EPTC? To taki mObywatel, ale na skalę całej UE

– Zajmujemy się dzisiaj projektem, który może pozytywnie zmienić życie milionów ludzi w Polsce i całej Europie. Dzięki Europejskiemu Portfelowi Tożsamości Cyfrowej będzie można na terenie całej UE bezpiecznie potwierdzać tożsamość w portalach publicznych, otwierać konto bankowe czy wykupić receptę lub potwierdzić tożsamość na granicy – w ten sposób projekt zachwalał premier Donald Tusk, który poruszył ten temat w trakcie publicznej części posiedzenia rządu.

Bardzo obszerny wpis w tej sprawie zamieścił Krzysztof Gawkowski. "Kolejny ważny krok w budowie cyfrowej Polski i Europy wykonany!" – zapowiedział wicepremier, a zarazem minister cyfryzacji. Polityk podał kilka przykładów pokazujących, jak rozwiązanie będzie działać w praktyce: "Wyobraź sobie, że studiujesz w Hiszpanii, pracujesz w Niemczech, prowadzisz firmę we Francji albo załatwiasz sprawy urzędowe podczas pobytu w innym państwie UE. Twoja cyfrowa tożsamość i dokumenty są z Tobą. Korzystasz z usług, potwierdzasz swoje uprawnienia i podpisujesz dokumenty tak samo łatwo, jak w Polsce".

Krzysztof Gawkowski twierdzi, że w "tej zmianie chodzi o coś więcej niż wygodę, chodzi o wolność, bezpieczeństwo i kontrolę nad własnymi danymi". Tu w grę wkracza druga strona medalu – rozwiązanie tworzone jest w taki sposób, by uprawnionym do występowania o dane użytkowników instytucjom i firmom udostępniane były tylko te informacje, które są niezbędne. Cyberbezpieczeństwo jest tu bardzo ważne.

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W komunikatach przedstawicieli rządu kilkukrotnie powtarza się też wyraźny komunikat, że korzystanie z EPTC będzie dobrowolne. Dobrowolne to jedno, ale kolejna zagwozdka dotyczy kwestii czysto pragmatycznych – tego, w jaki sposób EPTC będziemy instalować i jak w zasadzie będzie to działać. W tej sprawie pojawiły się już pierwsze informacje.

Jak będzie działać EPTC? W ramach "ekosystemu mObywatela"

"Europejski Portfel będzie częścią ekosystemu mObywatela. Ministerstwo Cyfryzacji i Centralny Ośrodek Informatyki prowadzą już przygotowania techniczne" – czytamy w dalszej części zapowiedzi wicepremiera Gawkowskiego.

Dalsza część artykułu poniżej.

Testy idą pełną parą. We wrześniu uruchomione zostało środowisko testowe z demonstracyjną aplikacją. Jej nazwa to "mObywatel Europa". Obecnie testuje ją już 80 firm i instytucji z Polski i innych państw UE.

Warto odnotować, że w trakcie pilotażu mObywatel Europa działa jako osobna aplikacja, ale będzie można przejść do niej z poziomu standardowego mObywatela. Jednocześnie "stary" mObywatel nigdzie się nie wybiera – dalej będzie funkcjonować w obecnej formie.

Na koniec jeszcze jedna kwestia. "Przyszłość cyfrowa nie może być przywilejem. Ma być dostępna, bezpieczna i przyjazna dla każdego. I właśnie taką przyszłość budujemy" – tak kończy się wpis szefa resortu cyfryzacji. O jakiej "przyszłości" pisze Krzysztof Gawkowski? Pilotażowe wdrożenie mObywatela Europa planowane jest naprawdę niedługo, bo już 24 grudnia 2026 roku. "Nie oznacza to jednak, że od tego dnia Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej będzie dostępny i możliwy do wykorzystania w pełnym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej" – studzi entuzjazm mObywatel.

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