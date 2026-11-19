Kaczyński chciałby zastąpić Tuska Nawrockim. Polityczne fantasmagorie szefa PiS Fot. FotoDax / Shutterstock

Jarosław Kaczyński oświadczył we wpisie na platformie X, że jego ugrupowanie nie poprze proponowanego resetu w Trybunale Konstytucyjnym bez spełnienia jednego kluczowego warunku. Lider PiS uzależnia zgodę na wygaszenie kadencji obecnych sędziów od odwołania obecnego gabinetu i powołania "prezydenckiego rządu technicznego". Szef rządu już zareagował.

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Prezes PiS Jarosław Kaczyński postawił zaporowy warunek w debacie nad rozwiązaniem kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. We wpisie na X wskazał, że jedyną akceptowalną dla jego formacji ceną za tzw. reset TK byłoby utworzenie "prezydenckiego rządu technicznego". Słowem: chce, żeby prezydent Nawrocki przejął obowiązki Donalda Tuska.

Kaczyński odrzuca projekt resetu TK bez rządu technicznego

W czwartek 19 listopada lider PiS opublikował na platformie X obszerne oświadczenie, w którym jednoznacznie odrzucił obecne projekty zmian, stawiając własny warunek brzegowy: zastąpienie obecnej Rady Ministrów przez "prezydencki rząd techniczny".

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Kaczyński przyznał, że Trybunał Konstytucyjny powinien wrócić do funkcjonowania zgodnego z prawem, jednak stanowczo sprzeciwił się rozwiązaniom opartym na wzajemnych ustępstwach kadrowych i finansowych.

"Trybunał Konstytucyjny powinien wrócić do działalności zgodnej z prawem. Nie ma jednak przyzwolenia na tolerowanie łamania prawa, bezkarność i przywileje (uposażenia, immunitety) dla tych, którzy dopuścili się zamachu stanu. Grubą kreskę już raz w naszej historii przerabialiśmy… Jej negatywne skutki odczuwamy do dzisiaj" – czytamy we wpisie na profilu prezesa PiS.

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Kaczyński określił jednocześnie jedyny scenariusz, w którym jego ugrupowanie mogłoby poprzeć zmianę konstytucji wygaszającą kadencje sędziów TK.

"Propozycja resetu byłaby do zaakceptowania, ale tylko pod warunkiem zmiany rządu na prezydencki rząd techniczny, który gwarantowałby zaprzestanie łamania konstytucji i ustaw oraz przeprowadzenie uczciwych wyborów w konstytucyjnym terminie. Taka cena, choć wysoka i bardzo trudna do przyjęcia zarówno pod względem moralnym, jak i politycznym, byłaby do zaakceptowania. Bez powołania rządu technicznego proponowane rozwiązania są dla PiS nie do przyjęcia" – oświadczył Jarosław Kaczyński.

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W dalszej części wpisu prezes PiS ocenił, że przyjęcie obecnych propozycji byłoby sukcesem obozu rządzącego i nie dawałoby żadnej gwarancji przestrzegania ustawy zasadniczej w przyszłości. Zwrócił również uwagę na arytmetykę wyboru następców obecnych sędziów, argumentując, że proponowany mechanizm zapewnia "koalicji 13 grudnia daleko idącą kontrolę nad tym procesem, podczas gdy obóz patriotyczny byłby jej pozbawiony".

Słowa Kaczyńskiego ocenił już Donald Tusk. – Może nie koncentrujmy się na politycznych dowcipach, bo tylko w takiej kategorii mogę ocenić to, co ostatnio mówią liderzy PiS-u i Jarosław Kaczyński. Szkoda naszego czasu – powiedział premier w rozmowie z dziennikarzami.

Co oznacza "prezydencki rząd techniczny"? W praktyce to fantasmagorie

Polska Konstytucja zabrania łączenia urzędu Prezydenta RP ze stanowiskiem Prezesa Rady Ministrów. Co więc oznacza pomysł Kaczyńskiego? Najprawdopodobniej chciałby, by Karol Nawrocki powołał własnego premiera i ministrów. Teoretycznie taki rząd miałby być pozapartyjnym, eksperckim gabinetem i administrować państwem do czasu przeprowadzenia wyborów parlamentarnych.

Dodajmy, że rząd można w Polsce zmienić w trakcie kadencji Sejmu wyłącznie w drodze konstruktywnego wotum nieufności albo dymisji. Wniosek klubu Rozwój Plus o wotum nieufności Sejm odrzucił 17 listopada, co skończyło się posejmową przepychanką Tuska i Morawieckiego na X.

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Tyle teoria, bo w praktyce jest to jedynie bicie politycznej piany. Ewentualne przeprowadzenie tzw. resetu konstytucyjnego wymaga uchwalenia ustawy o zmianie Konstytucji RP. Zgodnie z art. 235 ustawy zasadniczej do jej przyjęcia niezbędna jest większość co najmniej 2/3 głosów w Sejmie (w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów) oraz bezwzględna większość głosów w Senacie.

Oznacza to, że bez porozumienia obejmującego zarówno ugrupowania koalicji rządzącej, jak i największy klub opozycyjny, żadna zmiana konstytucji wygaszająca kadencje sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie może wejść w życie. A zarówno Koalicja Obywatelska, jak i PiS oraz Lewica nie zamierzają na razie brać udziału w tej politycznej zabawie w projekty. Wyborcy też nie są tu jednomyślni – nowy sondaż odpowiada na pytanie, czy Polacy chcą resetu konstytucyjnego, i pokazuje, że przeciwników jest nieco więcej niż zwolenników.