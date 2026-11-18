Fot. mat. pras. TK

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego rozpatrzyło wnioski Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka o uchylenie immunitetów prezesowi TK Bogdanowi Święczkowskiemu oraz wiceprezesowi Bartłomiejowi Sochańskiemu. Obaj tracą immunitety, ale Święczkowski nie trafi do aresztu.

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Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego uchyliło immunitety prezesowi TK Bogdanowi Święczkowskiemu oraz wiceprezesowi Bartłomiejowi Sochańskiemu. Jak wynika z opublikowanego w środę komunikatu, obaj sędziowie zostali z urzędu zawieszeni w wykonywaniu czynności służbowych, a ich wynagrodzenia obniżono – odpowiednio o 50 i 25 procent. Zgromadzenie nie zgodziło się jednak na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Święczkowskiego, a dwa inne wnioski prokuratury odrzucono z powodu braków formalnych. Wyjaśniamy, co dokładnie oznaczają dzisiejsze rozstrzygnięcia i jakich przestępstw dotyczą.

Spór na zamkniętym posiedzeniu TK w sprawie immunitetów

Bogdan Święczkowski i Bartłomiej Sochański nie stawili się osobiście na wyznaczonym na wtorek wysłuchaniu w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie, wysyłając swoich pełnomocników. Z nagrań opublikowanych przez Kanał Zero wynika, że mecenas Bartosz Lewandowski zarzucił prowadzącej obrady sędzi Annie Korwin-Piotrowskiej "pozór doręczenia" dokumentów i naruszenie prawa do obrony. Sędzia Korwin-Piotrowska odrzuciła te zarzuty, wskazując na próby kontaktu telefonicznego i wysłanie przesyłek priorytetowych.

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Co grozi Święczkowskiemu i Sochańskiemu? Wyjaśniamy wnioski prokuratury

Uchylenie immunitetu sędziowskiego nie przesądza o winie, ale jest warunkiem koniecznym, aby prokuratura mogła przedstawić sędziemu zarzuty i pociągnąć go do odpowiedzialności karnej przed sądem. Jak poinformowała rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak, zakres wniosków wobec obu sędziów różni się zarówno pod względem liczby wątków, jak i wnioskowanych środków zapobiegawczych.

Główne zarzuty i wątki w sprawie Święczkowskiego to:

nieuprawnione wykorzystanie materiałów z kontroli operacyjnej oraz ujawnienie informacji niejawnych w ramach śledztwa dotyczącego Pegasusa (z okresu kierowania Prokuraturą Krajową), zakup systemu Hermes (przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przy zakupie tego oprogramowania przez Prokuraturę Krajową), delegowanie śledczych wbrew obowiązującym przepisom w latach 2016–2022, przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków poprzez uniemożliwianie sędziom TK wykonywania ich funkcji oraz naruszanie ich praw pracowniczych.

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Już wcześniej opisywano, jak działało oprogramowanie szpiegowskie Hermes kupione przez prokuraturę Ziobry.

W przypadku Bartłomieja Sochańskiego w grę wchodzi uchylenie immunitetu (zgoda na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej) za sytuację wewnątrz TK (uniemożliwianie sędziom wykonywania obowiązków).

W praktyce oznacza to, że Bogdan Święczkowski – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wszystkich wniosków przez zgromadzenie – musi liczyć się nie tylko z formalnym postawieniem zarzutów karnych obejmujących zarówno jego działalność w Prokuraturze Krajowej, jak i w Trybunale, ale także z możliwością zatrzymania i skierowania przez śledczych wniosku o tymczasowe aresztowanie. Już na początku listopada pisaliśmy, że prokuratura poluje na Święczkowskiego i chce zgody na jego zatrzymanie.

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W przypadku Bartłomieja Sochańskiego wniosek dotyczy wyłącznie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej w związku z funkcjonowaniem TK.

Nagrania z zamkniętej części obrad: spór o prawo do obrony i doręczenie akt

Wtorkowe obrady rozpoczęły się przed godziną 9:00 w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego, a na godzinę 12:00 zaplanowano wysłuchanie obu sędziów w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie. Na czas wysłuchania TK przeniósł się do sądu. Ani Bogdan Święczkowski, ani Bartłomiej Sochański nie pojawili się na miejscu – reprezentowali ich pełnomocnicy.

Choć część posiedzenia dotycząca wysłuchania była niejawna, Kanał Zero dotarł do nagrań dokumentujących przebieg spotkania. Wynika z nich, że między obrońcami a prowadzącą obrady doszło do ostrej wymiany zdań.

Obrońca Bogdana Święczkowskiego domagał się udostępnienia pełnej treści wniosków prokuratury oraz materiału dowodowego. Przekonywał, że prezes TK nie ma dostępu do swojej poczty w Trybunale, a pismo skierowane do ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka z prośbą o przesłanie odpisów nie zostało zrealizowane. Według adwokata obrona dysponowała jedynie "suchym opisem wniosku", co w jego ocenie narusza elementarne prawo do obrony.

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Mecenas Lewandowski skrytykował wysłanie dokumentów pocztą na prywatne adresy zamieszkania sędziów (Sochańskiego w Szczecinie, a Święczkowskiego w Sosnowcu) w sytuacji, gdy obaj przebywali w Warszawie, a termin odbioru awizowanych przesyłek jeszcze nie minął. Pełnomocnik określił to jako "pozór doręczenia" i zaapelował do obecnych na sali sędziów oraz profesorów prawa o wstrzymanie procedury słowami: "Nie procedujcie państwo w sytuacji, w której gwałcone są fundamentalne prawa dotyczące naszych klientów".

Prowadząca posiedzenie odrzuciła oskarżenia o naruszenie procedur. Wyjaśniła, że przesyłki priorytetowe zostały nadane na adresy zamieszkania obu sędziów 6 listopada i zostały udostępnione adresatom do odbioru. Dodała również, że podejmowała próby bezpośredniego kontaktu – Bogdan Święczkowski nie odebrał od niej telefonu, natomiast Bartłomiej Sochański, któremu zaproponowała osobiste przekazanie wniosku, odpowiedział wiadomością SMS, że nie będzie odbierał pism.

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Dodajmy jedynie, że rola pełnomocnika czy obrońcy w postępowaniu przed TK jest zupełnie inna niż na normalnej sali sądowej. Formalnie prawo do złożenia wyjaśnień ma sam sędzia, który może stracić immunitet. Udział pełnomocnika (obrońcy) nie jest gwarantowany. W takim postępowaniu nie prowadzi się klasycznego postępowania dowodowego, nie przesłuchuje się świadków ani biegłych. Rolą obrońcy może być w zasadzie tylko wykazanie błędów formalnych we wniosku o uchylenie immunitetu i przekazanie stanowiska swojego klienta.

Wtorkowe posiedzenie i spór o władzę w Trybunale Konstytucyjnym

We wtorek (17 listopada) odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego zwołane przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską. Głównym punktem obrad było rozpatrzenie wniosków Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka o uchylenie immunitetów prezesowi TK Bogdanowi Święczkowskiemu oraz wiceprezesowi Bartłomiejowi Sochańskiemu.

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Posiedzenie odbywało się w warunkach ostrego sporu ustrojowego wewnątrz samego Trybunału. Przedstawiciele nowej grupy sędziów ogłosili wcześniej, że Anna Korwin-Piotrowska – jako sędzia o najdłuższym stażu – objęła funkcję kierującej Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach służbowych Bogdana Święczkowskiego oraz Bartłomieja Sochańskiego.

Zawieszony prezes TK nie uznaje tych decyzji, określając powierzenie kierowania Trybunałem sędzi Korwin-Piotrowskiej oraz wydawane przez nią zarządzenia jako "uzurpację". Jego stanowisko wzmocniła Izba Odpowiedzialności Zawodowej, choć sam Sąd Najwyższy pękł w sprawie Święczkowskiego – w ciągu czterech dni zapadły tam dwa wzajemnie wykluczające się rozstrzygnięcia. Korwin-Piotrowska idzie na zwarcie – jej zdaniem orzeczenie SN nie ma żadnego wpływu na przerwę w czynnościach obu sędziów.

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