O godz. 14:00 w Belwederze odbędzie się "wielki szczyt" w sprawie ratowania TK Fot. Flickr / Kancelaria Sejmu; montaż: naTemat.pl

W poniedziałek o 14:00 w Belwederze odbędzie się "wielki szczyt" w sprawie ratowania Trybunału Konstytucyjnego. Zaproszenia rozesłało otoczenie Karola Nawrockiego. Rozmowy poprowadzi minister Zbigniew Bogucki. Prezydent ma inne zajęcia. Połowy sali też nie będzie. Witamy w przedszkolu, w którym nawet dyrektor wziął wolne.

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Są w polskiej polityce spotkania, na które nie przychodzi opozycja. Są też spotkania, na które nie przychodzi koalicja. Ale żeby na spotkanie nie przyszedł ten, kto je zwołał – na to musieliśmy poczekać do listopada 2026 roku.

Przypomnijmy: w ubiegły czwartek rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz ogłosił, że Karol Nawrocki zaprasza wszystkie siły polityczne do Belwederu, by porozmawiać o "uzdrowieniu sytuacji" w Trybunale Konstytucyjnym. Do prowadzenia rozmów Nawrocki wyznaczył szefa swojej kancelarii, a głównym punktem aktywności prezydenta w poniedziałek jest przyjęcie wizyty roboczej prezydent Republiki Estońskiej, Ülle Madise. Czyli mamy trochę do czynienia z rodzicem, który organizuje dziecku urodziny, rozsyła zaproszenia do całej grupy, a potem zostawia gości z wujkiem.

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Jest w tym także pewna niekonsekwencja. Kiedy 30 października sędzia Anna Korwin-Piotrowska ogłosiła, że przejmuje kierowanie Trybunałem, i zawiesiła prezesa Bogdana Święczkowskiego, prezydent przerwał podróż do Senegalu i w nocy wdarł się do TK przy al. Szucha ze swoimi ludźmi. Wtedy sprawa była turbo pilna.

Dwa tygodnie później ta sama sprawa – według Pałacu wciąż dramatyczna, skoro otoczenie prezydenta grzmi o "uzurpatorach" w budynku TK – już taka pilna dla Nawrockiego nie jest. Kryzys konstytucyjny najwyraźniej ma swoje godziny przyjęć.

Prof. Bartłomiej Biskup z UW zauważył w rozmowie z Wirtualną Polską, że ranga spotkania wyraźnie spadła i że sam traktowałby je raczej jako "robocze konsultacje". W tłumaczeniu z politologicznego na przedszkolny: pan dyrektor nie przyjdzie, a zajęcia poprowadzi zastępstwo.

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"Wujek" Zbyszek prowadzi zajęcia w Belwederze

Zastępstwo, czyli minister Zbigniew Bogucki, to zresztą postać, która do roli zastępcy głowy państwa zdaje się przymierzać od dawna – nie pierwszy raz Bogucki świeci oczami za Nawrockiego. Dziś ten awans jest niemal formalny, przynajmniej na jedno popołudnie: Bogucki zasiądzie u szczytu stołu w Belwederze i będzie prowadził "rozmowy o uzdrowieniu Trybunału".

To ten sam minister, szef Kancelarii Prezydenta, który ślubowanie sędziów TK w Sejmie nazwał "chucpą" i "groteską", który w sprawie nieodebranych ślubowań w maju stawił się w prokuraturze jako świadek i jego przesłuchanie trwało aż osiem godzin. Mediator, można powiedzieć, z pierwszej linii frontu. Tyle że mediator zwykle nie należy do jednej ze stron sporu – ale w przedszkolu nikt nie czyta przecież regulaminów.

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Kto przyjdzie na poniedziałkowe spotkanie? PiS, który za swoich rządów urządzał TK pod siebie, a nie go naprawiał, według ustaleń PAP wysyła Mariusza Błaszczaka i Przemysława Czarnka, czyli wielkich ekspertów od Trybunału. Będą też przedstawiciele PSL i Polski 2050. Będzie też Konfederacja, Partia Razem i Rozwój Plus.

Kogo nie będzie? Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, czyli tych, bez których nie da się zebrać większości potrzebnej do zmiany konstytucji. KO utrzymuje, że o Trybunale powinni decydować sędziowie, a nie politycy, i słychać, że sprawa już "została zamknięta" – w końcu premier Donald Tusk ogłosił początek nowej ery ws. TK.

Polscy politycy jak nigdy wcześniej potrzebują rozmowy i porozumienia. Ale zamiast zakopania toporu wojennego, mamy pełen przekrój grupy przedszkolnej. Są dzieci obrażone, które siedzą w kącie z rękami założonymi na piersi, bo przecież "już wygrały". Są dzieci, które przyszły z własnym projektem nowego placu zabaw, choć wiedzą, że bez tych z kąta nie postawią nawet huśtawki. Są dzieci, które ten plac zabaw kiedyś rozkopały, a teraz przychodzą doradzić, jak go zasypać. I jest opiekun, który zarządził zajęcia, po czym wyszedł.

Nie jest to zresztą pierwsza taka zbiórka. Poprzednia runda rozmów, 31 października, odbyła się jeszcze z udziałem prezydenta – i również bez KO i Lewicy. Efektów nikt wtedy nie zauważył. Dziś mamy powtórkę, tylko w jeszcze bardziej okrojonej obsadzie.

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Najpiękniejszą puentę prezydent napisał jednak sam. Jeszcze 11 listopada mówił, że Polakom należy się Trybunał Konstytucyjny bez polityków. Pięć dni później o przyszłości Trybunału rozmawiają w Belwederze… wyłącznie politycy. Ale bez tego, który ich zaprosił. A może prezydent Nawrocki jest po prostu konsekwentny? Skoro Trybunał ma być bez polityków, to on daje przykład i też się nie wtrąca. Ale jeśli tak, to po co właściwie jest to spotkanie z politykami?

Leżakowanie po debacie o TK

Trudno spodziewać się po dzisiejszym szczycie ws. TK jakiegoś efektu, zapewne skończy się kolejnym teatrem politycznym. Ci, którzy przyjdą, po rozmowach pewnie coś powiedzą, opublikują wpisy na X. Ci, którzy nie przyjdą, być może też to skomentują. I pewnie obie strony obrzucą się błotem.

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Tymczasem Trybunał – instytucja, która ma pilnować, czy uchwalane w Polsce prawo jest zgodne z konstytucją – ma dwie konkurencyjne wersje kierownictwa, dwie wersje rzeczywistości i spór o to, kto w ogóle może wejść do budynku. Spór o Trybunał, ale też o NBP, uderza w polską walutę, a obywatel, który chciałby zaskarżyć jakąś ustawę, może co najwyżej poczekać, aż politycy się wyszumią.

O godz. 14:00 zaczynają się więc kolejne zajęcia z cyklu "Bawimy się w państwo". Pan dyrektor nie ma czasu, połowa grupy jest obrażona, druga połowa przyniesie własne kredki, a zajęcia prowadzi wujek, który od dawna marzył o tym, żeby choć raz posiedzieć na krześle dyrektora. A po zajęciach będzie leżakowanie.