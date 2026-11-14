Sikorski odniósł się do nowego weto Nawrockiego ws. ustawy cyfrowej. Fot. Shutterstock.com

Karol Nawrocki zawetował w piątek ustawę o usługach cyfrowych (DSA), co spotkało się z falą krytycznych komentarzy. Decyzję prezydenta negatywnie ocenił również szef MSZ Radosław Sikorski, wspominając o "oligarchach internetowych".

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W piątek 13 listopada prezydent Karol Nawrocki ogłosił weto, o którym długo będzie głośno. Dotyczyło ono bowiem ustawy mającej wdrożyć w Polsce część unijnego Aktu o usługach cyfrowych (DSA) i umożliwić dzięki temu szybkie blokowanie nielegalnych treści w internecie.

– Wróciło widmo urzędnika cenzora, który będzie podejmował decyzje, co wolno, a czego nie wolno w internecie. Rolą urzędnika nie jest oferowanie wyroków o tym, czy dana treść była przestępstwem, czy nie. To jest wyłącznie kompetencja wymiaru sprawiedliwości i niezawisłych sędziów – tłumaczył swoją decyzję prezydent.

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Sikorski komentuje weto Nawrockiego i pisze o suwerenności

Do nowej decyzji Karola Nawrockiego odniósł się w sobotę 14 listopada wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Zarzucił on prezydentowi niekonsekwentne korzystanie z suwerenności Polski.

"W dniu święta niepodległości Pan Prezydent tak głośno mówił o suwerenności. Szkoda, że używa jej przeważnie do atakowania naszego członkostwa w Unii Europejskiej, a nie broni jej wobec oligarchów internetowych" – napisał w serwisie X szef MSZ. Przypomnijmy, że wypowiedź Nawrockiego z dnia 11 listopada Sikorski również już komentował.

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W piątek ruch prezydenta szeroko komentowali także inni politycy. Donald Tusk skwitował weto za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Ochrona dzieci przed internetowymi przestępcami. Trudno wyobrazić sobie ważniejszą sprawę, która powinna łączyć ponad politycznymi podziałami. A jednak zawetował" – napisał premier w serwisie X.

"Karol Nawrocki – wielki obrońca suwerenności, który wetując ustawę DSA, oddał kontrolę nad polskim internetem Mecie i TikTokowi" – komentował również rzecznik rządu Adam Szłapka.

"Piątek trzynastego. Czarny dzień dla bezpieczeństwa Polek i Polaków w internecie" – skwitował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. "Każda wylana łza, każda krzywda dziecka, każde internetowe zło zapisze się na kanwach Pana prezydentury. Wstyd i hańba!" – dodał.

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O co chodzi w ustawie o DSA? Szybkie blokowanie nielegalnych treści

Nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji. Celem było wprowadzenie procedury szybkich nakazów blokowania treści naruszających prawo, z poszanowaniem praw użytkowników sieci.

Rejestr stron wykorzystywanych do rozpowszechniania nielegalnych treści miał prowadzić prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). O szybkie blokowanie mogliby występować prokuratorzy, policja, Krajowa Administracja Skarbowa i Straż Graniczna, także w sprawach związanych z wykorzystywaniem dzieci. Eksperci bowiem alarmują, że nie pod szkołą, lecz w internecie przestępcy czyhają na dzieci.

To druga część przepisów wdrażających DSA. W październiku Sejm, reagując po serii ataków w szkołach, uchwalił ustawę blokującą nielegalne treści. Pierwsza część, która robi z prezesa UKE koordynatora do spraw usług cyfrowych, została podpisana przez prezydenta pod koniec września i weszła w życie 6 listopada. Wcześniejszą, całościową wersję ustawy Nawrocki zawetował już 9 stycznia.

Jak to uzasadnia prezydent? – Nie mogę także pominąć, tego jak uzasadniono powrót do przepisów, które w zasadzie wypełniają znamiona cenzury prewencyjnej. Rząd postanowił w sposób karygodny, wykorzystać do tego serię tragicznych ataków nożowników w polskich szkołach – mówił Karol Nawrocki.

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