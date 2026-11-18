Lotnisko w Radomiu doczeka się nowej trasy całorocznej, która zmienia kierunek jego rozwoju Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Stało się to, o czym PPL (właściciel lotniska w Radomiu) mówiły od kilku miesięcy. Wizz Air otwiera tam nową trasę z Polski i to nie sezonową, a całoroczną. Kierunek nie jest przypadkowy i będzie sprzeczny z tym, czym miało być tamtejsze lotnisko, ale ma szansę na sukces.

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Lotnisko w Radomiu to takie nasze piękne, ale jednak brzydkie kaczątko. Z jednej strony mówimy o nowoczesnym obiekcie, na którym kręcono oscarowy film, dodatkowo jest to port dopasowany do potrzeb podróżnych. Z drugiej jednak strony do tegorocznego lata w zasadzie nikt nie chciał stamtąd latać. Jedyną całoroczną trasą jest tam oferowane przez Wizz Aira połączenie do cypryjskiej Larnaki. Ale od marca 2027 roku wiele się zmieni.

Wizz Air otwiera nową trasę z Radomia. Teraz to już oficjalne

O tym, że lotnisko w Radomiu otrzyma nową trasę do Skandynawii, rzecznik PPL mówił w rozmowie z naTemat już w październiku. Wtedy jedynie nieoficjalnie pojawiały się informacje, że może chodzić o Oslo. Nie było też jasne, kto będzie odpowiedzialny za realizację tego połączenia, ale od początku typowano Wizz Aira i Ryanaira.

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Ostatecznie swoją ofertę na realizację trasy, którą zaproponowały PPL, złożył tylko ten pierwszy i wygrał. Szczegóły nowego połączenia poznaliśmy w środę 18 listopada. Wiadomo już, że Wizz Air połączy Radom ze stolicą Norwegii od 30 marca. Samoloty będą latały dwa razy w tygodniu – we wtorki i w soboty.

To jednak nie koniec. Wizz Air już przed rokiem zaskoczył przecież dwiema nowymi trasami z Radomia. Jednak zarówno Albania, jak i Bułgaria, która ostatecznie okazała się dużym sukcesem, były połączeniami sezonowymi, które zniknęły z rozkładu wraz z końcem sezonu urlopowego. Z Oslo będzie jednak inaczej. Podobnie jak w przypadku Larnaki, ma to być połączenie całoroczne.

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PPL ma inny pomysł na lotnisko w Radomiu. Nowa trasa ma szansę na powodzenie

Jak już wspomnieliśmy, uruchomienie połączenia z Radomia do Oslo nie jest inicjatywą pochodzącą od Wizz Aira, a efektem zapotrzebowania ogłoszonego przez port. To ważne, ponieważ pokazuje zmianę kursu myślenia o tym lotnisku. W momencie jego otwierania zakładano, że będzie to port dla tanich linii lotniczych, a także samolotów czarterowych. Miało to być lotnisko typowo wakacyjne i z trasami turystycznymi.

I rzeczywiście, latem tak to wygląda. W tym roku ustanowiono tam historyczny rekord w liczbie obsłużonych pasażerów, których ogromna część latała z Radomia właśnie czarterami. Jednak Oslo nie jest kierunkiem wypoczynkowym, choć oczywiście coraz więcej z nas zwiedza Norwegię turystycznie. Mimo wszystko pozostaje to tzw. kierunek migracyjny lub pracowniczy.

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Wielu Polaków wybrało życie w Norwegii. Nie brakuje tam naszych pielęgniarek, lekarzy, ale przede wszystkim budowlańców. Trasa z Radomia będzie zatem okazją na połączenie rodzin i przyjaciół. I właśnie w tym tkwi jej siła. Na wakacje nadal wolimy latać z Modlina czy Lotniska Chopina, ale wygodna trasa do bliskich może przydać się również nieco dalej od stolicy. Tym bardziej że ceny lotów będą zaczynały się od 99 zł. I właśnie taką myślą kierowały się władze portu, ogłaszając chęć uruchomienia nowego połączenia.