Tanie bilety lotnicze niekoniecznie w Black Friday. Promocje to nie ściema, ale warto chwilę zaczekać Fot. davide bonaldo/Shutterstock

Black Friday to wielkie święto konsumpcjonizmu i promocji, które kusi nas na wszelkie możliwe sposoby. W przynajmniej teoretycznie niższych cenach możemy kupić wtedy telewizory, słuchawki, ubrania, ale i podróże. Linie lotnicze od lat dołączają do akcji, ale najtańsze bilety są dostępne w innym terminie.

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Black Friday pierwotnie miało być jednym dniem wielkich przecen w ramach czyszczenia magazynów ze starych kolekcji. Z biegiem lat, zwłaszcza w Polsce, przerodziło się to w całą serię promocji: od wyprzedażowego weekendu, przez tydzień, wręcz po cały miesiąc. Problem w tym, że na naszym gruncie oferty bywają bardzo sztuczne i mało opłacalne. Z tanimi lotami na Black Friday nie jest aż tak źle, ale dużo więcej można zaoszczędzić dosłownie kilka dni później. Tak przynajmniej wynika z analizy Skyscannera.

Niekoniecznie Black Friday. Tanie bilety lotnicze można kupić 3 i 4 dni później

Jeśli zastanawiacie się, kiedy właściwie jest Black Friday, w tym roku wypada ono 27 listopada. Ponieważ od tego terminu dzieli nas nieco ponad tydzień, popularna wyszukiwarka tanich lotów sprawdziła, jak wyglądały cenowe rabaty przed rokiem. Z jej obserwacji wynika, że w 2025 roku bardzo wyraźnie stopniały ceny lotów na południe Europy, a zwłaszcza do Włoch.

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Jedne z najtańszych biletów można było kupić do włoskiej Pizy, która jest dobrym punktem wypadowym np. do zwiedzenia Florencji. Dwie godziny w pociągu wystarczą, żeby dostać się spod Krzywej Wieży do Genui, a w 3,5 godziny pociągiem można dojechać do San Marino. Drugim kierunkiem, który wyraźnie tracił na cenie, była Wenecja. W towarzystwie włoskich miast pojawiły się także Porto i Pafos.

I teraz robi się ciekawie. Jak podaje Skyscanner, średni spadek cen biletów lotniczych do Pizy w okresie wyprzedażowym wyniósł 51 proc. Wenecja w tym samym czasie straciła 45 proc., a Porto 44 proc. Ale to wcale nie Black Friday miało najniższe ceny.

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Historycznie największe obniżki były dostępne w Cyber Monday (w tym roku 30 listopada), czyli w poniedziałek po Black Friday. Na sile zyskują także promocje w Travel Tuesday (w tym roku 1 grudnia), który przypada dzień po cybernetycznym poniedziałku. Wówczas ceny biletów do Pizy spadły o 60 proc., podróż do Werony można było zarezerwować 53 proc. taniej, a loty do Pafos kosztowały 48 proc. mniej.

Jak znaleźć najtańsze bilety lotnicze? Warto zacząć przygotowania już teraz

Utrzymanie nerwów na wodzy, kiedy przed naszymi oczami pokazują się ogromne promocje na bilety lotnicze, bywa naprawdę trudne, a ryzyko, że ceny wzrosną chwilę po Black Friday, utrudnia decyzję. Żeby nie dać się porwać emocjom 27 listopada, warto rozpocząć odpowiednie przygotowania już teraz.

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Na dobry początek włączcie monitorowanie cen na kierunkach, które was interesują. Taką opcję ma Skyscanner, Google Flights, ale i wiele innych wyszukiwarek do szukania tanich lotów. Dzięki temu będziecie widzieli, jak z dnia na dzień wahają się stawki.

Po drugie, kiedy zaczniecie już szukać biletów podczas Black Friday, Cyber Monday czy Travel Tuesday, wyszukujcie ich w kategorii "gdziekolwiek" lub podobnej, w zależności od aplikacji czy systemu, z których korzystacie. Dzięki temu będziecie przeglądać najtańsze możliwe bilety na wszystkie kierunki, a nie tylko do konkretnych miast.