Przez lata symbolem statusu był drogi samochód przed własnym domem. Nowe badanie pokazuje, że wśród najlepiej zarabiających to już przeszłość, bo zwykłe auto ma tylko 7 proc. z nich. Zamożność zdradza teraz coś znacznie bardziej przyziemnego.
Na liście nowych symboli statusu zamiast luksusu na pokaz stoją rzeczy, które ułatwiają życie w domu i oszczędzają czas. W Polsce taką rolę od kilku lat pełni Thermomix za prawie 6,5 tys. zł. "Wystarczy, że po prostu stoi na środku kuchennego blatu i jaśnieje blaskiem pieniędzy" – żartował Konrad Bagiński w artykule naTemat.
Nowe symbole statusu. Lodówka na wino zamiast auta pod domem
Badanie "Your Money’s Worth", któremu się teraz przyjrzymy, przygotował brytyjski oddział banku HSBC z pracownią YouGov. Na przełomie lipca i sierpnia zapytano 2 tys. dorosłych, w tym tysiąc osób zarabiających ponad 100 tys. funtów rocznie (ok. 528 tys. zł). Próg bogactwa ankietowani wyznaczyli na 347 tys. funtów (ok. 1,83 mln zł), o 63 proc. wyżej niż rok temu.
Zamożnych zdradza wyposażenie domu. Oto rzeczy, które mają znacznie częściej niż reszta (pierwsza liczba to odsetek zamożnych, którzy to mają, a druga odsetek wszystkich Brytyjczyków):
Lodówka na wino może zastąpić wyspę kuchenną, która już spowszedniała. Za oznakę bogactwa uważa ją 58 proc. osób w wieku od 18 do 24 lat.
Status widać też w usługach, takich jak prywatne ubezpieczenie zdrowotne czy sprzątaczka (33 proc. wobec 8 proc.). "Znaczące doświadczenia ceni się bardziej niż drogie przedmioty. Czas ceni się bardziej niż zakupy" – zauważa w raporcie psychoterapeutka finansowa Vicky Reynal.
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Tradycyjne symbole bogactwa. Wszyscy je znają, mało kto je ma
Z danych w badaniu wynika, że klasyczne oznaki luksusu rzadko widać nawet u bogatszych. Mocno się to rozjeżdża z tym, co naprawdę mają milionerzy.
Bank policzył, że zamożni wydają na swój styl życia o 29 965 funtów (ok. 158 tys. zł) rocznie więcej niż reszta.
Klasa średnia w Polsce. Ile trzeba zarabiać?
Polacy chętnie widzą się pośrodku. Za klasę średnią uważa się według CBOS aż 77 proc. z nas, choć według GUS połowa pracujących zarabia mniej niż 7550 zł brutto. Tyle wyniosła mediana w maju. Próg bogactwa liczony z mediany to w Polsce ok. 12,7 tys. zł netto miesięcznie, czyli daleko od brytyjskich wyobrażeń.
Swoje nieoczywiste symbole statusu mamy także my. W tekście o tym, co trzeba mieć, by czuć się klasą średnią, obok Thermomiksa znalazły się robot sprzątający (najlepiej z imieniem i sterowany głosem), dieta pudełkowa oraz gravel albo rower elektryczny. Modnym psem jest wyżeł weimarski zamiast jamnika, a urlop spędza się na Zanzibarze lub Madagaskarze, nie w Turcji na all inclusive.
Hitem ostatnich lat jest u nas klimatyzacja, a więc to samo, co trafiło na brytyjską listę. Internauci kłócą się jednak, czy klimatyzator w ogóle świadczy o statusie. Gdy pytaliśmy Polaków, czym jest klasa średnia, słyszeliśmy raczej o spokoju niż o gadżetach.
– Klasa średnia to brak zmartwień przy kasie w supermarkecie – mówiła jedna z naszych rozmówczyń. Brytyjczycy myślą więc podobnie.