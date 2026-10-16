Szafki w kuchni to przeżytek. Fot. Đỗ Huy Hoàng / Pexels.com

Utrzymanie porządku w kuchni bywa koszmarem, zwłaszcza gdy kurz gromadzi się w trudno dostępnych zakamarkach pod sufitem. Sprytna zmiana układu mebli sprawia, że całe wnętrze zyskuje niespotykaną dotąd lekkość. Wystarczy pozbyć się szafek kuchennych.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

W polskich kuchniach coraz większą popularność zdobywa rozwiązanie, które potrafi odmienić nawet niewielkie wnętrze. Szuflady zamiast tradycyjnych szafek to sposób na lepszą organizację, większą wygodę i bardziej nowoczesny wygląd. Sprawdzi się zarówno podczas generalnego remontu, jak i przy niewielkim odświeżaniu aranżacji.

W kuchni, obok blatu, zlewu i płyty grzewczej, kluczową rolę odgrywa przecież miejsce do przechowywania. Przeniesienie przechowywania na niższy poziom może ułatwić codzienne gotowanie, poprawić estetykę pomieszczenia i otworzyć zupełnie nowe możliwości aranżacyjne.

REKLAMA

Koniec z chaosem w kuchni. Czas na wygodniejsze rozwiązanie

Tradycyjne szafki wcale nie ułatwiają życia. Szuflady pozwalają lepiej wykorzystać przestrzeń, zapewniają łatwiejszy dostęp do przechowywanych rzeczy i ograniczają konieczność niewygodnego sięgania w głąb zabudowy. To rozwiązanie, które może poprawić codzienny komfort i zmniejszyć wysiłek wkładany w kuchenne obowiązki. A to ogromny plus – w końcu kuchnia to najważniejsze pomieszczenie w domu.

Na wdrożeniu szuflad zyskuje również porządek. Gdy łatwiej dotrzeć do każdej przestrzeni, znacznie prościej utrzymać kuchnię w czystości. Mniej trudno dostępnych miejsc oznacza mniejsze ryzyko gromadzenia się kurzu i zabrudzeń (a co za tym idzie – mniej sprzątania). Dobrze zaplanowana kuchnia to więc nie tylko estetyka, ale przede wszystkim wygoda na co dzień.

REKLAMA

Szuflady wychodzą drożej, ale zyskujesz wygodę i większe bezpieczeństwo

Szuflady z dobrymi mechanizmami potrafią kosztować znacznie więcej niż tradycyjne szafki. W zamian oferują jednak nie tylko wygodę, ale też kilka innych istotnych korzyści.

Ich montaż może wymagać mniejszej ingerencji w ściany, co okazuje się bardzo praktyczne w polskich wnętrzach, gdzie raz mamy do czynienia z ciężkim do przebicia żelbetonem, a innym razem z "kartonową" ścianką działową, na której strach zamontować ramkę ze zdjęciem. Choć przypadki odpadania szafek kuchennych ze ściany zdarzają się rzadko, ryzyko związane z wadliwym montażem czy słabą konstrukcją ściany warto brać pod uwagę.

REKLAMA

No i spokojnie – nowoczesne rozwiązania stają się coraz bardziej dostępne cenowo. Producenci szybko podchwytują nowe trendy, a szuflady przestają być domeną wyłącznie kuchni premium. Coraz częściej można je znaleźć także w przystępnych cenowo kolekcjach znanych marek. Rynek jest na bieżąco z modą.

Dalsza część artykułu poniżej.

Proste rozwiązanie często okazuje się najlepsze. Co jednak, gdy zabraknie nam miejsca?

Kuchnia bez górnej zabudowy wygląda lekko i nowocześnie. Gdzie jednak pomieścić wszystkie niezbędne przedmioty? Rozwiązaniem może być wysoka i wąska szafa kuchenna lub szafka typu "słupek". W tym wypadku najlepiej postawić na rozwiązania od podłogi aż po sufit. Taki mebel nie musi zajmować wiele miejsca, by znacząco zwiększyć przestrzeń do przechowywania.