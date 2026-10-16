Drewniane szafki w kuchni.
Szafki w kuchni to przeżytek. Fot. Đỗ Huy Hoàng / Pexels.com

Utrzymanie porządku w kuchni bywa koszmarem, zwłaszcza gdy kurz gromadzi się w trudno dostępnych zakamarkach pod sufitem. Sprytna zmiana układu mebli sprawia, że całe wnętrze zyskuje niespotykaną dotąd lekkość. Wystarczy pozbyć się szafek kuchennych.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

W polskich kuchniach coraz większą popularność zdobywa rozwiązanie, które potrafi odmienić nawet niewielkie wnętrze. Szuflady zamiast tradycyjnych szafek to sposób na lepszą organizację, większą wygodę i bardziej nowoczesny wygląd. Sprawdzi się zarówno podczas generalnego remontu, jak i przy niewielkim odświeżaniu aranżacji.

W kuchni, obok blatu, zlewu i płyty grzewczej, kluczową rolę odgrywa przecież miejsce do przechowywania. Przeniesienie przechowywania na niższy poziom może ułatwić codzienne gotowanie, poprawić estetykę pomieszczenia i otworzyć zupełnie nowe możliwości aranżacyjne.

Koniec z chaosem w kuchni. Czas na wygodniejsze rozwiązanie

Tradycyjne szafki wcale nie ułatwiają życia. Szuflady pozwalają lepiej wykorzystać przestrzeń, zapewniają łatwiejszy dostęp do przechowywanych rzeczy i ograniczają konieczność niewygodnego sięgania w głąb zabudowy. To rozwiązanie, które może poprawić codzienny komfort i zmniejszyć wysiłek wkładany w kuchenne obowiązki. A to ogromny plus – w końcu kuchnia to najważniejsze pomieszczenie w domu.

Na wdrożeniu szuflad zyskuje również porządek. Gdy łatwiej dotrzeć do każdej przestrzeni, znacznie prościej utrzymać kuchnię w czystości. Mniej trudno dostępnych miejsc oznacza mniejsze ryzyko gromadzenia się kurzu i zabrudzeń (a co za tym idzie – mniej sprzątania). Dobrze zaplanowana kuchnia to więc nie tylko estetyka, ale przede wszystkim wygoda na co dzień.

Szuflady wychodzą drożej, ale zyskujesz wygodę i większe bezpieczeństwo

Szuflady z dobrymi mechanizmami potrafią kosztować znacznie więcej niż tradycyjne szafki. W zamian oferują jednak nie tylko wygodę, ale też kilka innych istotnych korzyści.

Ich montaż może wymagać mniejszej ingerencji w ściany, co okazuje się bardzo praktyczne w polskich wnętrzach, gdzie raz mamy do czynienia z ciężkim do przebicia żelbetonem, a innym razem z "kartonową" ścianką działową, na której strach zamontować ramkę ze zdjęciem. Choć przypadki odpadania szafek kuchennych ze ściany zdarzają się rzadko, ryzyko związane z wadliwym montażem czy słabą konstrukcją ściany warto brać pod uwagę.

No i spokojnie – nowoczesne rozwiązania stają się coraz bardziej dostępne cenowo. Producenci szybko podchwytują nowe trendy, a szuflady przestają być domeną wyłącznie kuchni premium. Coraz częściej można je znaleźć także w przystępnych cenowo kolekcjach znanych marek. Rynek jest na bieżąco z modą.

Dalsza część artykułu poniżej.

Zobacz także

Prysznic oddzielony ścianką z luksferów zamiast szklanej kabiny prysznicowej
Kabina prysznicowa ze szkła to katorga. Za komuny mieli na to lepszy patent
Układanie płyt wielkoformatowych na podjeździe przed domem jednorodzinnym, nowoczesna alternatywa dla kostki brukowej
Kupowali kostkę, bo "tak się robi". A teraz jest podjazd, który pije deszcz
Kobieta przy grzejniku. Jak prawidłowo ogrzewać mieszkanie?
Przestań męczyć gałkę kaloryfera. Cyfry i gwiazdka znaczą coś zupełnie innego
Ocieplane rajstopy z Pepco mają misia w środku
Pepco za 22 zł ma ratunek na zimne dni. Polki pokochały futerko w środku
Promocja w sklepie to nie zawsze okazja
FOMO, efekt lewej cyfry i wabik cenowy. Znasz to, ale i tak dajesz się nabrać w sklepie
kosze, opakowanie po dezodorancie
Gdzie wyrzucić opakowanie po dezodorancie? Błąd może podnieść rachunek za śmieci

Proste rozwiązanie często okazuje się najlepsze. Co jednak, gdy zabraknie nam miejsca?

Kuchnia bez górnej zabudowy wygląda lekko i nowocześnie. Gdzie jednak pomieścić wszystkie niezbędne przedmioty? Rozwiązaniem może być wysoka i wąska szafa kuchenna lub szafka typu "słupek". W tym wypadku najlepiej postawić na rozwiązania od podłogi aż po sufit. Taki mebel nie musi zajmować wiele miejsca, by znacząco zwiększyć przestrzeń do przechowywania.

A co z pustą ścianą nad blatem? Zamiast kolejnych zamkniętych szafek postaw na dekoracyjne półki, obrazy czy wiszące doniczki. Dzięki temu kuchnia zyska nie tylko funkcjonalność, ale także indywidualny charakter.