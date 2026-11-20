Kolejny skandal z Huangami wstrząsa Nvidią. "Rodzina królewska", obelgi i ucieczka kluczowych menedżerów Fot. Nvidia

Ledwo opadł kurz po ujawnieniu romansu założyciela i byłego prezesa Nvidii Jensena Huanga z domniemaną chińską szpieżką, a giganta branży AI dopada kolejny kryzys wizerunkowy. W wartym biliony dolarów imperium przez lata panował bezkarny nepotyzm. 35-letnia córka Huanga, Madison, była studentka gastronomii, w kilka lat awansowała ze stażystki na faktyczną szefową gabinetu ojca i miała terroryzować pracowników, doprowadzając do odejścia kilkunastu kluczowych menedżerów.

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Krzyki na grupowych spotkaniach, publiczne poniżanie doświadczonych dyrektorów i dziwaczne obelgi rzucane w stronę podwładnych, którym zdarzyło się o czymś zapomnieć. Media ujawniają kulisy rządów 35-letniej Madison Huang w Nvidii. Według relacji pracowników skargi składane do działu kadr trafiały w próżnię, ponieważ dzieci założyciela firmy były traktowane jak nietykalna "rodzina królewska".

Kolejny skandal z Huangami wstrząsa Nvidią. Nepotyzm, obelgi i ucieczka kluczowych menedżerów

Kiedy w 2020 roku Madison Huang zaczynała staż w Nvidii, nic nie zapowiadało, że wkrótce będzie publicznie rugać dyrektorów z kilkudziesięcioletnim stażem. Jak opisuje serwis Futurism na podstawie raportów "NYT" i "WSJ", błyskawiczny awans 35-latki oraz jej męża wywołał w firmie ogromne napięcia, a sam Jensen Huang miał wykorzystywać wybuchowy temperament córki do dyscyplinowania załogi. Z powodu jej zachowania z firmy odeszło już kilkunastu kluczowych liderów.

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Doniesienia pojawiają się w najgorszym możliwym momencie dla rodziny Huangów. Zaledwie tydzień temu Jensen Huang zrezygnował ze stanowiska prezesa Nvidii po doniesieniach o romansach, a jak pisaliśmy, ten skandal to problem całego Zachodu.

Droga Madison Huang na szczyty Nvidii od początku budziła wśród pracowników spore kontrowersje. Była studentka szkoły kulinarnej dołączyła do firmy jako stażystka w 2020 roku. W błyskawicznym tempie awansowała jednak w korporacyjnej hierarchii, obejmując formalnie stanowisko dyrektorki ds. marketingu produktu. Według doniesień amerykańskiej prasy w praktyce pełniła funkcję szefowej gabinetu swojego ojca, towarzysząc mu w podróżach służbowych i zarządzając jego wystąpieniami publicznymi.

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Napięcia w zespole potęgował fakt, że równolegle błyskawiczną karierę w strukturach Nvidii robił jej mąż, Nico Caprez. Kiedy jednak sfrustrowani pracownicy próbowali zgłaszać skargi na zachowanie Madison do działu kadr (HR), ich interwencje pozostawały bez żadnej reakcji.

Jeden z anonimowych pracowników w rozmowie z "Wall Street Journal" podsumował układ sił w firmie wymownym porównaniem: Madison oraz pozostałe dzieci Jensena Huanga były w Nvidii traktowane jak nietykalna "rodzina królewska".

"Martwa twarz" i "złota rybka". Jak wyglądały spotkania z Madison Huang

Z relacji cytowanych przez "New York Timesa" i "Wall Street Journal" wyłania się obraz menedżerki o wyjątkowo wybuchowym temperamencie, która wykorzystywała swoją pozycję do bezkarnego terroryzowania współpracowników.

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Madison regularnie krzyczała na pracowników podczas spotkań grupowych – nie oszczędzając przy tym kadry kierowniczej. Otwarcie krytykowała starszych stażem menedżerów, którzy formalnie stali od niej wyżej w hierarchii i przepracowali w Nvidii po kilkadziesiąt lat.

Gdy któremuś z podwładnych zdarzyło się o czymś zapomnieć, córka prezesa miała rzucać w jego stronę osobliwymi wyzwiskami, nazywając go "martwą twarzą" (dead face) lub "złotą rybką" (goldfish).

Jej wybuchy nie omijały nawet najbliższej rodziny – według "WSJ" publicznie rugała swojego 36-letniego brata Spencera, który również pracuje w Nvidii i uchodzi w firmie za osobę wyjątkowo spokojną i wycofaną.

Co najbardziej uderzające, sam Jensen Huang – który również miał opinię surowego szefa, choć równoważył to swoją charyzmą – doskonale wiedział o zachowaniu córki i miał je cynicznie wykorzystywać. Według ustaleń "NYT" zdarzało mu się grozić pracownikom, że "naśle na nich wściekłą Madison", i wprost mówił podwładnym, że powinni się jej bać. Nawet najwyżsi rangą dyrektorzy bali się z nią polemizować, wiedząc, że ma bezpośredni dostęp do ucha ojca. Sam Huang ma dziś inne zmartwienia: został wezwany na dywanik przez Kongres USA. Ma stawić się na przesłuchaniu 1 grudnia.

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Awantura o New Delhi i fala odejść. Czy imperium zapłaci za nepotyzm?

Jednym z najbardziej jaskrawych przykładów opisanych przez "New York Timesa" była sytuacja związana z lutową konferencją w New Delhi. Gdy Jensen Huang w ostatniej chwili wycofał się z udziału w wydarzeniu, poprosił swojego wieloletniego, zaufanego zastępcę Jaya Puriego, by ten wystąpił w jego miejsce.

Madison Huang – odpowiadająca za organizację wystąpień ojca – wpadła w furię i zaczęła ostro rugać Puriego, zarzucając mu brak przygotowania. Doświadczony menedżer nie dał się jednak zastraszyć i postawił sprawę jasno: odpowie na jej pytania dopiero wtedy, gdy przestanie na niego krzyczeć. Po tym incydencie Puri odszedł ze stanowiska w ciągu niespełna sześciu miesięcy.

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Według bilansu przedstawionego przez amerykańskich dziennikarzy z powodu Madison Huang firmę opuściło łącznie ponad tuzin kluczowych menedżerów. Psycholodzy pracy od dawna podkreślają, że odejście z toksycznego środowiska to nie porażka – pisaliśmy o tym, jak nie dać się wypalić w pracy.