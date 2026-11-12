Jensen Huang, były CEO firmy Nvidia
Jensen Huang odchodzi z Nvidia. Fot. Shutterstock

To największa afera w historii Doliny Krzemowej. Jensen Huang, twórca potęgi Nvidia i jedna z najważniejszych postaci światowego rynku technologicznego, odchodzi ze stanowiska ze skutkiem natychmiastowym. W tle są podejrzenia o szpiegostwo, nielegalny handel zaawansowanymi chipami i romans, który może mieć konsekwencje wykraczające daleko poza prywatne życie miliardera.

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"Nvidia Corporation przyjęła rezygnację Jen-Hsun Huanga (red. – pełne imię Jensena Huanga) z pełnienia funkcji prezesa, dyrektora generalnego oraz członka Rady spółki Nvidia ze skutkiem natychmiastowym" – czytamy w dokumencie złożonym przez korporację do komisji papierów wartościowych w Waszyngtonie. Rezygnacja prezesa wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym.

Colette Kress zastąpi Jensena Huanga w Nvidia

Nvidia zapowiada, że legendarnego CEO zastąpi Colette M. Kress, czyli dotychczasowa wiceprezes wykonawcza i CFO (dyrektor finansowa). Nowa szefowa "zielonych" pracowała wcześniej m.in. w Cisco i Microsofcie. Jednocześnie będzie tę funkcję pełnić tymczasowo – Nvidia zamierza szukać nowego prezesa. Jak wskazuje komunikat prasowy spółki, rozważane są kandydatury zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy.

W następstwie rezygnacji pana Huanga, Rada powołała Colette M. Kress (lat 59) – dotychczasową wiceprezes wykonawczą i dyrektor finansową (Chief Financial Officer) spółki Nvidia – na stanowisko tymczasowego dyrektora generalnego, na czas trwania procesu poszukiwania nowego dyrektora generalnego. Pani Kress pełni funkcję wiceprezes wykonawczej i dyrektor finansowej Nvidia od 2013 roku; będzie kontynuować pełnienie tych obowiązków również w okresie sprawowania funkcji tymczasowego dyrektora generalnego.

Druk 8-K, Komisja Papierów Wartościowych, Waszyngton

Na tym zmiany się jednak nie kończą. Nvidia uczyniła przewodniczącym zarządu spółki Harveya C. Jonesa, który działa w zarządzie od 1993 roku. Biznesmen deklaruje pełne zaufanie do Colette i oczekuje, że firma będzie pracować bez żadnych zakłóceń. Sama Colette deklaruje, że Nvidia "będzie kontynuować działania, dzięki którym stała się liderem w obszarze przetwarzania przyspieszonego i sztucznej inteligencji".

Koniec telenoweli roku. Jensen Huang odchodzi

"Scenariusz dla Netflixa", "telenowela roku", "tech-pudelek", ale przede wszystkim "skandal roku" – tak o sytuacji wokół Jensena Huanga wypowiadają się internauci, eksperci i politycy. A wszystko to dotyczy firmy Nvidia – najważniejszej spółki na świecie, która ma niemal monopol na "paliwo" dla współczesnej sztucznej inteligencji, kontroluje kluczową architekturę programistyczną, steruje globalnymi inwestycjami całej (naprawdę całej) gospodarki technologicznej i z każdym dniem ma coraz większe znaczenie dla cyfrowej przyszłości wszystkich 8 miliardów osób, które żyją w tej chwili na Ziemi. A piszę to wszystko jako wieloletni zwolennik "czerwonych", czyli konkurencyjnej firmy AMD.

Z wagą tego, co się obecnie dzieje, nie da się dyskutować. Nvidia kontroluje wąskie gardło rewolucji technologicznej i dostarcza rozwiązania każdej firmie, która chce budować sztuczną inteligencję (w tym Mecie, Google'owi, Oracle'owi, Amazonowi, polskiemu Eleven Labs – dosłownie wszystkim). Jest to o tyle znaczące, że wśród tech gigantów AI budować chce praktycznie każdy.

W przeciwieństwie do firm, które kojarzymy ze sztuczną inteligencją – Anthropic i OpenAINvidia nie czeka na bardziej sprzyjający moment rynkowy, by zarabiać na rewolucji technologicznej. Gigant kontroluje rynek już teraz i nie waha się sięgać po kapitał innych firm. W wycenie giełdowej Nvidii zdarza się być na pierwszym miejscu, gdzie staje na równi z Apple i Microsoftem. Firma w najlepszych okresach osiągała wyceny na poziomie 5 bilionów dolarów. To ponad czterokrotność całego rocznego PKB Polski. Jensen Huang był budowniczym i twarzą tego sukcesu. Cóż więc się stało, że obecnie odchodzi w niepamięć?

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Romans Jensena Huanga to zagrożenie dla całego Zachodu

29 października "The New York Times" ujawnił, że Jensen Huang miał romans z Alice Huang (zbieżność nazwisk przypadkowa), która jest podejrzana o szpiegostwo na rzecz Chin. Alice Huang jest powiązana z singapurską firmą Megaspeed, ale według informacji podanych w artykule NYT miała działać na rzecz Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego w Pekinie.

Amerykańskie służby przyglądały się Alice Huang w związku z podejrzeniem przemytu chipów. To właśnie one miały ujawnić bliską relację CEO Nvidii z podejrzaną. Wątpliwości rozwiał sam Jensen Huang, który potwierdził to w mailu kierowanym do pracowników firmy.

Choć romans nie brzmi aż tak groźnie, w rzeczywistości mówimy tu o sytuacji krytycznej. USA zabrania Nvidii sprzedaży najmocniejszych chipów do Chin. Wynika to z pragmatyzmu – rozwój AI to technologia strategiczna, która ma zastosowanie militarne. Technologia "zielonych" to jedna z przewag, którą dzierży Waszyngton nad Pekinem. Blokada eksportu ma na celu spowolnienie rozwoju AI w Chinach. Państwo Środka wciąż nie ma zdolności technologicznych do produkcji rozwiązań na tak zaawansowanym poziomie.

Megaspeed miał omijać sankcje, kupując w ciągu dwóch lat sprzęt o wartości 4,8 mld dolarów. Teraz trwa śledztwo, czy ostatecznie urządzenia faktycznie trafiały do Chin. Jeśli tak było, romans Jensena Huanga mógł mieć znacznie większe konsekwencje niż tylko publiczne upokorzenie i pewne komplikacje w życiu prywatnym. Jednocześnie w sprawie pojawiają się coraz to nowsze wątki. NYT upublicznił informacje również o drugim potencjalnym romansie, tym razem z Kimberly Powell, jedną z wiceprezesek Nvidii.