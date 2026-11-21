Jarmark bożonarodzeniowy w Bydgoszczy krytykowany jeszcze przed startem. Organizator musiał reagować Fot. Zbigniew Guzowski/Shutterstock

Sezon na jarmarki bożonarodzeniowe właśnie się zaczyna, a centra wielu polskich miast zmieniają się w przytulne wioski Świętego Mikołaja. Swoją imprezę już po raz kolejny rozpoczęła Bydgoszcz. Jednak afera wybuchła tam, zanim na miejscu pojawili się pierwsi odwiedzający.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Jarmarki bożonarodzeniowe to jeden z najgłośniej komentowanych tematów każdej zimy. Polacy je uwielbiają i co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Jednak równie bardzo, co udział w nich, lubimy na nie narzekać. A to za wysokie ceny (przykładem mogą być ceny na jarmarku bożonarodzeniowym w Warszawie), niska jakość, są też narzekania na tłumy itp. Przedświąteczny klasyk. Ale w Bydgoszczy problem okazał się w tym roku o wiele większy.

Kubeczkowa afera na jarmarku bożonarodzeniowym w Bydgoszczy

Bydgoszcz wiele lat poświęciła na budowę swojej turystycznej marki oraz wizytówki. I nie da się ukryć, że z każdym rokiem miasto staje się ładniejsze, a także ciekawsze (Bydgoszcz znalazła się nawet w pierwszej dziesiątce Travel Trends 2024 i była sporym zaskoczeniem). Trafiła nawet na listę popularnych polskich Wenecji za sprawą zabytkowych zabudowań położonych tuż nad brzegiem Młynówki.

REKLAMA

Miasto organizuje także swój jarmark bożonarodzeniowy, a o kolejnych jego elementach informuje w mediach społecznościowych. W tym roku zawrzało jednak na dzień przed rozpoczęciem imprezy. Na profilu jarmarku pokazano bowiem zdjęcia kubeczków i kufli, które będą częścią tegorocznego jarmarku. Kiedy mieszkańcy zobaczyli nadruk, zaczęło się komentowanie.

O co chodzi w całej tej aferze? Kubeczki stały się elementami kolekcjonerskimi, więc są symbolem jarmarku bożonarodzeniowego. Tylko że grafika na tych z Bydgoszczy nieco bardziej przypomina Gdańsk – gdzie odbywa się najsłynniejszy jarmark w Polsce – aniżeli miasto nad Brdą. "Nie wstyd Wam takie kubki wypuszczać?", "Ten kubek to serio tragedia, tak czekałam, a teraz nawet nie chcę iść", "Gdańgoszcz", "Jakby gdańskie akcenty w tych bydgoskich kuflach i kubkach" – brzmiały kolejne negatywne i prześmiewcze komentarze. Głos musieli wreszcie zabrać organizatorzy.

REKLAMA

Bydgoszcz spojrzała na swoje kubki jarmarkowe i przeprosiła

Po takiej fali negatywnych głosów do sprawy odnieśli się organizatorzy. Zrobili to nawet dwukrotnie. "Wygląda na to, że AI jeszcze zbyt mało zna nasze piękne miasto i stąd ta wpadka jednego z naszych Wystawców. Dziękujemy za Waszą czujność i cieszymy się, że lokalny klimat jest dla Was tak ważny – dla nas również" – czytamy w komentarzu pod postem ze zdjęciami kubków.

Dzień później pojawił się kolejny wpis. "Jesteśmy po rozmowie z naszym Partnerem w sprawie niefortunnej grafiki na kubkach i kuflach. Chcemy raz jeszcze podkreślić, że jako organizatorzy Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego nie zamawialiśmy tych kubków ani nie zlecaliśmy przygotowania ich projektu graficznego. W ramach przeprosin nasz Partner od każdego sprzedanego kubka i kufla na rzecz Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bydgoszczy przekaże 5 zł" – przekazali organizatorzy. Ostatecznie więc z wpadki wyjdzie coś dobrego.

REKLAMA