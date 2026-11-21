Sezon na jarmarki bożonarodzeniowe właśnie się zaczyna, a centra wielu polskich miast zmieniają się w przytulne wioski Świętego Mikołaja. Swoją imprezę już po raz kolejny rozpoczęła Bydgoszcz. Jednak afera wybuchła tam, zanim na miejscu pojawili się pierwsi odwiedzający.
Jarmarki bożonarodzeniowe to jeden z najgłośniej komentowanych tematów każdej zimy. Polacy je uwielbiają i co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Jednak równie bardzo, co udział w nich, lubimy na nie narzekać. A to za wysokie ceny (przykładem mogą być ceny na jarmarku bożonarodzeniowym w Warszawie), niska jakość, są też narzekania na tłumy itp. Przedświąteczny klasyk. Ale w Bydgoszczy problem okazał się w tym roku o wiele większy.
Kubeczkowa afera na jarmarku bożonarodzeniowym w Bydgoszczy
Bydgoszcz wiele lat poświęciła na budowę swojej turystycznej marki oraz wizytówki. I nie da się ukryć, że z każdym rokiem miasto staje się ładniejsze, a także ciekawsze (Bydgoszcz znalazła się nawet w pierwszej dziesiątce Travel Trends 2024 i była sporym zaskoczeniem). Trafiła nawet na listę popularnych polskich Wenecji za sprawą zabytkowych zabudowań położonych tuż nad brzegiem Młynówki.
Miasto organizuje także swój jarmark bożonarodzeniowy, a o kolejnych jego elementach informuje w mediach społecznościowych. W tym roku zawrzało jednak na dzień przed rozpoczęciem imprezy. Na profilu jarmarku pokazano bowiem zdjęcia kubeczków i kufli, które będą częścią tegorocznego jarmarku. Kiedy mieszkańcy zobaczyli nadruk, zaczęło się komentowanie.
O co chodzi w całej tej aferze? Kubeczki stały się elementami kolekcjonerskimi, więc są symbolem jarmarku bożonarodzeniowego. Tylko że grafika na tych z Bydgoszczy nieco bardziej przypomina Gdańsk – gdzie odbywa się najsłynniejszy jarmark w Polsce – aniżeli miasto nad Brdą. "Nie wstyd Wam takie kubki wypuszczać?", "Ten kubek to serio tragedia, tak czekałam, a teraz nawet nie chcę iść", "Gdańgoszcz", "Jakby gdańskie akcenty w tych bydgoskich kuflach i kubkach" – brzmiały kolejne negatywne i prześmiewcze komentarze. Głos musieli wreszcie zabrać organizatorzy.
Bydgoszcz spojrzała na swoje kubki jarmarkowe i przeprosiła
Po takiej fali negatywnych głosów do sprawy odnieśli się organizatorzy. Zrobili to nawet dwukrotnie. "Wygląda na to, że AI jeszcze zbyt mało zna nasze piękne miasto i stąd ta wpadka jednego z naszych Wystawców. Dziękujemy za Waszą czujność i cieszymy się, że lokalny klimat jest dla Was tak ważny – dla nas również" – czytamy w komentarzu pod postem ze zdjęciami kubków.
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Dzień później pojawił się kolejny wpis. "Jesteśmy po rozmowie z naszym Partnerem w sprawie niefortunnej grafiki na kubkach i kuflach. Chcemy raz jeszcze podkreślić, że jako organizatorzy Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego nie zamawialiśmy tych kubków ani nie zlecaliśmy przygotowania ich projektu graficznego. W ramach przeprosin nasz Partner od każdego sprzedanego kubka i kufla na rzecz Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bydgoszczy przekaże 5 zł" – przekazali organizatorzy. Ostatecznie więc z wpadki wyjdzie coś dobrego.
Dodatkowo jarmark miał solidną nauczkę i ogłosił, że w przyszłym roku zostanie ogłoszony konkurs na grafikę, która będzie zdobiła tamtejsze kubeczki. W ten sposób najpewniej uda się uniknąć podobnej afery. Przy okazji być może miasto wysłucha też apeli dotyczących daty organizacji jarmarku bożonarodzeniowego. Ten bowiem zaczyna się 20 listopada i kończy… 21 grudnia, czyli przed Bożym Narodzeniem. A szkoda, bo wzorując się na Gdańsku, mogli zakończyć zabawę 24 grudnia lub wzorem innych miast przedłużyć ją do 6 stycznia. Jak pokazuje zestawienie, kiedy ruszają jarmarki bożonarodzeniowe 2026 w Polsce, terminy w poszczególnych miastach mocno się od siebie różnią.