Wszyscy popełniamy ten sam błąd podczas prania. Chcemy dobrze, a wychodzi inaczej Fot. Pixabay

Jaka pralka jest, każdy widzi i pewnie większość z nas doskonale wie, jak z niej korzystać. Prawda? Okazuje się jednak, że podstawowy błąd popełniamy już na samym początku, a w efekcie nasze ubrania się nie dopierają, a na dokładkę brudzą szybciej. I nie ma co się śmiać, ja też popełniałam ten błąd.

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Moja mama jest fanką prania. Weekend, kiedy po domu nie niesie się szum pralki, chyba jest dla niej stracony. I ja też coś z tego mam. Zwłaszcza zimą lubię zapach schnącego prania na suszarce i uczucie podniesienia wilgoci w powietrzu. Żeby zapach był intensywny i utrzymał się na długo, a pranie było czystsze, raczej nigdy nie żałowałam płynu. I założę się, że wielu z was robiło to dokładnie tak samo.

Wszyscy robimy źle pranie. Płyn do prania trzeba stosować z umiarem

Moje dozowanie płynu do prania i płukania zawsze było takie samo. Niezależnie od tego, ile tkanin znalazło się w bębnie, płyn tankowałam do poziomu MAX na miarce albo lałam na oko. I fakt, po wszystkim w moim mieszkaniu pachniało jak na łące z reklamy, ale zauważyłam, że ubrania nie są idealne.

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Zwłaszcza białe spodnie (tak, jestem na tyle szalona, żeby je nosić) z czasem przestały się dopierać. Natomiast T-shirty jakby zaczęły przyciągać kurz i wszystkie zabrudzenia. Dosłownie brudziły się od samego patrzenia na nie. I wiecie co? To wszystko było winą właśnie płynu do prania.

Żeby to zrozumieć, warto wiedzieć, jak działa pralka. Mamy tam niewielką ilość wody na dnie, a ubrania spadają do niej z góry bębna i właśnie w ten sposób wybijany jest z nich brud. Kiedyś nasze prababcie uderzały ubraniami o kamienie nad rzeką, żeby uzyskać dokładnie ten sam efekt. Kiedy natomiast przedobrzymy z płynem do płukania, w pralce pojawia się piana, a nawet dużo piany. Ubrania, zamiast uderzać o dno, spadają na miękką chmurkę, więc nie pozbywamy się brudu.

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Mało tego, pralka nie jest w stanie pozbyć się piany podczas płukania, więc wydłuża cały cykl (to jeden z powodów, dlaczego pralka zmienia czas prania), a ostatecznie znaczna część płynu do prania i płukania zostaje na naszych ubraniach. Te zamiast mięciutkich i przyjemnych robią się wtedy sztywne, a czasem nawet jakby lepkie lub obślizgłe. Kiedy wyschną, drobne części niewypłukanego płynu stają się czymś w rodzaju lepu na brud i nasze ubrania muszą trafiać do pralki szybciej niż normalnie. I właśnie dlatego warto stosować się do zaleceń dozowania producenta. Oni nie wpisują tego na oko, ale sprawdzają, jaka ilość detergentu ma najlepsze właściwości czyszczące.

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Płyn do płukania trzymaj z dala od ręczników, chyba że ich nie lubisz

Drugim błędem, który popełniamy wręcz nagminnie, gdy zastanawiamy się, jak prać ręczniki, jest pranie ich w płynach do płukania. Bo w końcu chcemy, żeby ładnie pachniały i były mięciutkie jak te hotelowe. Więc żeby uzyskać ten efekt, lejemy płyn do płukania, który ma zmiękczać tkaniny. A później dziwimy się, że mamy szorstkie ręczniki po praniu, a po prysznicu musimy wycierać się czymś, co bardziej przypomina papier ścierny niż hotelowego misia.

Dzieje się tak, ponieważ płyn do płukania utrudnia wypłukiwanie detergentów z włókien, a dodatkowo sam je oblepia, tworząc barierę, przez którą ręczniki przestają wchłaniać wodę. Jeżeli więc nie lubicie swoich ręczników, to śmiało, lejcie do ich prania płyn do płukania. Jeśli natomiast chcecie je uratować, to wrzućcie je do wody z octem. Wlejcie ok. 150 ml octu na litr wody, żeby je ręcznie przepłukać, i zobaczycie, jak dzieje się magia. Czysta woda stanie się mętna jak mleko, kiedy znajdą się w niej wypłukane z materiału detergenty.

Dla efektu zbliżonego do hotelowego ręczniki pierzcie w pralce, ale z dodatkiem octu. Jeśli bardzo przeszkadza wam zapach (po praniu nie jest wcale aż tak źle), możecie do niego dodać kilka kropel olejku eterycznego. W pralce automatycznej wystarczy ok. 50–100 ml octu wlanego do przegródki na płyn do płukania. Na koniec pamiętajcie o temperaturze. Dla zwykłych ręczników bawełnianych i frotte wystarczy 60 st. C. W kwestii suszenia postawcie na automatyczną suszarkę lub tę tradycyjną (przyda się wtedy japońska metoda suszenia prania). Nie wieszajcie ich na grzejniku, bo wrócicie do etapu papieru ściernego.