Nie zniszczyli tamy bobrów, a problem zniknął. Ten przykład powinien zobaczyć cały kraj. Fot. Unsplash.com / Howard Walsh

Aby kontrolować poziom wody w zbiornikach wodnych, często dochodzi tam do niszczenia naturalnych siedlisk bobrów. Wodociągi Chrzanowskie znalazły jednak sposób, aby pogodzić potrzeby infrastruktury wodnej z potrzebami samych zwierząt i co najważniejsze – każdy jest zadowolony.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Bóbr europejski jest objęty w Polsce tzw. ochroną częściową. Oznacza to, że zakazane jest chwytanie i zabijanie tych zwierząt, a także niszczenie ich siedlisk, w tym tam, nor i żeremi. W niektórych przypadkach można jednak uzyskać zgodę na usunięcie tamy na określonym obszarze, jeżeli powodują one podtopienia gruntów użytkowanych gospodarczo lub utrudniają swobodny spływ wód, a także przy realnym zagrożeniu powodziowym, zalewaniu budynków mieszkalnych, dróg czy przepustów. Wodociągi Chrzanowskie pokazały jednak, że da się to zrobić inaczej, z korzyścią dla obu stron.

Wodociągi znalazły wspólne rozwiązanie dla infrastruktury i tamy bobrów. Na czym polegały prace?

Pod koniec października br. Wodociągi Chrzanowskie we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ochrony Bobrów i Przyrody "Nasz Bóbr" przeprowadziły prace przy oczyszczalni ścieków Libiąż A. Zamontowano tam urządzenie przelewowe na tamie bobrowej. Jak wskazuje przedsiębiorstwo w opublikowanym na Facebooku poście, inwestycja miała pogodzić wymogi techniczne z obecnością zwierząt.

REKLAMA

"Celem działań było ograniczenie uciążliwego spiętrzenia wody, przy jednoczesnym zachowaniu naturalnego siedliska bobrów europejskich" – czytamy we wpisie spółki.

Na czym dokładnie polegały prace? W tamie umieszczono sześciometrową rurę przelewową o średnicy 300 milimetrów, którą osłonięto specjalnym koszem gabionowym. Taka konstrukcja pozwala na bieżąco regulować poziom wody bez konieczności całkowitego osuszania rowu. Dzięki temu środowisko, w którym żyją bobry, pozostaje nienaruszone.

Wodociągi podkreślają, że prace przeprowadzono pod profesjonalnym nadzorem Jolanty Zadrożny, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Bobrów i Przyrody "Nasz Bóbr". Zanim rozpoczęto montaż rury, dokładnie sprawdzono całą okolicę. Chodziło o upewnienie się, że zaplanowane działania nie będą zagrażać bezpieczeństwu bobrów ani innych chronionych gatunków występujących w tym miejscu.

REKLAMA

C zy urządzenie działa? Poziom wody ustabilizowany, bobry nie odbudowują tamy

Czy taki humanitarny sposób na bobry sprawdza się w praktyce? Obserwacje prowadzone po zakończeniu prac wykazały, że zamontowane urządzenie funkcjonuje poprawnie. Poziom wody ustabilizował się, a siedlisko bobrów zostało zachowane. Co ważne, zwierzęta nie próbują odbudowywać tamy ani stawiać nowych konstrukcji. Wygląda więc na to, że problem z bobrami to nie problem, jeśli zastosuje się odpowiednie rozwiązanie.

"To przykład, że dzięki odpowiedzialnemu podejściu, współpracy ze specjalistami i zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technicznych można skutecznie pogodzić potrzeby infrastruktury z ochroną przyrody. Dbamy o infrastrukturę, szanując naturę!" – czytamy na Facebooku.

REKLAMA

Do działań wodociągów odniosło się również samo Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Bobrów i Przyrody "Nasz Bóbr" za pośrednictwem mediów społecznościowych.