Matowy spray z Action ma dawać efekt szyby, która rozmywa widok, ale przepuszcza światło. Fot. David Michael Bellis / Shutterstock, Action

Wieczorem, gdy w pokoju świeci lampa, z ulicy lub drugiego bloku widać wszystko. Na ten kłopot jest matowy spray z Action, który robi robotę jak firanki, zasłony i rolety. Tylko że kosztuje niecałe 4 zł.

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Kamery monitoringu montujemy dziś niemal wszędzie, a na ciasno zabudowanych osiedlach okna sąsiadów dzielą czasem zaledwie kilka metrów. Skrajnym przykładem jest blok integracyjny w Krakowie. Łatwo poczuć się obserwowanym nawet we własnym domu. Matowy spray na szyby po wyschnięciu zamienia zwykłe okno w mrożone szkło.

Firanki, rolety i folie to nie jedyny sposób na prywatność w oknie

Klasyczne firanki i inne tradycyjne rozwiązania wciąż są popularne, ale bywają drogie, a ich montaż wymaga często wiercenia w ścianach. W wynajmowanych lokalach to nie też zawsze wchodzi w grę. Większość osób sięga więc po rolety dzień-noc, folię mleczną albo dekoracyjne żaluzje.

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Część traktuje folię zamiast klimy jako patent działający w dwie strony, bo odcina i wzrok sąsiadów, i słońce. Na liście hitów są też rolety rzymskie z grubego materiału, plisy przy samej szybie, folie statyczne z wzorami, zasłony blackout i drewniane okiennice wewnętrzne.

Matowy spray z Action zamiast zasłon. Ile kosztuje i jak działa

Tańszą alternatywą jest spray Frosted Glass, który kupimy m.in. w Action (jeśli braknie, pozostaje internet i inne odpowiedniki). Puszka 400 ml kosztuje tam 3,99 zł. "Zapewnia większą prywatność" – czytamy w opisie produktu na stronie sieci.

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Aplikuje się ją jak zwykły spray, a warstwa wysycha w ok. 10 minut. Jedna puszka ma wystarczyć na kilka okien, choć wiele zależy od liczby warstw. Po wyschnięciu powstaje półprzezroczysta powłoka imitująca szron na szybie.

Światło nadal wpada do pokoju, tylko w mniejszej ilości, a widok z zewnątrz jest rozmyty. Wieczorem, przy zapalonej lampie, to właśnie załatwia sprawę. Nie trzeba przy tym malować całej szyby. Często wystarczy zmatowić dolny fragment, by odciąć się od wzroku przechodniów na parterze. Do wyznaczenia strefy przyda się papierowa taśma malarska.

Matowa farba na szybę wpuszcza mniej słońca i zasłoni szafkę

Spray ma jeszcze jedną zaletę, bo wpuszcza mniej promieni słonecznych. Przydaje się to latem i nie tylko. Taka warstwa "może zatrzyma trochę ostrego słońca, bo za dużo mi go wpada do mieszkania rażąc po oczach", jak zauważyła jedna z internautek.

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Drugie zastosowanie to szafki z szybami, których zawartości nie chcemy pokazywać. W poście na facebookowej grupie użytkowniczka opisuje, że folia mleczna ciągle jej się bąbelkowała, a bąbelki nie zniknęły nawet po prawie miesiącu. Przerzuciła się na spray.

Szybę umyła płynem do szyb, odtłuściła alkoholem izopropylowym i nałożyła cztery, może pięć warstw. Na cztery szyby w szafce zużyła całą puszkę. "Nie zależało mi na mocnym kryciu, tylko na lekkim ukryciu zawartości szafki" – podkreśliła. Dodała, że na oknach spray sprawdzi się jej zdaniem jeszcze lepiej, bo za szkłem nie stoją wtedy jaskrawe przedmioty.

Internautka zmatowiła szyby w szafce sprayem, bo folia mleczna ciągle się bąbelkowała. Fot. Action Polska Zakupy / Facebook

Zalety i wady matowego sprayu według internautów

Rozwiązanie budzi spore emocje, a w dyskusjach najczęściej pada pytanie o trwałość powłoki. "Nie polecam, testowaliśmy w domu i po tygodniu mazało się po oknie i były zacieki" – napisała internautka. Z drugiej strony grubsza warstwa ułatwia późniejsze pozbycie się farby. "Odchodzi łatwo jak folia" – stwierdziła inna z internautek.

Część osób woli więc zostać przy tradycyjnych rozwiązaniach, nawet jeśli trudniej je zamontować, jak okleina. Są jednak i osoby zachwycone tym patentem. „Ooo, okienko w piwnicy. Nadal wpada słońce, a jest jakby komfortowo" – podsumowała jedna z użytkowniczek.

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