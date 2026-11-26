700-letnia kopalnia Złota w Złotym Stoku zachwyca wodospadem i górniczą kolejką. Turyści mogą ją odwiedzić o każdej porze roku. Fot. Andrzej Otrębski, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Podziemny wodospad, przejażdżka górniczą kolejką i korytarze pamiętające czasy średniowiecza – w Polsce znajduje się miejsce, o którym wielu nie ma nawet pojęcia. Taki unikatowy skarb znajduje się niemal na wyciągnięcie ręki.

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Przed wiekami to właśnie stamtąd pochodziło ok. 8 proc. całego złota wydobywanego w Europie. Dziś ten dawny kompleks kusi niezwykłą historią i trasami, które potrafią zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych podróżników.

700-letnia kopalnia złota w Polsce. Znajdziesz tam podziemny wodospad i górniczą kolejkę

Historia tego niezwykłego obiektu, Jakim jest Kopalnia Złota w Złotym Stoku liczy już ok. 700 lat, a w czasach swojej największej świetności miejsce to odgrywało kluczową rolę w gospodarce kontynentalnej. Szacuje się, że niegdyś wydobywano tam blisko 8 proc. europejskiego kruszcu.

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Zamiast surowego muzeum pełnego gablot, na odwiedzających czeka tu żywa lekcja górnictwa, w której historia przeplata się z dobrą zabawą i dreszczykiem emocji. Spacer po historycznych sztolniach pozwala poczuć klimat dawnej pracy pod ziemią, a starannie podświetlone korytarze robią ogromne wrażenie zarówno na dorosłych, jak i na najmłodszych zwiedzających.

Jednak najbardziej przyciąga tamtejszy podziemny wodospad. Co ciekawe, to jedyny taki w Polsce. Spada z wysokości kilku metrów wprost w głąb skalnej komory. Równie ciekawa może okazać się przejażdżka oryginalną podziemną kolejką górniczą.

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Na miłośników aktywnego zwiedzania czekają też dodatkowe atrakcje, takie jak podziemny spływ łodzią, płukanie złota czy spotkania z barwnymi postaciami z lokalnych legend. Poszukiwanie kruszcu wciąż zresztą przyciąga amatorów. W końcu gorączka złota w Polsce to nie mit.

Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Dojazd, godziny otwarcia i ceny biletów

Kopalnia Złota w Złotym Stoku, położona w województwie dolnośląskim, tuż przy granicy polsko-czeskiej, u podnóża Gór Złotych. To region, który kusi wieloma atrakcjami, i bez wątpienia jest to inna Polska pod czeską granicą.

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Obiekt jest przygotowany dla turystów i można odwiedzać go przez cały rok. W okresie jesienno-zimowym temperatura spada tam do ok. 7 st. C. Wówczas obiekt otwiera się o godzinie 9:00 i przyjmuje gości do późnego popołudnia (najczęściej do 16:00 lub 17:00). Z kolei wiosną i latem godziny otwarcia są wydłużone do 18:00.

Jeśli chodzi o wstęp, ceny biletów zależą od wybranego wariantu zwiedzania (podstawowa trasa turystyczna lub pakiety łączone z dodatkowymi atrakcjami, takimi jak Sztolnia Ochrowa czy Osada Górnicza).

Standardowy bilet normalny kosztuje ok. kilkudziesięciu złotych (zazwyczaj ok. 50–65 zł), natomiast bilet ulgowy dla dzieci, młodzieży szkolnej i seniorów kosztuje od 40 do 55 zł. Przed wyjazdem warto zajrzeć na oficjalną stronę obiektu, aby sprawdzić aktualny cennik oraz godziny wejść z przewodnikiem, które odbywają się w regularnych odstępach czasu.

Podziemne atrakcje dla rodzin z dziećmi w Polsce na jesień i zimę

Oprócz Złotego Stoku w Polsce warto wziąć pod uwagę trzy inne fascynujące obiekty pod ziemią: