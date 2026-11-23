Sukces KO w lubuskim. Mandat po śp. gen. Różańskim obejmie jego żona Fot. Facebook.com / Zdzisława Różańska

Według oficjalnych danych opublikowanych przez Państwową Komisję Wyborczą, wybory uzupełniające do Senatu w okręgu wyborczym nr 20 w województwie lubuskim wygrała Zdzisława Różańska. Kandydatka startowała z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców Koalicji 15 Października.

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Nauczycielka i wdowa po zmarłym senatorze gen. Mirosławie Różańskim zdobyła 42,68 proc. głosów, wyprzedzając byłego prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego. Głosowanie odbyło się przy bardzo niskiej frekwencji, która wyniosła 13,78 proc.

Mandat w okręgu nr 20 pozostaje w rękach Koalicji 15 Października

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała protokół z wyborów uzupełniających do Senatu w okręgu obejmującym Zieloną Górę oraz powiaty zielonogórski, krośnieński i świebodziński. Najwyższe poparcie uzyskała Zdzisława Różańska (14 159 głosów), która przejmie mandat po swoim zmarłym mężu, generale broni Mirosławie Różańskim. Jako senatorka będzie pobierać uposażenie na tych samych zasadach co posłowie – o tym, ile zarabia poseł w Polsce, pisał INNPoland. Drugie miejsce zajął Janusz Kubicki, a na kolejnych pozycjach uplasowali się Joanna Senyszyn oraz Tomasz Naruszewicz.

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Różańska zdobyła 42,68 proc. wszystkich ważnie oddanych głosów. Wybory zorganizowano po śmierci dotychczasowego senatora z tego okręgu – generała broni w stanie spoczynku Mirosława Różańskiego, prywatnie męża zwyciężczyni.

Dlaczego na liście zabrakło kandydata PiS? Tło rywalizacji w Lubuskiem

Uwagę komentatorów politycznych przykuwa fakt, że w zestawieniu opublikowanym przez PKW nie znalazł się żaden kandydat zgłoszony oficjalnie przez PiS. Janusz Kubicki z KWW Po Pierwsze Lubuskie był przez tę partię (i Konfederację) jedynie popierany.

W wyborach w okręgu nr 20 z października 2023 roku kandydatem PiS był lubuski działacz i samorządowiec Grzegorz Maćkowiak, który wyraźnie przegrał (otrzymał 24,79 proc. głosów) wówczas z gen. Mirosławem Różańskim. W kolejnych miesiącach w lokalnych strukturach Prawa i Sprawiedliwości w województwie lubuskim pojawiały się dyskusje na temat ewentualnego ponownego wystawienia Maćkowiaka lub innego regionalnego samorządowca. Ostatecznie władze PiS nie zarejestrowały własnego kandydata pod partyjnym szyldem.

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W praktyce wyborów uzupełniających do Senatu – charakteryzujących się niską frekwencją i trudną mobilizacją elektoratu partyjnego w okręgach tradycyjnie sprzyjających stronie liberalno-lewicowej – brak oficjalnego kandydata PiS wpisał się w sytuację, w której głównym rywalem kandydatki Koalicji 15 Października stał się startujący z lokalnego komitetu były prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki, potrafiący przyciągać głosy wyborców niezdecydowanych oraz część elektoratu krytycznego wobec obecnego rządu.

Kontynuacja mandatu po gen. Mirosławie Różańskim i układ sił w Senacie

Zdzisława Różańska z zawodu jest nauczycielką. Jej start w wyborach uzupełniających pod szyldem KWW Koalicji 15 Października był przedstawiany przez środowisko koalicji rządzącej jako symboliczna i merytoryczna kontynuacja działalności publicznej oraz parlamentarnej jej zmarłego męża w regionie lubuskim.

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Generał broni Mirosław Różański należał do najbardziej rozpoznawalnych dowódców Wojska Polskiego ostatnich dekad – zawodową służbę wojskową zakończył na stanowisku Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Po przejściu w stan spoczynku zaangażował się w działalność ekspercką i polityczną, a w wyborach parlamentarnych w październiku 2023 roku uzyskał w okręgu nr 20 mandat senatora, zdobywając 104 047 głosów (59,15 proc.). Zmarł 24 sierpnia 2026 roku w wieku 63 lat po chorobie nowotworowej. O tym, że gen. Mirosław Różański nie żyje, informowaliśmy w sierpniu.

Z punktu widzenia arytmetyki parlamentarnej rozstrzygnięcie w okręgu zielonogórskim ma istotne znaczenie dla większości w Senacie. Wygrana kandydatki KWW Koalicji 15 Października pozwala ugrupowaniom tworzącym koalicję rządzącą utrzymać dotychczasowy stan posiadania i bezpieczną większość w Senacie, podczas gdy przegrana oznaczałaby utratę jednego z kluczowych mandatów zdobytych w ramach tzw. paktu senackiego. Różański trafił do niego jako kandydat Polski 2050 – pełną listę kandydatów paktu senackiego opozycja ogłosiła w sierpniu 2023 roku.

Szczegółowe wyniki głosowania w okręgu nr 20

W walce o mandat senatorski zmierzyło się czworo kandydatów. Drugie miejsce zajął wieloletni były prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki (popierany przez prawicę, startujący z własnego komitetu KWW Po Pierwsze Lubuskie), na którego zagłosowało 10 196 wyborców (30,74 proc.). Na trzeciej pozycji uplasowała się była posłanka lewicy Joanna Senyszyn (KW Nowa Fala Profesor Senyszyn) z wynikiem 4 960 głosów (14,95 proc.), a stawkę zamknął Tomasz Naruszewicz z Konfederacji Korony Polskiej, uzyskując 3 858 głosów (11,63 proc.). Senyszyn startowała z komitetu ugrupowania, które powołała w 2025 roku – pisaliśmy wtedy, że Joanna Senyszyn zakłada nową partię, mającą "zmyć stary polityczny świat".

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Według danych PKW cytowanych przez RMF24 uprawnionych do głosowania było łącznie 242 838 osób, a wybory przeprowadzono w 284 obwodach (w tym 11 obwodach odrębnych utworzonych m.in. w szpitalach, domach pomocy społecznej i zakładach karnych). Frekwencja wyniosła 13,78 proc. – wyraźnie mniej niż podczas wyborów parlamentarnych w październiku 2023 roku, kiedy w tym samym okręgu do urn poszło 71,26 proc. wyborców. Niska frekwencja to w wyborach uzupełniających norma – w marcu 2025 roku Monika Piątkowska wygrywa wybory w Krakowie przy frekwencji 16,52 proc.