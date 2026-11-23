Połowa Polaków ma dość Black Friday. Fot. Karolis Kavolelis/shutterstock

Polacy coraz gorzej oceniają promocje na Black Friday i Cyber Monday. Zgodnie z wynikami najnowszego badania ponad połowa respondentów uważa, że listopadowe przeceny nie są już tak atrakcyjne jak dawniej. Mimo to wyprzedaże wciąż przyciągają klientów, a wielu z nich zamierza skorzystać z tegorocznych okazji.

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Z badania "Polaków portfel własny: jesienne wydatki pod kontrolą" wynika, że 51 proc. ankietowanych uważa listopadowe obniżki cen za mniej atrakcyjne niż dawniej. Przeciwnego zdania jest 14 proc. badanych, natomiast 35 proc. nie ma wyrobionej opinii w tej kwestii. Najbardziej sceptyczne są osoby po czterdziestce.

Jak Polacy oceniają zakupy podczas Black Friday?

33 proc. Polaków wielokrotnie robiło zakupy podczas Black Friday lub Cyber Monday. 18 proc. skorzystało z takich promocji tylko raz, a 11 proc. jeszcze nie brało w nich udziału, ale planuje to zrobić. Z kolei 32 proc. badanych nigdy nie kupowało podczas listopadowych wyprzedaży i nie zamierza tego robić.

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Większość osób, które wcześniej skorzystały z listopadowych promocji, dobrze wspomina swoje decyzje. Pozytywnie oceniło je 41 proc. badanych. Neutralną opinię miało 22 proc., a negatywną około 2 proc. respondentów.

Do wyników badania odniosła się Monika Kasprzyk, dyrektorka Centrum Rozwoju Produktów Sprzedaży Bezpośredniej w Santander Consumer Banku. Jak podaje "Rzeczpospolita", zwróciła uwagę, że o wartości promocji nie decyduje liczba zakupów, ale to, czy pozwalają rzeczywiście zaoszczędzić.

Tak jest, jeśli kupujemy coś, czego potrzebujemy i co wcześniej planowaliśmy kupić. Jeśli jednak obniżka skłania nas do spontanicznych zakupów, możemy wydać więcej, niż zakładaliśmy. Dlatego przed listopadowymi zakupami warto zastanowić się, jak kontrolować budżet.

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Sklepy internetowe stosują różne sposoby, by zachęcić klientów do wydawania większych kwot, dlatego warto wiedzieć, jak nie dać się zmanipulować w Black Friday. Jednym z najskuteczniejszych sposobów jest darmowa dostawa. Opcja, w której można uniknąć opłaty za przesyłkę, skłoniła 23 proc. ankietowanych do dodania kolejnych produktów do koszyka.

Z kolei 30 proc. respondentów przyznało, że żaden z tego rodzaju bodźców nie wpłynął dotąd na ich decyzje zakupowe.

Badanie na zlecenie Santander Consumer Banku przeprowadził IBRiS. Ankieterzy rozmawiali telefonicznie z reprezentatywną grupą 1000 dorosłych Polaków. Sondaż odbył się w dniach 17–29 września 2026 roku.

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Skąd wzięły się Black Friday i Cyber Monday?

Black Friday wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Czarny Piątek w USA początkowo był jednym dniem wyprzedaży przypadającym w piątek po Święcie Dziękczynienia, które obchodzi się tam w czwarty czwartek listopada. Termin ten wyznaczał początek przedświątecznego sezonu zakupowego.

Jak pisaliśmy w naTemat w tekście o tym, kiedy właściwie jest Black Friday, nazwa "Czarny Piątek" pojawiła się w latach 60. XX wieku w Filadelfii. Policjanci używali jej, opisując ogromne korki, tłumy i zamieszanie na ulicach związane z zakupowym szczytem. Z czasem sprzedawcy zaczęli wiązać ją z poprawą wyników finansowych. W księgowości czarny kolor oznaczał zysk, a czerwony stratę.