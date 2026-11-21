Sezon rekrutacyjny w logistyce i magazynach ruszył z przytupa. Fot. Tiger Lily / Pexels.com

Sezon przedświątecznych zakupów jest pełen okazji. I nie chodzi wyłącznie o te, które znajdziemy w marketach. Jeśli nieco poszperamy w ogłoszeniach o pracę, okaże się, że można w tym czasie całkiem nieźle dorobić. Magazyny i firmy logistyczne pilnie szukają rąk do pracy, a rosnąca konkurencja o kandydatów winduje stawki i premie. Sprawdźmy, ile realnie można zarobić i jakich pracowników poszukują obecnie firmy.

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Jak wynika z raportu "Barometr Polskiego Rynku Pracy", którego dane przytacza Personnel Service, najbliższy sezon zakupowy może nieźle namieszać w sektorze logistyki. Magazyny będą zabijały się o pracowników, szastając pieniędzmi i publikując atrakcyjne oferty pracy.

Wzrost zainteresowania uzupełnieniem kadr jest bardzo wyraźny. Firmy chcą zatrudnić nawet 3,5 raza więcej osób niż w sierpniu i o 77 proc. więcej niż we wrześniu. Największe braki odczuwają firmy prowadzące magazyny. Pojedyncze ogłoszenia potrafią dotyczyć kilkudziesięciu, a czasem nawet kilkuset wakatów.

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Reklamy rekrutacyjne nie siedzą schowane na portalach ogłoszeniowych, a wędrują po internecie m.in. w ramach reklam na Instagramie i Facebooku. Wiele z nich nie jest w języku polskim.

"Firmy wyciągają wnioski z poprzednich lat" i pozwalają nieźle zarobić

– Sezon rekrutacyjny w logistyce rozpoczyna się na długo przed Black Friday. Firmy wyciągają wnioski z poprzednich lat i wiedzą, że jeśli nie skompletują zespołów do połowy listopada, w szczycie sezonu będą musiały intensywniej konkurować o pracowników – komentuje pracowniczy "boom" Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service.

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O jakich kwotach mówimy w sytuacji tak dużego deficytu? Oczywiście o minimalnej, która wynosi 31,40 zł brutto, możemy tu zapomnieć. W szczycie sezonu stawki mogą sięgnąć nawet 50 zł brutto za godzinę, a do tego mogą dochodzić premie sezonowe od 700 do nawet 1500 zł.

Według Krzysztofa Inglota oferowane przez pracodawców kwoty i premie mogą w najbliższym czasie wzrosnąć, a sam trend może utrzymać się nieco dłużej. Kurz po sezonie nie opadnie bowiem tuż po wigilijnej wieczerzy, a raczej miesiąc później ze względu na falę zwrotów po świątecznych zakupach w styczniu. Ktoś te zwroty musi przecież obsłużyć.

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Rynek przedświątecznych zakupów jest rozgrzany do czerwoności

W ofertach widać, że sprawa ma związek ze świętami. Poszukiwani pracownicy często muszą zmierzyć się z typowymi dla tej pory roku wyzwaniami. Mowa tu o pakowaniu prezentów i kalendarzy adwentowych, a także pracy w magazynach zabawek, książek czy kosmetyków – wszystkich produktów, które z powodzeniem lądują pod choinką.

Oczywiście, biorąc pod uwagę sytuację na polskim rynku pracy, dużą rolę w obecnym "boomie" odgrywają pracownicy z Ukrainy. Personnel Service wskazuje, że reklam rekrutacyjnych do magazynów w języku ukraińskim lub rosyjskim jest ponad dwukrotnie więcej niż w języku polskim.