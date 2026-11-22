Ruszył jarmark bożonarodzeniowy w Warszawie. Ceny nie odstraszają, a na miejscu pojawiły się tłumy Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Jarmark bożonarodzeniowy w Warszawie ruszył 20 listopada, a ja jako wielka miłośniczka takich imprez nie mogłam sobie podarować takiej okazji. W sobotę ledwo zapadł zmrok, a ja z tłumem turystów i Warszawiaków ruszyłam na Plac Defilad. Wróciłam biedniejsza o 90 zł i bogatsza o nowe wrażenia.

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Kocham jarmarki bożonarodzeniowe i nigdy tutaj tego nie ukrywałam. Wręcz przeciwnie, jeżeli wpadam na trop fajnego miejsca, takiego jak jarmark w stylu Harry'ego Pottera (tak, Harry Potter dostanie własny jarmark bożonarodzeniowy i to u naszych sąsiadów – przetestuję go dla was, więc bądźcie czujni) albo cudownego 3-częściowego jarmarku w czeskim Ołomuńcu (to tam odwiedziłam jarmark idealny), to czym prędzej wam o tym donoszę. I kiedy ruszyła warszawska impreza, nie mogłam sobie podarować odwiedzenia jej i oczywiście sprawdzenia, jakie są ceny na jarmarku bożonarodzeniowym w Warszawie.

Krakus pod Pałacem Kultury i Nauki postawił zamek. Inni sprzedawali owies dla konia

Już na kilka dni przed otwarciem jarmarku, kiedy mijałam centrum, moją uwagę przykuwał zameczek Krakusa. Na stanowisku sprzedawane są kanapki z wędlinami tej marki (ok. 34 zł za sztukę), ale to nie o produkt tutaj chodzi, a o sam pomysł. Wiecie pewnie, że Warszawiacy i Krakusi za sobą nie przepadają. A tu nagle w samym centrum wyrasta zamek grający na nosie rodowitym mieszkańcom stolicy. Piękna rzecz.

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Drugim stoiskiem, którego nie da się nie zauważyć na jarmarku, jest "Jan III Karkówka" z dumnymi napisami "Karmimy naszych od 1683 roku" i "Jadło godne króla, porcja godna chłopa". Uderzenie w patriotyczne nuty, kiedy mijałam to stanowisko, raczej nie przyciągało zbyt wielu kupujących (może to przez tę wielką grafikę wygenerowaną pewnie w AI?), ale przy ich menu uśmiałam się całkiem nieźle. Mamy tam klasyczną ofertę, czyli kiełbasę i frytki, ale obok tego jest pozycja "owies dla konia" za 39 zł albo bardzo demokratyczne "pierogi kresowe" za 39 zł.

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Kraków w centrum Warszawy, sarmackie nuty i AI. Na jarmarku w stolicy jest wielki miks wszystkiego Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

AI królowało nie tylko tam. Masa stanowisk oprawy graficzne swoich cenników przygotowała właśnie tam, ale dla polskiego gastro to już norma. Może kiedyś z tego wyrośniemy. Na uwagę zasługiwała natomiast różnorodność. Bo obok kuchni polskiej pojawiła się szwajcarska, grecka, tureckie słodycze, kuchnia azjatycka również w szalonej wersji "roll dogów" z węgorzem czy łososiem, a nawet smaki azerskie. Wybór jest bardzo duży.

Ceny na jarmarku w Warszawie. Niektórzy polecieli, inni pozytywnie zaskoczyli

Nie da się mówić o jarmarku, nie wskazując na ceny. W naszej mentalności jest to nierozłącznie powiązane, bo w końcu na coś narzekać musimy, a ceny na polskich jarmarkach to szaleństwo. Tylko że w Warszawie lamentów może być niewiele. Pajda ze smalcem za 20 zł lub w wersji z ogórkiem, cebulką i szczypiorkiem za 25 zł to już jarmarkowa norma. Jak ktoś nie chce za nią płacić, to po sąsiedzku można kupić całe pudełko smalcu za 20 zł.

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Piekarnia Grzybki postawiła na coś w stylu "polskiego burgera", bo do bułki władowała kotleta mielonego i kapustę kiszoną lub duszoną cebulę i sprzedaje to po 35 zł. Moim zdaniem lekka przesada, dlatego wolałam dołożyć 4 zł i skoczyć na czeskie knedliki z gulaszem.

Serek górskie z żurawiną to smak dzieciństwa. Doceniam też czeskie nuty, ale "polski burger" chyba nie przyciąga wielu ciekawskich Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Uwierzcie mi, jak tylko zobaczyłam tę pozycję w menu, od razu się uśmiechnęłam. Kocham Czechy i kocham knedliki, więc spróbować musiałam. Porcja była sycąca, dobrze doprawiona i smaczna, ale do czeskich pozycji sporo im brakowało. Sam knedlik był dość suchy, a sosu było za mało, żeby je porządnie w nim obtoczyć. Niemniej doceniam, że ktoś próbuje pokazać w Polsce czeską kuchnię. I to również taką mniej oklepaną, bo w menu tej samej budki były także burgery z karkówką lub szarpanym mięsem w knedlikach.

Kolejnym stanowiskiem, przy którym się zatrzymałam, były serki z grilla. Te, na które się zdecydowałam, przyjechały podobno prosto z Zakopanego, ale dla mnie ważniejsze było, że smakowały jak powinny. Dobrze grillowany serek górski skrzypi pod zębami i ten dokładnie tak robił. A i żurawina nie przypominała takiej najtańszej ze sklepu, więc uznajmy, że 10 zł to może lekko wygórowana kwota, ale z drugiej strony za smak wakacji warto trochę dopłacić.

Jarmark jest naprawdę duży, więc zanim obeszłam wszystkie stanowiska, zdążyłam nieco zmarznąć. Pocieszenie było takie, że na miejscu był prawdziwy tłum, w którym słyszałam zagranicznych turystów z Włoch, Hiszpanii, Niemiec i wielu innych krajów, których języków nie byłam w stanie rozpoznać. Dzięki masie ludzi skupionej na niewielkiej przestrzeni było cieplej. Ale wracając, w ramach rozgrzewki postanowiłam poszukać gorącej czekolady. I tu czekała mnie nie lada niespodzianka.

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Różnica w cenie gorącej czekolady była duża, więc klienci szybko podjęli decyzję portfelem Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Można ją dostać na wielu stanowiskach, a cena to generalnie ok. 25 zł za 250 ml. Wedel sprzedawał swoją za 25,72 zł, a w ofercie miał lekko gorzką, mleczną, białą i piernikową (ta ostatnia kosztowała 32 zł). Za bitą śmietanę trzeba było dopłacić 7,50 zł. Więc ostatecznie tłumów tam nie było.

Ale po sąsiedzku rozstawił się też Lindt, który za 250 ml gorącej czekolady kasował 22,90 zł, a za bitą śmietanę doliczał raptem 3,5 zł. Efekt? Ogonek stał w zasadzie non stop, a obsługa nie nadążała z dorabianiem kolejnych porcji. Smakowo moim zdaniem było bardzo dobrze (postawiłam na wersję deserową). Może nie był to gęsty syrop, ale równocześnie smak czekolady był tu dobrze wyczuwalny, nie to, co w kakao. Z ciekawości spytałam nawet, skąd taka cena. Usłyszałam, że to nowy produkt na rynku, stąd producent postanowił sprzedawać go taniej niż konkurencja.

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Bombki, pamiątki i dekoracje. Na jarmarku bożonarodzeniowym w Warszawie jest prawie wszystko

Spacerując między kolejnymi domkami, można trafić na wiele stanowisk, gdzie zaopatrzycie się w prezenty. Herbaty, świece czy wyroby skórzane to bardzo popularne upominki. Fajnym dodatkiem są także dwa stanowiska z pamiątkami z Warszawy, których często brakowało mi na zagranicznych jarmarkach.

Uważnie przyglądałam się również stanowiskom z bombkami. Cena ok. 100 zł za komplet sześciu zdobionych kul w średnim rozmiarze to dziś więcej niż uczciwa oferta. Przynajmniej moim zdaniem. Sama natomiast wróciłam do domu z kolejną zakładką do książki wykonaną ze zdobionego plastiku. Wygląda świetnie, a 15 zł mnie nie przeraziło (była na nie nawet promocja 2+1 gratis).

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Na jarmarku w Warszawie naprawdę można znaleźć wszystko, a turyści docenią nie tylko smaczne jedzenie, ale i pamiątki i bombki, z których Polska słynie na arenie międzynarodowej Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Ostatecznie więc po ok. 2 godzinach kluczenia między straganami mogę powiedzieć jedno: nareszcie. Nareszcie Warszawa doczekała się jarmarku bożonarodzeniowego z prawdziwego zdarzenia. Z szeroką ofertą gastronomiczną, pamiątkami czy wreszcie atrakcjami dla najmłodszych (wejście na karuzele kosztowało ok. 30 zł).