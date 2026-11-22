Sezon na egzotyczne wakacje w poszukiwaniu słońca ruszył z pełną mocą. Polacy chętnie wybierają teraz Azję, ale w sercach wielu podróżnych stałe miejsce ma Zanzibar. Jednak to właśnie w jednym z tamtejszych kurortów doszło do pożaru. Konieczna była ewakuacja turystów.
Zanzibar to dla wielu osób nadal synonim egzotycznych wakacji pod palmami. Będąca częścią Tanzanii wyspa przyciągała uwagę polskich podróżnych zwłaszcza w okresie pandemii koronawirusa, to wtedy największym hitem wakacji last minute były wyjazdy na Zanzibar. Do jej popularyzacji w Polsce przyczynił się także "Wojtek z Zanzibaru", który najpierw oferował egzotyczne wakacje w przystępnych cenach, a później był poszukiwany listem gończym, więc stał się osobą ściganą przez polski wymiar sprawiedliwości. I to właśnie na tej rajskiej wyspie słynącej z piaszczystego wybrzeża w sobotę 21 listopada doszło do wybuchu pożaru, który wywołał panikę wśród turystów.
Pożar w kurorcie na Zanzibarze. 6 hoteli i 40 sklepów zniszczonych przez ogień
Z informacji przekazanych przez tanzańskie media wynika, że ogień pojawił się w sobotę po południu (21 listopada) w hotelu Makofi w bardzo popularnym kurorcie Nungwi na północy wyspy. Turyści bardzo chętnie wybierają ten region ze względu na szeroką bazę noclegową, ale i zdecydowanie łagodniejsze odpływy, które w innych regionach wyspy mogą sprawiać, że woda oddala się od brzegu nawet o kilkaset metrów. Także z tego powodu Nungwi regularnie pojawia się w poradnikach typu Zanzibar – co zobaczyć.
Ogień zaczął się błyskawicznie rozprzestrzeniać na kolejne budynki. Doszło do tego z dwóch powodów. Pierwszym był silny wiatr, który ułatwiał przenoszenie płomieni. Drugim były natomiast łatwopalne zadaszenia z suszonych liści palmy, które są często wykorzystywane w hotelach na Zanzibarze. W efekcie z pożarem walczono do godzin wieczornych, a zniszczeniu uległo 6 hoteli, 40 sklepów z rękodziełem i pamiątkami, a także 4 restauracje.
Początkowo nie było wiadomo, co było źródłem ognia. Dopiero później okazało się, że pożar zaczął się w hotelu Makofi, a dokładnie w okolicy pieca, w którym wypiekano chleb. Nie zmienia to jednak faktu, że na skutek pojawienia się ognia i kłębów czarnego dymu konieczna była ewakuacja 183 osób. Wiele z nich porzuciło w hotelach wszystkie swoje rzeczy, w tym dokumenty, i musiało szybko ustalić, co zrobić, gdy wakacje nie idą zgodnie z planem. Władze Zanzibaru rozpoczęły już współpracę z ambasadami, aby wyrobić im nowe dokumenty.
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Spłonęły hotele na Zanzibarze. W pobliżu są obiekty, do których Polaków wysyła Itaka i Coral Travel
Jak podaje serwis "The Eastleigh Voice", wśród zniszczonych obiektów hotelowych znalazły się Makofi, The Z Hotel, Nungwi Garden, BR, Pasha i Sand Beach. Polakom może być znany zwłaszcza drugi z nich. W aktualnym sezonie The Z Hotel znajduje się w ofercie Itaki, a na stronie widnieje jako "wyprzedany". Nie można więc wykluczać, że w momencie wybuchu pożaru mogli tam przebywać polscy goście. Informacja o narodowości ewakuowanych nie została podana.
W bezpośrednim sąsiedztwie hoteli, które uległy zniszczeniu podczas pożaru, znajduje się także hotel Sandies Baobab Beach. Pobyty w nim oferowane są w katalogach Itaki, a także Coral Travel.
Dobra wiadomość jest taka, że na wieść o pożarze na północy wyspy z pomocą ruszyły inne obiekty na Zanzibarze. W sumie aż 20 hoteli w Mchangani i Matemwe zaoferowało ewakuowanym darmowy pobyt. Pocieszający jest także fakt, że w pożarze nikt nie zginął – podobnie jak w styczniu 2021 roku, gdy pożar hoteli na Zanzibarze strawił dwa obiekty w Kiwengwie. Niewielkie obrażenia odniosło tym razem jedynie kilka osób z personelu hotelowego, który nadzorował ewakuację.