Jaki wpływ na polską turystykę miały wydarzenia z Krakowa? Pierwsze dane pokazują na czym polega nasza siła Fot. Werner Lerooy/Shutterstock

7 listopada Polska się zatrzymała, a my obudziliśmy się w nowej rzeczywistości. Budowany latami wizerunek kraju bezpiecznego został wystawiony na poważną próbę, kiedy w Krakowie na skutek ataku zginęło dwóch zagranicznych turystów, a także czworo Polaków. Obraz poszedł w świat, a jakie będą tego konsekwencje?

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Z oceną wpływu wydarzeń w Krakowie nikt nie chciał się spieszyć. Przedstawiciele POT i PIT podczas rozmów wskazywali, że chcą zaczekać do zakończenia żałoby, a także pojawienia się pierwszych danych po długim weekendzie związanym z 11 listopada. Bogatsi o tę wiedzę o sytuacji polskiej turystyki na kanale kierunek:PODRÓŻE opowiedzieli Katarzyna Turosieńska, rzeczniczka prasowa Polskiej Izby Turystyki, a także Paweł Moras, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej. W trakcie rozmowy poruszyliśmy także kwestie tego, gdzie aktualnie tkwi największa siła naszego kraju.

Sytuacja w Krakowie przyniosła efekt natychmiastowy. Pojawiły się odwołania rezerwacji

Reakcja na zamach w Krakowie była natychmiastowa. Media z dużą intensywnością przekazywały kolejne ustalenia. W naszych głowach zaczęła się natomiast budzić świadomość, że nie jesteśmy odizolowaną wyspą, na której nie może dojść do tragedii. Rynek w Krakowie opustoszał, ale nie trwało to długo.

– Już w pierwszych godzinach i dniach po tym tragicznym zdarzeniu pojawiły się rezygnacje z hoteli, z rezerwacji hotelowych – zaznaczył Paweł Moras. Dodał jednak, że były one związane przede wszystkim z odwołaniem imprez, które nie mogły się odbyć z powodu żałoby narodowej po tragedii w Krakowie. Turyści nie mieli po prostu powodu, żeby odbyć zaplanowany wyjazd. Długoterminowo sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

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– Ośmielę się postawić tezę, że dla ogólnego wizerunku Polski jako kraju bezpiecznego dla gości to wydarzenie nie miało długofalowego skutku – dodał przedstawiciel POT. Podobne spostrzeżenia miała także rzeczniczka PIT. Katarzyna Turosieńska dodała, że w długi weekend osobiście pojawiła się w Krakowie, gdzie turystyczne życie toczyło się normalnie.

Polska pożądanym kierunkiem wyjazdowym. Wzrosty nie są przypadkiem

Z biegiem lat polska turystyka przeszła ogromną przemianę, a dziś jesteśmy turystycznym hitem Europy nie bez powodu. Jak zaznaczył w rozmowie Paweł Moras, zagraniczni goście wybierają nas nie tylko ze względu na niskie ceny. Te coraz częściej dorównują tym na zachodzie Europy. Naszą zaletą jest jednak ogromna różnorodność, a także jakość, jakiej wiele krajów Zachodu może nam pozazdrościć.

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– Polska ogromnie zyskuje jakością usług, jakością obiektów, jakością infrastruktury, czyli czymś, o czym przed kilkunastoma laty mogliśmy wyłącznie marzyć, oglądając nowoczesne rozwiązania w "Starej Europie" (...). W tej chwili zero kompleksów na tym punkcie – zaznaczył Moras.

Turosieńska wskazała natomiast, że w Polsce pojawiają się zupełnie nowe trendy. Coraz wyraźniejszą grupą są u nas turyści z Włoch i Hiszpanii, którym udzieliła się moda na wakacje nad Wisłą. A przecież to oba te kraje są naszymi faworytami. – Te chłodniejsze wakacje, można spędzić w Polsce w bardzo ciekawy sposób, ale już nie w takich upałach jak we wspomnianych krajach [Hiszpanii czy Włoszech - przyp. red.], to ma bardzo duże znaczenie. I niech tak będzie. My będziemy jeździli do nieco cieplejszych krajów, a może kiedyś, jak się zrobi u nas jeszcze cieplej, będziemy częściej odwiedzali Skandynawię – zaznaczyła przedstawicielka PIT.

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Jarmarki bożonarodzeniowe odbędą się bez zmian. Miasta stawiają na bezpieczeństwo

A co z organizacją jarmarków, które w ostatnich latach stały się turystycznymi wizytówkami Polski? Te odbędą się bez zmian, choć niektóre miasta podjęły jeszcze większe starania w zakresie zapewnienia na nich bezpieczeństwa – tak jak Gdańsk, gdzie odbywa się najsłynniejszy jarmark w Polsce. Rynek pokazuje, że także jako odwiedzający nie zamierzamy z nich zrezygnować.

– Jesteśmy też narodem, który uwielbia dać się ponieść atmosferze, również tej świątecznej, więc nie tak łatwo będzie nas odgonić od jarmarków. Trzeba mieć tylko z tyłu głowy wszelkie zasady bezpieczeństwa – dodała Turosieńska.