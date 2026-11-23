Telewizja Karnowskich goni Republikę? Materiał "o mściwym Tusku" to tylko początek Fot. Shutterstock

Niedawno pokazali "reportaż" o "mściwym Tusku". Potem o Andrzeju Domańskim jako o "księgowym mafiii". Teraz zapowiadają kolejny, próbując wmówić ludziom, że wyborów nie będzie, bo Tusk może je odwołać. O kim mowa? Oto stacja wPolsce24, której ostatnie materiały coraz bardziej jeżą włosy na głowie. Czy tak chcą dogonić TV Republika?

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"Wyborów nie będzie?" – wielki napis na czarnym tle przykuwa wzrok. Pod spodem mniejszymi literami: "Czarny scenariusz Donalda Tuska". Klikasz. Słyszysz złowrogą muzykę. Widzisz zdjęcia uzbrojonej policji, Żurka, Tuska. I nagle głos:

– Dla tych ludzi utrata władzy przez obecną koalicję nie oznacza zwykłego przejścia do ław opozycji. Oznacza realne widmo postawienia przed sądami i wieloletnich wyroków więzienia. Świadomość tego faktu sprawia, że obóz rządzący nie może się już zatrzymać. Bo każdy krok wstecz byłby przyznaniem się do winy.

Tak zaczyna się zapowiedź najnowszego "reportażu", który wyprodukowała prawicowa stacja wPolsce24. To młodszy i mniejszy rywal TV Republika. Stacja kojarzona z braćmi Karnowskimi, która w założeniu miała być bardziej profesjonalna i umiarkowana niż Telewizja Republika. Ale nie od dziś widać, że po mistrzowsku uderza w te same tony, co ona i zaostrza język.

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Szczególnie upodobała sobie formę "reportaży śledczych". Proszą nawet o wsparcie na "dziennikarstwo śledcze", niczym TV Republika, której genialny biznesplan Sakiewicza od dawna opiera się na wpłatach widzów. "Reportaże" zapowiadane są co poniedziałek. "Pilnujemy Polski! – to misja, która od zawsze towarzyszy dziennikarzom telewizji wPolsce24", "Patrzymy władzy na ręce, tropimy afery, ujawniamy niewygodne fakty, obnażamy kłamstwa" – kuszą swoich użytkowników.

Do tej pory były reportaże m.in. o tym, że "jak marszałek Sejmu zarobił miliony i jakie wstydliwe tajemnice skrywa?". Albo, że "minister sprawiedliwości Waldemar Żurek ukrywał majątek przed opinią publiczną, ale my go ujawniamy". Czy "tak wyglądają interesy Sikorskich".

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Spójrzmy jedna na ostatnie produkcje.

Widz od początku otrzymał określoną tezę: Donald Tusk jest człowiekiem mściwym

"Facet wyjątkowo mściwy. Tusk w oczach przyjaciół". 13 listopada wPolsce24 publikuje – jak zapowiada – "wstrząsający reportaż o prawdziwej naturze premiera rządu". Reklamy biegają po mediach społecznościowych i już same w sobie mobilizują twardy elektorat.

Reportażu nie było tam nawet 1 procenta. To był jeden wielki zlepek archiwalnych wypowiedzi. Jakby ktoś postanowił wyciągnąć z czeluści archiwów wszystko, co ktoś inny mówił złego o Tusku – w tym nagranie rozmowy Aleksandra Kwaśniewskiego i Ryszarda Kalisza z czasów afery podsłuchowej: "Rysiu, pamiętaj, że na czele tego rządu stoi facet, który jest wyjątkowo mściwy. Jest rudy i mściwy".

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Widz od początku otrzymał określoną tezę: Donald Tusk jest człowiekiem mściwym.

– Premier Donald Tusk zaprasza prezydenta na opłatek. Godzinę później pisze, że prezydent dzieli Polaków. Ci, co znają Tuska nie dadzą się nabrać. Jedna ręka wyciągnięta do zgody, a ta druga...? – słyszymy w nawiązaniu do tego, że Tusk zaprosił Nawrockiego na Wigilię do Sopotu.

Kilka dni później na celownik trafił Andrzej Domański – kim jest minister finansów w rządzie Donalda Tuska, stacja postanowiła wyjaśnić widzom po swojemu. W momencie, gdy przez Polskę przetaczały się dyskusje o tym, że Karol Nawrocki zwleka z jego nominacją na stanowisko wicepremiera, wPolsce24 uderzyła w ministra finansów "dokumentem" pt. "Andrzej Domański. Księgowy mafii".

"Wstrząsający reportaż", "Szokujący", "Kim naprawdę jest minister finansów?" – podkręcały emocje wśród swoich użytkowników również inne media należące do właściciela stacji.

Dalsza część artykułu poniżej.

Twórcy wPolsce24 zapowiadali: "Mamy zamiar wyraźnie oddzielać informację od komentarzy".

Przypomnijmy. wPolsce24 należy do spółki Fratria S.A., która wydaje również tygodnik "Sieci" oraz portale wPolityce.pl i wGospodarce.pl. Jej współtwórcami byli bracia Jacek i Michał Karnowscy, ale dziś ze stacją związany jest jeden z nich.

Telewizja działa od 2024 roku – wtedy TV Republika oraz wPolsce24 otrzymały koncesje na nadawanie naziemne – chociaż wyrosła na innej, znanej jako "wPolsce", która istniała od 2017 roku. Co ciekawe, początkowo miało ją coś odróżniać od takich telewizji jak TV Republika, która od początku mocno stawiała na konfrontację, wyraziste paski i ostre komentarze.

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We wniosku o udzielenie koncesji dla wPolsce24 – o czym w decyzji z 2024 roku pisał Maciej Świrski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofoniii Telewizji – wnioskodawca pisał:

"Na dzisiejszej medialnej mapie Polski brakuje podmiotu, który w sposób wyważony informowałby o współczesnym świecie, a w warstwie publicystycznej uzupełniał bardzo często zideologizowany przekaz innych nadawców".

"Widzimy znaczącą lukę na rynku medialnym – brakuje świadomego nadawcy, który bez politycznego zacietrzewienia oprowadzałby widzów po otaczającym świecie, nie ukrywając swojej konserwatywnej tożsamości" – można też przeczytać.

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A także: "Mamy zamiar wyraźnie oddzielać informację od komentarzy".

Dziś widać, że gdy TV Republika idzie na całość, druga prawicowa stacja nie zostaje w tyle.

Obie stacje walczą o tę samą publiczność

Po zmianie rządu w 2023 roku wPolsce24 była odpowiedzią na brak TVP Info, która propagandowo popierała PiS. "Oba środowiska jednak kłócą się zawzięcie o palmę pierwszeństwa przy dostępie do partii z Nowogrodzkiej" – pisaliśmy już w 2024 roku.

Tak było na przykład przy okazji wywiadów z Karolem Nawrockim, wówczas kandydatem na prezydenta. wPolsce24 zarzucało Republice, że celowo przedłużała spotkanie z Nawrockim, by uniemożliwić jej przeprowadzenie zaplanowanego wywiadu.

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Wiadomo, że obie stacje walczą w dużej mierze o tę samą publiczność: widzów krytycznych wobec obecnego rządu, przywiązanych do prawicowej narracji i nieufnych wobec liberalnych mediów. Wiadomo też, że polityczny spór na prawicy, wszędzie zaostrza debatę, również w mediach.