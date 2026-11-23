Torebka "inspirowana miłością Sobieskiego i Marysieńki" na raty. Kłeczek przeszedł samego siebie Fot. TV Republika (screen)

W trakcie dyskusji w TV Republika z udziałem Jacka Sasina prowadzący Miłosz Kłeczek przerwał rozmowę o polityce, by urządzić kilkuminutową prezentację akcesoriów ze sklepu Goryla.pl. Widzowie dowiedzieli się, że zakup torebki na raty to wyraz patriotyzmu i wsparcia dla "republikańskiej rodziny" w walce z Donaldem Tuskiem.

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Jacek Sasin omawiał właśnie kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego, gdy w studiu Telewizji Republika nagle zgasły światła, rozbrzmiała klubowa muzyka, a na środek wkroczyła pogodynka z bordową torebką na złotym łańcuszku. Miłosz Kłeczek z teatralnym zdumieniem ogłosił zamianę programu "Wysokie napięcie" w wybieg dla modelek i zaczął zachwalać skórzany wyrób "inspirowany wielką miłością Jana III Sobieskiego i Marysieńki" – oczywiście dostępny na raty, jednym klikiem.

Jak Miłosz Kłeczek sprzedawał torebkę z Marysieńką w środku programu

W niedzielę 22 listopada 2026 roku widzowie programu publicystycznego "Wysokie napięcie" w TV Republika stali się świadkami spektaklu, przy którym legendarne telezakupy Mango. jawią się jako szczyt powściągliwości i dobrego smaku.

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W studiu trwała właśnie poważna – przynajmniej w założeniu – rozmowa o kryzysie wokół Trybunału Konstytucyjnego, a głos zabierał poseł PiS Jacek Sasin. Gdy tylko polityk dokończył zdanie, na planie nagle zgasły światła. Prowadzący audycję Miłosz Kłeczek odegrał scenkę rodem ze szkolnego teatrzyku, pytając z udawanym zdumieniem: "Przepraszam, a co tu się stało? Światło nam zgasło? Chwila, bo coś tutaj się dzieje, kto tutaj wchodzi?".

W tym momencie w studiu rozbrzmiała klubowa muzyka, rozległy się brawa, a przed kamery wkroczyła prezenterka pogody i programu "Wstajemy" Paulina Wójcik – kołysząc na ramieniu bordową torebką na złotym łańcuszku. "To jest program 'Wysokie napięcie', ale na chwilę ta scena zamieniła się w wybieg dla modelek" – ogłosił z entuzjazmem Kłeczek.

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Miłość Jana III Sobieskiego na raty i rzekomy SMS od żony Jacka Sasina

Na kolejne minuty program informacyjno-publicystyczny zamienił się w pełnoprawny blok akwizycyjny sklepu Goryla.pl, powiązanego ze stacją. Platforma działa od grudnia ubiegłego roku – INNPoland pisał wtedy, że Goryla.pl od TV Republika już działa i chce rzucić rękawicę Allegro. Widzom zaserwowano mieszankę patetycznego patriotyzmu, marketingowego pośpiechu oraz promocji kredytów konsumenckich.

Paulina Wójcik wyjaśniła z pełną powagą, że prezentowany wyrób ze skóry (wyposażony w dwa paski – sportowy oraz złoty) "jest inspirowany historią wielkiej miłości Jana III Sobieskiego i Marysieńki", a ponieważ wyprodukowano zaledwie 50 egzemplarzy, trzeba się spieszyć – zwłaszcza że zbliżają się Mikołajki i święta.

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Miłosz Kłeczek przekonywał, że "my dzisiaj jesteśmy przywiązani do Polski, do Ojczyzny, kochamy nasz kraj", a zakup torebki to dowód przynależności do "republikańskiej rodziny" i wsparcie dla "nowego modelu biznesowego" stacji. Aby nikt nie zraził się ceną, gospodarz programu gorąco zachęcał do zadłużania się: "Jest system ratalny, podobnie jak w przypadku zegarków, nie trzeba absolutnie za gotówkę tego kupować, wystarczy jeden klik, jeden wniosek".

W pewnym momencie Kłeczek ogłosił na wizji, że siedzący obok Jacek Sasin właśnie otrzymał SMS-a od małżonki o treści: "Jacku, dawaj torebkę. Nie chcę widzieć Ciebie w domu bez torebki". Po czym zapowiedział, że "Paulina jeszcze dwa razy się zaprezentuje, muzyka wybrzmi w naszym studiu i wrócimy do brutalnej polityki".

Od "zegarków trybunalskich" po błaganie o studio. Jarmark trwa w najlepsze

Niedzielny pokaz mody nie był jednorazowym wypadkiem przy pracy, lecz kolejnym etapem konsekwentnego przekształcania anteny informacyjnej w objazdowy kram z gadżetami oblepionymi narodowo-martyrologiczną ideologią.

Jeszcze pod koniec października Miłosz Kłeczek przymierzał na wizji kolczyki na radnej Bezpartyjnych Samorządowców. Na początku listopada, podczas protestu przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie, ten sam pracownik TV Republika prowadził ze sceny sprzedaż biżuterii z kamieniami szlachetnymi oraz przedsprzedaż zegarków Victarae Polonia Magna w "edycji trybunalskiej" (wycenionych na 999 zł po rzekomym 33-procentowym rabacie).

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Równolegle na antenie nie ustają bezpośrednie zbiórki pieniędzy. W czwartek poprzedzający niedzielny pokaz torebek Kłeczek wprost ponaglał widzów, by skanowali kod QR i przelewali pieniądze na budowę zapasowego studia: "Ile razy mam prosić? A ono jeszcze nie stoi. Wczoraj prosiłem, przedwczoraj. A ono jeszcze niegotowe. Musimy przyspieszyć". Po przelaniu na wizji własnych 100 złotych zaapelował do oglądających: "Zróbcie to samo, co ja, tylko szybko, żebyśmy pokazali prezesowi Sakiewiczowi, że się da. Bo on coś nie wierzy dzisiaj".

Łamanie prawa medialnego i ucieczka reklamodawców

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji już wcześniej stwierdziła, że sposób, w jaki TV Republika reklamowała na antenie zegarki, narusza przepisy zakazujące ukrytych przekazów handlowych. Polskie prawo medialne zabrania bowiem lokowania produktów w programach informacyjnych i publicystycznych – widz ma prawo wiedzieć, kiedy ogląda dziennikarstwo, a kiedy płatną reklamę. W Republice ta granica przestała istnieć. Zegarki Nowrocky wywołały zresztą polityczną burzę – Sikorski wbił wtedy szpilę Nawrockiemu, przypominając o "godności narodowej".

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