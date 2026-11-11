Donald Tusk zaprosił Karola Nawrockiego na Wigilię Fot. screen/@tvpinfo

Donald Tusk zwrócił się do Karola Nawrockiego z propozycją spotkania. Podczas obchodów 11 listopada w Szczecinie premier zaprosił prezydenta i jego rodzinę do Sopotu. – Podzielmy się opłatkiem przed Wigilią – powiedział.

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W środę 11 listopada Donald Tusk wziął udział w uroczystościach chrztu promu Bursztyn Unity w Szczecinie. W trakcie przemówienia nawiązał do historii Polski i wydarzeń z ostatnich dni, w tym do sobotniego zamachu w Krakowie. Podkreślił, że kraj potrzebuje porozumienia ponad podziałami politycznymi. Zaapelował też, by Polacy nie kierowali przeciwko sobie agresji.

– Musimy uporać się z tym, co wewnątrz może zagrażać polskiej wolności i niepodległości. Dosyć tej wielkiej szkody, jaką była targowica. Polska dzisiaj musi być zjednoczona wokół spraw najważniejszych. Dlatego z takim pełnym przekonaniem dzisiaj, pamiętając o naszych bohaterskich policjantach, chcę powiedzieć, że zrobimy wszystko, aby Polska była nadal tym najbezpieczniejszym miejscem w Europie. Niech nigdy żaden Polak ręki nie podnosi na Polaka. Niech nigdy w Polsce nie dojdzie do rozlewu krwi – mówił premier.

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Donald Tusk zaprosił Karola Nawrockiego do Sopotu

W dalszej części przemówienia premier zaapelował o zakończenie politycznych sporów i wspólną troskę o bezpieczeństwo kraju. Zwrócił się też do osób, które 11 listopada gromadzą się na uroczystościach w Warszawie, m.in. na Marszu Niepodległości 2026.

– Wiem, że trudno dziś mówić niektórym o pojednaniu, ale wzywam wszystkich, też tych, którzy będą gromadzili się dzisiaj w Warszawie. Możemy mieć różne poglądy. Możemy konkurować. Jesteśmy czasami politycznymi przeciwnikami. Ale każdy, kto ma Polskę w sercu, musi zrozumieć, że ta przestrzeń, a ona się nazywa niepodległość, wolność i bezpieczna Rzeczpospolita, to jest dobro wspólne. Musimy umieć o tym rozmawiać razem, bez zaciekłości, bez nienawiści – powiedział.

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Następnie zwrócił się bezpośrednio do prezydenta. Przypomniał, że miało dojść do jego spotkania z Karolem Nawrockim, po czym zaproponował wspólne spotkanie w swoim domu w Sopocie.

– Umiejmy dzisiaj, 11 listopada, wyciągnąć do siebie nasze dłonie, niezależnie od tego, z jakich miejsc przychodzimy. Panie Prezydencie, mieliśmy się spotkać. Trochę czekałem na to zaproszenie, ale od serca w takim razie, nie czekając dłużej, chcę zaprosić pana razem z małżonką, z rodziną, z dziećmi do mnie do domu w Sopocie. Podzielmy się opłatkiem przed Wigilią. Porozmawiajmy, jak to się kiedyś mówiło, jak Polak z Polakiem – zaproponował Tusk.

I zaznaczył: – Polska warta jest naszej rozmowy. Polska warta jest solidarności Polek i Polaków. Nie zmarnujmy tego wielkiego wysiłku. Nie zmarnujmy tego cudu, jaki się nam zdarzył ponownie w naszej historii.

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Premier pozdrowił rannych policjantów z Krakowa

Podczas wystąpienia Donald Tusk pamiętał również o rannych policjantach w Krakowie: Arturze Morańskim i Jakubie Kuliku. Policjanci narazili życie podczas interwencji, w trakcie której powstrzymali zamachowca w Krakowie.

Szef rządu pozdrowił też uczestników uroczystości organizowanych w różnych częściach kraju. Wspomniał o obchodach w Warszawie, mieszkańcach Ostrowa Świętokrzyskiego oraz Krakowianach.