Karol Nawrocki spotkał się z prezydentami państw Grupy Wyszehradzkiej na Słowacji. W rozmowach uczestniczy też Ursula von der Leyen. Fot. FotoDax/shutterstock

Karol Nawrocki spotkał się z prezydentami państw Grupy Wyszehradzkiej na Słowacji. W rozmowach uczestniczy też Ursula von der Leyen. Jeszcze przed szczytem Marcin Przydacz uderzył w szefową Komisji Europejskiej, zarzucając jej wybiórcze podejście do praworządności.

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Uroczyste powitanie na dziedzińcu zamku rozpoczęło spotkanie prezydentów państw V4. Najpierw odbędzie się wspólna sesja, a później rozmowy z szefową Komisji Europejskiej podczas roboczego śniadania. Pod koniec dnia przywódcy odwiedzą odnowiony zabytkowy most kolejowy.

Karol Nawrocki przyjechał na Słowację w środę po południu. Tego dnia uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli banków centralnych państw Grupy Wyszehradzkiej.

O czym będą rozmawiać prezydenci państw V4?

Główne tematy czwartkowych rozmów przedstawił w środę szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Wskazał trzy najważniejsze obszary: bezpieczeństwo, energetykę oraz przyszłość struktur euroatlantyckich.

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W pierwszym przypadku chodzi o zagrożenia ze strony Rosji. Rozmowy dotyczące bezpieczeństwa energetycznego UE mają uwzględniać również sytuację na Bliskim Wschodzie. Przywódcy poruszą też kwestię rozszerzenia Unii Europejskiej, w tym aspiracji dotyczących członkostwa Ukrainy i Mołdawii w UE.

Przydacz podkreślił, że państwa starające się o członkostwo we Wspólnocie muszą przeprowadzić odpowiednie reformy. Zwrócił też uwagę na znaczenie dobrych relacji z obecnymi członkami UE. W tym kontekście odniósł się do stosunków polsko-ukraińskich i sporu Polska-Ukraina.

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– Jasne jest, że trzeba wymagać od państw kandydujących przeprowadzenia odpowiednich reform, a także budowania jak najlepszej atmosfery w relacjach dwustronnych. Na przykład pomiędzy Ukrainą i Polską. O tym nie możemy zapomnieć, że to od Polski będzie zależeć ewentualne dołączenie Ukrainy do Unii Europejskiej, a nie odwrotnie. To Ukrainie, Ukraińcom powinno zależeć na tym, by mieć jak najlepsze relacje z Polską, także w kontekście polityki historycznej

W rozmowach ma być poruszna też kwestia unijnej polityki klimatycznej. Jak mówił Przydacz, wymaga ona krytycznej oceny, ponieważ nadmierne kierowanie się ideologią może osłabiać konkurencyjność europejskiej gospodarki.

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Marcin Przydacz skrytykował Ursulę von der Leyen

Podczas rozmowy z dziennikarzami Marcin Przydacz został zapytany o ewentualne spotkanie Karola Nawrockiego z Ursulą von der Leyen i sprawę Trybunału Konstytucyjnego. Nie potwierdził, czy prezydent będzie chciał rozmawiać o tym z szefową KE.

Przydacz odniósł się też do stanowiska Komisji Europejskiej w sprawie TK. W sobotę rzeczniczka KE Louise Bogey przekazała PAP, że polskie władze powinny zadbać o to, by Trybunał działał zgodnie z konstytucją i orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE.

Minister przypomniał, że za poprzednich rządów Komisja Europejska wielokrotnie reagowała na zmiany w polskim wymiarze sprawiedliwości. Zwrócił też uwagę na wypowiedzi Ursuli von der Leyen o Donaldzie Tusku.

– Polacy nie życzą sobie sytuacji, w której niemiecka polityk będzie interweniowała tylko po to, aby wesprzeć swojego kolegę polityka – mówił szef Biura Polityki Międzynarodowej.

Dalej odniósł się bezpośrednio do sytuacji w TK.