Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wycofała się z udziału w konferencji prasowej z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego. Fot. naTemat

Jak podaje Bloomberg, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wycofała się z konferencji prasowej z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego. Ma to być gest poparcia dla premiera Donalda Tuska. Chodzi o spór wokół TK.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Ursula von der Leyen miała pojawić się na konferencji prasowej w czwartek o godz. 14.30 po spotkaniu prezydentów Polski, Czech, Słowacji i Węgier (Grupy Wyszehradzkiej), które odbywa się na Słowacji w zamku Trenczyn.

Jak informuje Bloomberg, szefowa KE wycofała się z konferencji prasowej, w której udział weźmie prezydent Polski "jako gest poparcia dla premiera Donalda Tuska".