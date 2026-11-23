Rząd szykuje nowy projekt ustawy ws. korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci. Fot. Shutterstock.com / Shayli

Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Ministerstwem Cyfryzacji przygotowały projekt ustawy, która zakazywałaby osobom poniżej 15. roku życia korzystania z mediów społecznościowych. Przepisy zakładają bardziej wymagającą weryfikację wieku niż dotychczas oraz ogromne kary finansowe dla platform, które nie dostosują się do nowych zasad.

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Media społecznościowe to dziś stały element każdego dnia dzieci i młodzieży. Niestety, oprócz swoich pozytywnych skutków, czyli rozwijania zainteresowań czy ułatwiania komunikacji, niosą ze sobą też coraz więcej zagrożeń, które wpływają na rozwój młodych ludzi.

W ostatnich dniach temat cyberbezpieczeństwa szczególnie mocno był poruszany w mediach za sprawą weta Karola Nawrockiego. Dotyczyło ono ustawy mającej wdrożyć w Polsce część unijnego Aktu o usługach cyfrowych (DSA) i umożliwić dzięki temu szybkie blokowanie nielegalnych treści w internecie. Rząd proponuje teraz swoje rozwiązania dla najmłodszych.

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Zakaz mediów społecznościowych dla osób poniżej 15. roku życia

Z komunikatów obu resortów wynika, że projekt nowej ustawy ma zabronić osobom poniżej 15 lat zakładania oraz używania kont w serwisach społecznościowych objętych regulacjami. Których mediów społecznościowych będzie to dokładnie dotyczyć?

"Ograniczenia obejmą platformy, które stwarzają ryzyko dla prywatności i bezpieczeństwa dzieci, m.in. umożliwiają kontakt z nieznajomymi, wykorzystują algorytmy rekomendujące treści na podstawie profilowania użytkowników lub stosują mechanizmy zachęcające do wielogodzinnego korzystania z serwisu" – tłumaczą ministerstwa.

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Jak jednak zaznaczono, nowe przepisy nie dotkną komunikatorów internetowych ani platform edukacyjnych. Na ten moment oznacza to tyle, że korzystanie z Messengera czy WhatsAppa na razie nie jest raczej zagrożone, jednak na TikToku lub Instagramie może niedługo zrobić się nerwowo.

Surowsza weryfikacja wieku i kary dla platform za nieprzestrzeganie nowych przepisów

Obecnie w wielu serwisach społecznościowych przy rejestracji wystarczy podać datę urodzenia. W praktyce więc dzieci bez problemu omijają te limity wiekowe, po prostu wpisując fałszywe dane. Efektem są 10-letnie dzieci z kontami w social mediach. Nowe przepisy mają to zmienić i przerzucić obowiązek skutecznego sprawdzania wieku użytkowników na dostawców platform.

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Do potwierdzenia tożsamości będzie można wykorzystać m.in. europejski portfel tożsamości cyfrowej oraz usługę w aplikacji mObywatel, których nie da się już tak łatwo obejść. Resorty podkreślają przy tym, że narzędzia te pozwolą potwierdzić wymagany wiek z jednoczesnym poszanowaniem prywatności użytkowników.

Przestrzegania nowych przepisów ma dopilnować Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Natomiast platformy, które nie wywiążą się z ustawowych obowiązków, czekają poważne konsekwencje. Mowa tu o karach finansowych sięgających nawet do 6 proc. ich rocznego światowego obrotu.

Oprócz tego, projekt zakłada również wzmocnienie edukacji cyfrowej najmłodszych. W podstawach programowych wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego mają znaleźć się zagadnienia dotyczące higieny cyfrowej, cyberbezpieczeństwa, ochrony prywatności oraz wpływu nadmiernego korzystania z ekranów na zdrowie psychiczne i fizyczne.

"Dzieci i młodzież będą uczyć się rozpoznawania zagrożeń w sieci, reagowania na cyberprzemoc i mowę nienawiści oraz odpowiedzialnego korzystania z nowych technologii" – czytamy w komunikatach ministerstw. Pisaliśmy już zresztą w naTemat, że pracownie AI podbiją polskie szkoły, a pierwsza z 12 tys. właśnie ruszyła, co również ma wspierać naukę obchodzenia się z nowymi technologiami wśród dzieci.

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Jak informują resorty, projekt ustawy o minimalnym wieku dostępu do internetowych serwisów społecznościowych trafił obecnie do konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych.

– Nie możemy oczekiwać, że dzieci same poradzą sobie z zagrożeniami, przed którymi często trudno obronić się nawet dorosłym. Dziś wystarczy wpisać nieprawdziwą datę urodzenia, żeby mieć dostęp do mediów społecznościowych. Chcemy to zmienić. Rodzice mają ogromną rolę w dbaniu o bezpieczeństwo swoich dzieci w internecie, ale nie mogą być w tym sami. Odpowiedzialność za weryfikację wieku muszą ponosić również platformy internetowe. Jednocześnie chcemy uczyć dzieci, jak mądrze i bezpiecznie korzystać z technologii. Bo regulacja i edukacja to duet, który działa najlepiej – mówiła Katarzyna Lubnauer, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, cytowana w komunikatach obu resortów.