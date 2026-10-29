Rząd będzie walczyć z hejtem w sieci. Fot. Unsplash.com / Taylor Flowe

Po ostatnich dramatycznych wydarzeniach w polskich szkołach temat hejtu i radykalnych treści w internecie zaczął być przedmiotem szerokiej dyskusji publicznej. W odpowiedzi Ministerstwo Cyfryzacji wraz z NASK i Związkiem Nauczycielstwa Polskiego wystartowali właśnie z kampanią, która ma dać nauczycielom odpowiednie narzędzia do walki z przemocą w sieci.

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Z danych zebranych w raporcie NASK "Nastolatki 3.0" wynika, że aż 84 proc. młodych osób uważa hejt za jedno z najbardziej szkodliwych zjawisk w internecie. Co więcej, 70 proc. z nich postrzega mowę nienawiści jako ważny problem społeczny, a ponad połowa ankietowanych jest przekonana, że osoby obrażające innych pozostają bezkarne. Właśnie dlatego rząd postanowił podjąć odpowiednie kroki, aby nauczyć nauczycieli reagować na niebezpieczne sytuacje w sieci, zanim będą one mieć realne konsekwencje w rzeczywistości.

Kampania przeciwko hejtowi w sieci wystartowała. Nauczyciele otrzymają narzędzia od NASK

NASK, Ministerstwo Cyfryzacji oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczęły właśnie ogólnopolską kampanię "Zanim coś wydarzy się w realu, zareaguj w sieci". Jej głównym celem jest zapobieganie przemocy w sieci, zanim znajdzie ona swoje odbicie w rzeczywistości. Szczegóły nowej akcji wyjaśniono w komunikacie na stronie NASK.

"Widzisz, że twoi uczniowie zaczęli się inaczej zachowywać? Nie jesteś pewien, dlaczego w klasie zmieniła się atmosfera? Masz podejrzenia, że rozmowy w zamkniętej grupie na komunikatorze idą w niebezpiecznym kierunku? Nie wiesz, jak reagować? Nie masz pewności, czy to, co widzisz, jest nielegalne albo szkodliwe?" – czytamy w komunikacie NASK.

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Najnowsza kampania ma dać nauczycielom realne narzędzia, aby mogli odpowiednio reagować w wyżej opisanych sytuacjach. Eksperci cyberbezpieczeństwa tłumaczą, że wszystkie niepokojące, szkodliwe i nielegalne treści można zgłaszać za pomocą formularza albo wysyłając mail do serwisu Dyżurnet.pl. To specjalny zespół, który od ponad 20 lat chroni przed pedofilią i rasizmem w polskim internecie.

Grupa ekspertów zajmuje się analizą spływających zgłoszeń, a następnie kontaktuje się np. z platformą, na której znajduje się szkodliwy tekst, w celu jego usunięcia. Na dalszych etapach zespół może także kontaktować się z policją lub prokuraturą.

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Realna skala problemu nielegalnych treści w internecie. "Najwyższa liczba zgłoszeń od początku działalności"

Jak zaznacza NASK w swoim komunikacie, "od stycznia do października 2026 roku Dyżurnet.pl otrzymał 20 tys. zgłoszeń dotyczących nielegalnych i szkodliwych treści w internecie. Rok wcześniej, w analogicznym okresie, było ich ponad 14 tys. To wzrost o niemal 40 proc.".

Dodatkowo w samym październiku, ze względu na niedawne ataki w szkołach, Dyżurnet.pl przyjął łącznie 3 tysiące zgłoszeń. – To najwyższa liczba od początku działalności naszego zespołu i niezbity dowód na to, że dziś jesteśmy bardziej potrzebni niż dotychczas – wskazywała Martyna Różycka, kierowniczka Dyżurnet.pl.

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– Musimy wspólnie podejmować działania natychmiast po tym, co wydarzyło się w szkołach w Polsce. Internet zalały radykalizm i nieprawdziwe informacje. Zadaniem państwa jest doprowadzenie do tego, żeby zanim coś wydarzy się w realu, zareagować w sieci. Żeby myśl o nożu wirtualnym nie przerodziła się w realne działania. Kampania ma dawać bezpieczeństwo społeczne, które powinno być standardem, a nie życzeniem – mówił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, nawiązując m.in. do tragedii pod Wyszkowem, gdzie po ataku 15-latka w szkole w Leszczydole-Nowinach zmarła 37-letnia pracownica.

Do szkół trafią specjalne poradniki dotyczące bezpieczeństwa w sieci

Kampania ma nie tylko dawać nauczycielom same narzędzia, ale również dostarczyć im kompleksową wiedzę na temat hejtu w sieci. NASK przygotował w związku z tym specjalne materiały edukacyjne dla pedagogów – do szkół mają trafić plakaty z kodem QR, który po zeskanowaniu będzie prowadził bezpośrednio do poradnika. Kod ten będą mogli skanować oczywiście również rodzice i sami uczniowie.

Oprócz tego poradnik będzie rozsyłany do szkół w formie pliku PDF oraz dystrybuowany wraz z "Głosem Nauczycielskim", aby dotrzeć do jak największej liczby osób. Do placówek rozsyłany będzie także poradnik OSE "Hejt, radykalizacja i ekstremizm. O wpływie środowiska cyfrowego na postawy młodych ludzi", którego autorką jest Anna Borkowska, ekspertka NASK.

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