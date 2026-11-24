Ile zapłacimy za święta Bożego Narodzenia 2026? Fot. jarizPJ/shutterstock

Ile zapłacimy za święta Bożego Narodzenia 2026? Prognozy producentów żywności nie pozostawiają złudzeń: ceny pójdą w górę. Świąteczny koszyk może być droższy o około 3 proc., a karp na wigilijnym stole nawet o 20 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem.

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Do Wigilii został już tylko miesiąc, dlatego producenci żywności zaczynają przedstawiać prognozy na przedświąteczny okres. Jak wynika z ich szacunków, za produkty spożywcze potrzebne do przygotowania świąt zapłacimy średnio około 3 proc. więcej niż w 2025 roku.

Święta Bożego Narodzenia 2026 będą droższe? Producenci żywności już ostrzegają

Ceny przed świętami pójdą jeszcze w górę, bo producenci muszą płacić więcej m.in. za energię i wytwarzanie żywności. Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności, w rozmowie z RMF FM podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu w Warszawie zwrócił jednak uwagę na dobrą wiadomość dla klientów. Podobnie jak rok temu sklepy mają przygotować wiele atrakcyjnych promocji.

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Sieci handlowe będą próbowały przyciągnąć klientów ofertami na wybrane produkty. Jednym ze sposobów są tzw. promocje startowe, czyli bardzo duże obniżki cen pojedynczych artykułów. Przykładem może być masło za grosz, które ma zachęcić do odwiedzenia sklepu i zrobienia większych zakupów.

Nie wiadomo jeszcze, jakie produkty trafią na świąteczne promocje. Andrzej Gantner radzi jednak, by nie kierować się wyłącznie niską ceną. Przy zakupie gotowych produktów warto też sprawdzać ich skład.

Najwięcej promocji sklepy mają przygotować na początku grudnia. Producenci spodziewają się wtedy dużych obniżek, m.in. na słodycze, które cieszą się dużym zainteresowaniem przed świętami.

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Ceny karpia na święta 2026 w górę

Za karpia na tegoroczną Wigilię zapłacimy więcej niż rok temu. Hodowcy przewidują, że cena karpia na Wigilię 2026 wzrośnie o około 10 proc. W tym roku hodowcy odłowili mniej karpi. Wpłynęły na to m.in. wysokie temperatury i mała ilość opadów.

Jak pisaliśmy w naTemat w tekście o tym, ile zapłacimy za karpia przed Wigilią 2026, polskie gospodarstwa rybackie coraz częściej zmagają się z niedoborami wody potrzebnej do utrzymania stawów. Hodowcy muszą mierzyć się też z innymi problemami. Chodzi m.in. o ataki ryb drapieżnych, konkurencję ze strony karpia sprowadzanego z zagranicy i zmieniające się ceny skupu.

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Jak podaje "Puls Biznesu", w tym roku w Polsce wyprodukuje się mniej karpia niż rok temu. Za rybę możemy zapłacić od 10 do 20 proc. więcej niż w poprzednim sezonie.

– Bez systemowych zmian prawnych branża sama nie poradzi sobie z konkurencją i problemami wynikającymi z pogarszających się warunków środowiskowych – mówił Tomasz Siwiec, wiceprezes Organizacji Producentów Polski Karp.

Wyższe ceny raczej nie zniechęcą Polaków do zakupu karpia. Jak wynika z badania cytowanego przez portal, 66 proc. ankietowanych uważa go za najważniejszą rybę na świątecznym stole. Wśród osób po 60. roku życia odsetek ten wynosi 76 proc.

Zmienia się jednak sposób kupowania karpia. Klienci coraz częściej wybierają filety, płaty i gotowe porcje. Całą świeżą rybę kupuje tylko 9 proc. badanych. Najwięcej osób kupuje karpia w dyskontach (27 proc.), gdzie przed świętami pojawiają się najlepsze promocje na karpie w marketach. Popularne są też sklepy rybne, sezonowe stoiska i zakupy bezpośrednio u hodowców. Rzadziej klienci zamawiają rybę przez internet.