Miał jeść z Tuskiem rosół i pierogi. Morawiecki reaguje na głośny wpis. Fot. Gints Ivuskans/shutterstock

Doniesienia o potajemnym spotkaniu Donalda Tuska z Mateuszem Morawieckim wywołały poruszenie w sieci. Informację rozpowszechniał związany z PiS aktywista Oskar Szafarowicz. Teraz do sprawy odniósł się były premier.

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Sprawa wywołała spór w mediach społecznościowych. Politycy stowarzyszenia Rozwój Plus zarzucili Szafarowiczowi rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji i zagrozili mu pozwem. Aktywista nie zamierza jednak wycofać się ze swoich wcześniejszych publikacji.

Morawiecki komentuje plotki o spotkaniu z Tuskiem

We wtorek 24 listopada Mateusz Morawiecki – który właśnie odkrywa karty ws. nowej partii – został zapytany o doniesienia dotyczące jego rzekomej rozmowy z obecnym premierem. W rozmowie z Vox FM skrytykował rozpowszechnianie niesprawdzonych informacji i przekonywał, że trzeba umieć odróżnić fake news od prawdy.

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– Co do fake'ów mogę tylko powiedzieć, że to jest bardzo smutne i w dobie mediów tych antyspołecznościowych, z którymi mamy do czynienia, czy aspołecznościowych, to jest oczywiście niebezpieczne zjawisko i trzeba się przed tym wystrzegać. To tylko pokazuje, jak bardzo warto sprawdzać dwa razy informacje i nie dawać się nabierać na takie głupoty – powiedział.

Prowadzący dopytał go również o wpis Oskara Szafarowicza z młodzieżówki PiS. Morawiecki doprecyzował wypowiedź: "Mówię o tym fake'u (...) który tak naprawdę oznaczał fałszywą informację przedstawioną w sieci".

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Wszystko zaczęło się od niedzielnego artykułu tygodnika "Do Rzeczy". Pojawiły się w nim informacje o rzekomym spotkaniu Donalda Tuska i Mateusza Morawieckiego w Nowym Sączu. Politycy mieli rozmawiać w posiadłości biznesmena Zbigniewa Jakubasa, który wspiera Platformę Obywatelską. Gazeta powołała się na dwa źródła, w tym jedno związane z Suwerenną Polską.

Temat podchwycił Oskar Szafarowicz. Związany z PiS aktywista opublikował wpis, w którym opisał rzekome spotkanie polityków. Według jego relacji do rozmowy miało dojść w piątek w ekskluzywnej restauracji w Nowym Sączu.

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"Zaczęło się od rosołu, na drugie pierogi. Potem już twarda polityka. Magdalenka 2.0 ma dziś miejsce na Podhalu" – napisał na portalu X.

Poseł Paweł Jabłoński ze stowarzyszenia Rozwój Plus wezwał aktywistę do usunięcia wpisów dotyczących rzekomego spotkania i opublikowania przeprosin na portalu X. Szafarowicz miałby też przyznać, że przekazał nieprawdziwe informacje, oraz wpłacić 10 tys. zł na rzecz Caritas Polska.

Jabłoński zapowiedział, że jeśli aktywista nie spełni tych żądań, sprawa może trafić do sądu. Zastrzegł również możliwość domagania się wyższej kwoty na cel społeczny, jeśli skutki publikacji będą się pogłębiać.

Dziennikarz Polsatu obala wersję o spotkaniu

Do sprawy odniósł się także dziennikarz Polsatu Marcin Fijołek. Zwrócił uwagę, że w piątek, kiedy miało dojść do spotkania, nagrywał z Morawieckim program. "I ciężko było zgrać termin, bo miał szpitalne historie z żoną i rano, i wieczorem. Więc pudło" – napisał Fijołek.

Aktywista nie zamieścił przeprosin, których domagają się politycy Rozwoju Plus. W niedzielę późnym wieczorem opublikował za to kolejny wpis, w którym ironicznie odniósł się do wcześniejszych doniesień.

"Każdy ma prawo się pomylić – to ludzka rzecz. Tak, jest mi wstyd, zwłaszcza, że kończyłem szkołę średnią z oceną bardzo dobrą z geografii. Nowy Sącz (urokliwe miejsce) to nie Podhale, lecz Kotlina Sądecka. Mea culpa" – napisał.

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Dodajmy, że wcześniej do doniesień o rzekomym tajnym spotkaniu Tuska z Morawieckim odniósł się również Artur Dziambor w "Rozmowie naTemat". Były poseł podszedł do nich z dystansem i przypomniał, że wcześniej dziennikarz Telewizji Republika bezpodstawnie przypisał mu organizację spotkania Donalda Tuska ze Sławomirem Mentzenem.