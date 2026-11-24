Prokuratura bada pomyłkę w jednym z zakładów pogrzebowych w Lublinie. Fot. Anze Furlan/shutterstock

Prokuratura bada pomyłkę w jednym z zakładów pogrzebowych w Lublinie. Pracownik firmy zamienił ciała dwojga noworodków, przez co skremowano niewłaściwe dziecko. Teraz śledczy chcą wydobyć z grobu urnę z jego prochami.

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O szczegółach zdarzenia poinformował we wtorek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. Jak przekazał, w listopadzie do chłodni jednego z zakładów pogrzebowych trafiły ciała dwojga noworodków.

Zamiana ciał noworodków w lubelskim zakładzie pogrzebowym

Dziewczynka zmarła 14 listopada w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie. Zgodnie z ustaleniami miała zostać poddana kremacji. Chłopiec urodził się martwy 12 listopada. Jego rodzice chcieli, by ciało przewieziono do Zakładu Patomorfologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4, gdzie miała zostać przeprowadzona sekcja zwłok.

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Doszło jednak do pomyłki podczas czynności wykonywanych przez pracownika zakładu pogrzebowego. Zamieniono ciała dzieci. W rezultacie przeprowadzono kremację zwłok chłopca, a urnę z jego prochami wydano drugiej rodzinie. Dziecko zostało pochowane 18 listopada.

– W wyniku błędu podczas wykonywania czynności przez pracownika zakładu pogrzebowego doszło do zamiany ciał dzieci. Zwłoki chłopca zostały poddane kremacji, a następnie wydane drugiej rodzinie, która dokonała ich pochówku – mówił prokurator.

Ciało dziewczynki nadal znajduje się w chłodni zakładu pogrzebowego, więc jej rodzice wciąż nie mogli skorzystać z prawa do godnego pochówku dziecka. O błędzie poinformowano obie rodziny 19 listopada. Zawiadomienie do organów ścigania złożył ojciec jednego z dzieci. To nie pierwsza taka sprawa w Polsce. W styczniu 2025 roku przez pomyłkę w zakładzie pogrzebowym w Warszawie zamieniono ciała dwóch zmarłych kobiet.

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Śledztwo w sprawie znieważenia zwłok. Prokuratura zabezpieczyła monitoring

Śledczy badają, jak doszło do zamiany ciał, i rozpoczęli już gromadzenie materiału dowodowego. Zabezpieczyli dokumentację oraz nagrania z monitoringu zakładu. Przesłuchali też rodziców obu dzieci w charakterze świadków i pracownika firmy pogrzebowej.

Prokuratura zamierza przeanalizować pełną dokumentację medyczną i pogrzebową. Zaplanowano również oględziny nagrań oraz przesłuchania kolejnych osób, które brały udział w przewozie i przechowywaniu ciał noworodków.