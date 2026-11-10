"Przegapiony fakt" ws. zamachowca z Krakowa. Śledczy mogli uniknąć chaosu Fot. fotoreporter_112 / Shuttestock

W poniedziałek Prokuratura Krajowa kategorycznie zaprzeczała, by w czarnym Subaru zamachowca znajdował się tłumik. We wtorek rano minister sprawiedliwości Waldemar Żurek oświadczył, że element ten leżał w bagażniku od samego początku. Pośpiech, przekładanie broni z rąk pirotechników do techników kryminalistyki i zmiana gospodarza postępowania doprowadziły do dezinformacyjnego zgrzytu.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Przedstawiciele Prokuratury Krajowej przepraszają za pomyłkę, tłumacząc ją "rozbiciem czynności" i gigantyczną ilością dokumentacji. Informacja o tłumiku, istotnym elemencie wyposażenia Michała Oksińskiego krążyła między komendą wojewódzką a prokuraturami przez kilkadziesiąt godzin. Centrala w Warszawie nie wiedziała o tym, co technicy zabezpieczyli na parkingu w Krakowie.

Tłumik był w bagażniku, ale "zgubił się" w papierach. Organizacyjna wpadka prokuratury

Policjanci z krakowskiego garnizonu nie wiedzieli, komu raportować nowe ustalenia, a prokuratorzy z Warszawy dementowali fakty, które ich koledzy z Krakowa mieli już w aktach.

REKLAMA

Jeszcze w poniedziałek, 9 listopada, Prokuratura Krajowa informowała, że w samochodzie zamachowca nie znaleziono tłumika do broni palnej. Zaledwie kilkanaście godzin później, we wtorek rano, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w radiowym wywiadzie oznajmił coś wprost przeciwnego: tłumik był w aucie od samego początku.

Jak przyznali w rozmowie z Wirtualną Polską przedstawiciele krakowskiego wydziału Prokuratury Krajowej oraz centrali w Warszawie, kluczowy dowód rzeczowy został po prostu "przegapiony" w obiegu dokumentów z powodu chaosu informacyjnego i braku wypracowanych kanałów łączności między poszczególnymi jednostkami.

REKLAMA

Jak "zgubiono" tłumik w papierach?

Tłumik w realiach ataku terrorystycznego to nie detal – to dowód o dużym znaczeniu. Dlaczego zatem warszawska centrala zaprzeczała jego istnieniu?

W sobotę, 7 listopada, czarne Subaru, którym poruszał się Michał O., zostało pobieżnie przejrzane przez prokuratora. Skupił się on na oględzinach ulic i ciał ofiar. Zgodnie z procedurami antyterrorystycznymi do pojazdu jako pierwsi weszli pirotechnicy. Ich celem jest znalezienie i neutralizacja min-pułapek i ładunków wybuchowych. To oni, ze względów bezpieczeństwa reszty ekipy, wyjmowali, zabezpieczali i przekładali broń oraz amunicję, by odblokować auto dla techników.

REKLAMA

Ponieważ Rynek i przyległe ulice po sobotniej strzelaninie w Krakowie stanowiły scenę zbrodni, zapadła decyzja o odholowaniu Subaru na policyjny parking przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Dopiero tam technicy kryminalistyki przystąpili do oględzin i w bagażniku odnaleźli tłumik.

Notatka techników trafiła do Prokuratury Okręgowej w Krakowie – to ona w niedzielę ogłosiła, że rusza śledztwo ws. zamachu w Krakowie. Jednak w niedzielę późnym popołudniem śledztwo zostało jej odebrane i przekazane do krakowskiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej.

W trakcie tego przekazywania teczek, protokołów i dowodów powstała luka komunikacyjna. Policjanci pracujący w terenie nie byli pewni, do którego referatu mają raportować, a centrala Prokuratury Krajowej w Warszawie sporządziła poniedziałkowy komunikat na podstawie niekompletnych, wstępnych meldunków.

– Ten tłumik faktycznie był cały czas w samochodzie. Wcześniej podaliśmy inną informację, za co bardzo przepraszam. Nie była to nasza zła wola, tylko jeszcze w poniedziałek faktycznie w krakowskiej jednostce nie wiedzieliśmy o tym znalezisku. Przez pierwsze kilka godzin mieliśmy trochę problemów komunikacyjnych – tłumaczył naczelnik wydziału PK w Krakowie, prok. Eryk Stasielak.

REKLAMA

Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak potwierdził w rozmowie z WP.pl, że błąd wynikał ze spiętrzenia setek stron dokumentacji tworzonej równolegle w kilku różnych miejscach.

Arsenał w bagażniku Subaru. Dwie sztuki broni długiej i tysiące śladów

Po uporządkowaniu ustaleń prokuratura potwierdziła pełny stan wyposażenia, jakie Michał O. miał ze sobą w czarnym Subaru. To cztery jednostki broni palnej (dwie sztuki broni długiej oraz dwie jednostki broni krótkiej), tłumik montowany na lufę oraz duża ilość ostrej amunicji: w kilkunastu magazynkach i ok. 500 sztuk w pudełkach.

REKLAMA

Samochód mordercy wciąż pozostaje najważniejszym dowodem rzeczowym. Biegli z centralnych laboratoriów kryminalistycznych prowadzą w nim drobiazgowe badania, sprawdzają obecność śladów powystrzałowych, wykonują testy biologiczne (DNA), chemiczne oraz daktyloskopijne.

Dwa inne pojazdy uczestniczące w zdarzeniu – radiowóz policyjny oraz auto, w które uderzył uciekający zamachowiec – zostały zwolnione po wstępnych oględzinach.

Zagadka z Ostrowca. Sejf w mieszkaniu rodziny Oksińskich

Podczas gdy w Krakowie trwało prostowanie komunikatów o wyposażeniu auta, 160 kilometrów na północny wschód – w mieszkaniu rodziny Oksińskich przy ulicy Tylnej w Ostrowcu Świętokrzyskim – śledczy natrafili na kolejny, być może kluczowy, element układanki.

REKLAMA

W lokalu, w którym zamachowiec najprawdopodobniej zastrzelił swoich rodziców i 21-letnią siostrę Magdalenę, policjanci odnaleźli sejf. To tam wcześniej odkryto, że arsenał broni w mieszkaniu zamachowca z Krakowa leżał obok ciał jego bliskich. Śledczy muszą też sprawdzić, dlaczego sąsiedzi nie słyszeli strzałów: być może wyjaśni to sprawa znalezionego tłumika.

Z informacji przekazanych przez prok. Eryka Stasielaka wynika, że skrytka pancerna została zabezpieczona i przetransportowana do specjalistycznego laboratorium. Służby podejmują obecnie próby jej nieinwazyjnego otwarcia – tak, aby nie uszkodzić ewentualnej dokumentacji, nośników cyfrowych, zapisków czy dodatkowych materiałów niebezpiecznych, które morderca mógł w niej zdeponować przed wyruszeniem na Rynek Główny.

REKLAMA

Breivik, Elliot Rodger i flaga z Kapitolu. Ślady skrajnie prawicowego ekstremizmu

Informacje o zawartości sejfu oraz analiza danych zabezpieczonych w komputerze 24-latka mają dać ostateczną odpowiedź na pytanie o motywację zbrodniarza. Już w niedzielę było jasne, że Żurek ma "pewne dowody" ws. zamachu w Krakowie. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek potwierdził, że w postępowaniu widać wątek skrajnie prawicowego ekstremizmu.

W historii przeglądarki Michała O. ujawniono wielokrotne wizyty na stronach poświęconych Andersowi Breivikowi – norweskiemu terroryście, który w 2011 roku zamordował 77 osób. To właśnie Anders Breivik na komputerze Oksińskiego stał się jednym z najważniejszych tropów ujawnionych przez ministra. Na szafce w miejscu pracy zamachowca Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zabezpieczyła wyryty skrót "GGER", interpretowany jako "Good Game Elliot Rodger" – hołd dla 22-letniego sprawcy masowego mordu w Isla Vista w Kalifornii z 2014 roku.

REKLAMA