Prok. Piotr Skiba poinformował, że Emil W. z Warszawy usłyszał zarzut wywołania fałszywego alarmu. Fot. YouTube / TVP Info

Emil W. pod relacją z ostatnich wydarzeń w Krakowie zamieścił niepokojący wpis, którym zasugerował, że może dojść do niebezpiecznych zdarzeń, tym razem w stolicy. Okazał się to jednak fałszywy alarm. Mężczyzna został namierzony, zatrzymany i usłyszał zarzut. Jednocześnie Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że zgłoszono ponad 2000 kont rozpowszechniających fałszywe narracje w sieci.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Chodziło o wiadomość, którą Emil W. zostawił pod relacją Kanału Zero z zamachu w Krakowie. "Spokojnie, jutro akcja w Warszawie, uważajcie na ulicach" – napisał. Momentalnie wywołało niepokój i jedna z osób, która to przeczytała, zadzwoniła na policję.

Emil W. z Warszawy z zarzutem. Wszystko przez fałszywie alarmujący wpis w sieci

– Mężczyzna wywołał tym czynności funkcjonariuszy policji, mające na celu uchylenie tego zagrożenia – wyjaśnił prok. Piotr Skiba, cytowany przez Onet. Mundurowi namierzyli autora tej wiadomości i zatrzymali go. Podczas przesłuchania Emil W. tłumaczył się tym, że "wpis nie dotyczył dokonania nowego zamachu w Warszawie", ale "burdy, które mogą mieć miejsce pod Trybunałem Konstytucyjnym".

REKLAMA

– Fakt, iż wpis umieścił jako komentarz na profilu relacjonującym na żywo tragiczne zdarzenia, do których doszło w Krakowie, był spowodowany bezmyślnością – opisał wyjaśnienia Emila W. prok Skiba.

Przypomnijmy: Jarosław Kaczyński apelował po zamachu w Krakowie o odwołanie manifestacji w sprawie TK.

Ostatecznie mieszkaniec Warszawy Emil W. usłyszał zarzut wywołania fałszywego alarmu. Zastosowano wobec niego dozór połączony ze stawiennictwem raz w tygodniu na komendzie. Grozi mu od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia.

Fałszywe zgłoszenia to po tragedii na Rynku Głównym poważny problem – w poniedziałek alarm bombowy w Krakowie wymusił ewakuację 350 osób ze szkoły przy ul. Karmelickiej.

REKLAMA

NASK zgłosił ponad 2000 kont rozpowszechniających fałszywe narracje

Równolegle ze śledztwem ws. zamachu w Krakowie zespół Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ośrodka Analizy Dezinformacji NASK w trybie nadzwyczajnym monitoruje, analizuje oraz zgłasza do platform społecznościowych narracje dezinformacyjne dotyczące zamachu w Krakowie.

8 listopada NASK zgłosił do moderacji platform społecznościowych ponad 2000 kont rozpowszechniających fałszywe narracje. Wśród tych kont były także boty, które działały w sposób zautomatyzowany i publikowały treści w różnych językach (głównie polskim, angielskim, francuskim oraz niderlandzkim).

REKLAMA

"Wśród analizowanych kont zidentyfikowano również kilkadziesiąt bezpośrednio posługujących się językiem rosyjskim lub zawierających w nazwie profilu lub opisie cyrylicę lub nawiązanie do Federacji Rosyjskiej" – przekazano w komunikacie.

W poniedziałek 9 listopada poinformowano o zatrzymaniu łącznie sześciu osób w wieku od 15 do 36 lat. To autorzy niepokojących treści, sugerujących, że zagrożone jest czyjeś życie lub zdrowie. W tej grupie jest także Emil W. O szczegółach mówiła na konferencji rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.