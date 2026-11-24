Nawrocki w Argentynie u boku sojusznika Trumpa. W Chile czeka już kolejny Fot. Shutterstock/montaż naTemat

Dwa dni potrwa wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Argentynie. Jeszcze dziś ma się spotkać z przywódcą tego kraju, z którym łączy go wyjątkowe wpatrzenie w Donalda Trumpa. Javier Milei, nazywany wręcz "argentyńskim Trumpem", to za granicą jeden z największych zwolenników prezydenta USA. Stąd Nawrocki leci do Chile, gdzie czeka na niego kolejny mocno prawicowy prezydent. Co o nich wiadomo?

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Przez pięć dni prezydent Karol Nawrocki podróżuje po Ameryce Południowej. Wizyta w Argentynie i Chile ma otworzyć drzwi dla polskiego biznesu i wzmocnić głos regionu Trójmorza. Stała się też okazją do złośliwych komentarzy, że "Donald Tusk pewnie tylko odlicza godziny, aż Nawrocki wsiądzie do samolotu, ale tym razem poczeka z rewolucjami, aż wyląduje w Buenos Aires i rozpakuje walizki".

To aluzja do tego, jak w drodze do Senegalu samolot Nawrockiego nagle zawrócił nad Hiszpanią – pokłosie wydarzeń w stolicy, a konkretnie przed TK.

Jak wiadomo, głowa państwa nie tylko doleciała do Buenos Aires i nic w kraju się nie wydarzyło, ale rozdała już odznaczenia argentyńskiej Polonii, a dziś spotyka się z prezydentem Argentyny, z którym nigdy jeszcze nie miał okazji rozmawiać. A łączy ich naprawdę wiele. Choć są też różnice – wystarczy sprawdzić, jakie poglądy ma Javier Milei, argentyński Trump. Milei to radykalny libertarianin, który chce m.in. ograniczyć wydatki publiczne i wydatki socjalne, dotacje, dopłaty itp. Wielokrotnie też np. obrażał papieża Franciszka.

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Javier Milei, zwany "mini Trumpem". Co łączy go z Karolem Nawrockim?

"Kontrowersyjny polityk prawicy i skrajny liberał, nazywany przez media "mini Trumpem" – to w skrócie obraz Javiera Milei, argentyńskiego ekonomisty, który w 2023 roku został prezydentem tego kraju, nakreślony w naszym tekście Argentyna – kim jest zwycięzca wyborów prezydenckich Javier Milei. "New York Times" pisał o nim: "Zasłynął, obrażając ludzi w telewizji. W internecie ostro atakuje swoich krytyków. A teraz jest liderem skrajnej prawicy w swoim kraju".

Ktoś mógłby powiedzieć, że wziął się znikąd podobnie jak Karol Nawrocki, choć w przeciwieństwie do prezydenta RP Milei w polityce zaistniał trochę wcześniej, bo w 2021 roku pierwszy raz dostał się do parlamentu.

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Popularność zdobył zaś jako ostry i bezkompromisowy krytyk argentyńskich elit i dotychczasowej polityki gospodarczej – na czym zbudował swój ruch polityczny. Z kolei Nawrocki wszedł do polityki prezydenckiej dzięki PiS, ale przedstawiał się jako kandydat obywatelski, spoza partyjnego establishmentu – choć dziś po tej obywatelskości raczej ślad zaginął.

Obaj prawicowi. Obaj mają sportowe epizody w biografii – Nawrocki trenował boks, a Milei był bramkarzem w klubie piłkarskim Chacarita Juniors. Dużo mówią też o historii, dumie narodowej i patriotyźmie. Obaj są prezydentami w spolaryzowanych krajach.

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Ale przede wszystkim obaj są wpatrzeni w Donalda Trumpa. U Milei to wręcz fascynacja. "Jest jednym z tych, którzy najlepiej zrozumieli walkę z socjalizmem", "To prawdziwy wojownik. Jest wikingiem" – wychwalał go w wywiadach. Trump nazwał go zaś swoim ulubionym prezydentem. I Milei, i Nawrockigo nazywa też swoimi przyjaciółmi. Tak jak w czasie szczytu w Miami nazwał też Władimira Putina.

Czy Milei może patrzeć na Putina jak Trump? Prezydent Argentyny od początku zdecydowanie wspierał Ukrainę i krytykował rosyjską agresję. Putina nazwał autokratą, Wołodymyra Zełenskiego zaprosił na inaugurację swojej prezydentury. Jednak w 2025 roku Argentyna wstrzymała się od głosu w ONZ nad rezolucją potępiającą rosyjską agresję, w której domagano się wycofania rosyjskich wojsk z Ukrainy.

Przydacz: Trzeba zabiegać o Argentynę. Polska ma tutaj swoje priorytety

Co może wyniknąć ze spotania Nawrocki-Milei? Przypomnijmy, to pierwsza od 31 lat wizyta prezydenta w Argentynie. Od 1995 roku, gdy kraj ten odwiedził prezydent Lech Wałęsa, nie było żadnej podobnej wizyty.

– Trzeba zabiegać o Argentynę. Polska ma tutaj swoje priorytety. Będziemy mówić o naszym potencjale gospodarczym, doświadczeniu wychodzenia z komunizmu i budowania wolnorynkowej gospodarki, ale także o strategii odpowiedzialnego, zrównoważonego rozwoju, o walce z korupcją, co do której Polska ma duże sukcesy – tak zapowiadał wizytę Nawrockiego szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz.

Dodał też, że Argentyna jest stałym członkiem grupy G20. A wiadomo, że Polska prowadzi działania dyplomatyczne przed grudniowym szczytem G20 w Miami, na który Trump zaprasza Polskę i Putina do jednego stołu – Nawrocki będzie w potrzasku. – Prezydent Argentyny Javier Milei jest aktywnym, ważnym uczestnikiem tych dyskusji – mówił Przydacz.

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Dalsza część artykułu poniżej.

José Antonio Kast. Najbardziej prawicowy prezydent Chile od dziesięcioleci

25 listopada Karol Nawrocki będzie kontynuował swoją podróż pod Ameryce Południowej i uda się do Chile. Tam czeka na niego kolejny sojusznik Donalda Trumpa – José Antonio Kast, założyciel Partii Republikańskiej, który objął urząd 11 marca 2026 roku.

Gdy wygrał wybory prezydenckie pokonując lewicową kandydatkę Jeannette Jarę, Reuters ocenił, że to największy zwrot Chile w prawo od zakończenia dyktatury wojskowej w 1990 roku. "Najbardziej prawicowy prezydent Chile od dziesięcioleci", "Polityk nostalgiczny wobec Pinocheta", "Najsilniejszy zwrot w prawo od czasów dyktatury" – pisały media na świecie.

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Kast powiększył też grono fanów Donalda Trumpa w Ameryce Południowej i poza nią. Już w 2016 roku przyznał w wywiadzie dla CNN Chile, że głosowałby na niego, gdybyby sam był obywatelem USA. "Zwycięstwo wolności i zdrowego rozsądku" – skomentował wygraną Trumpa w 2024 roku. "Słyszałem, że to znakomity człowiek" – odwdzięczył się Trump po jego zwycięstwie.

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Kast trzy razy próbował zostać prezydentem. Nie ukrywał, że inspirował się Donaldem Trumpem, sam bywał też nazywany "Trumpem z Chile" albo "Donald Trump z Andów". Ale gdy wygrał wybory, szybko spotkał się z prezydentem Argentyny. Javier Milei również wyraźnie darzy go sympatią i traktuje jako bliskiego sojusznika politycznego.

Przydacz w rozmowach w Argentynie i Chile: Będziemy mówić o naszym potencjale gospodarczym

Jak przekazał Marcin Przydacz, w rozmowie Karola Nawrockiego z przywódcami obu krajów poruszone zostaną "tematy bezpieczeństwa energetycznego oraz globalnych wyzwań w zakresie gospodarki i demografii".

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– Będziemy mówić o naszym potencjale gospodarczym, doświadczeniu wychodzenia z komunizmu i budowania wolnorynkowej gospodarki, ale także strategii odpowiedzialnego, zrównoważonego rozwoju, walce z korupcją, co do której Polska ma duże sukcesy – powiedział, cytowany przez TVN24.

– Pan prezydent będzie mówił o tym, że Polska jest reprezentantem wszystkich 13 państw Trójmorza po szczycie w Dubrowniku i będzie reprezentować region, który dotychczas nie był i w ogóle nie jest reprezentowany w takim gronie jak grupa G20 – dodał.