Nawrocki pakuje walizki i leci na koniec świata. Tusk zaciera ręce... Fot. YouTube.com / Kancelaria Prezydenta

Karol Nawrocki znów wsiada do samolotu i leci na drugi koniec świata. Ostatnim razem, gdy wybrał się w zagraniczną podróż, obóz prawicy stracił kontrolę nad Trybunałem Konstytucyjnym. Wizyta w Argentynie i Chile ma otworzyć drzwi dla polskiego biznesu i wzmocnić głos regionu Trójmorza. 5 dni bez prezydenta to dla rządu Tuska wymarzone okno transferowe.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Karol Nawrocki w końcu odważył się ponownie opuścić kraj i wyrusza w pięciodniową podróż do Ameryki Południowej – pierwszą taką wizytę polskiego prezydenta od ponad dwóch dekad. W planach są rozmowy o wejściu Polski do grupy G20, spotkania z prezydentami Argentyny i Chile oraz wizyta w kopalni KGHM. Ostatnim razem, gdy głowa państwa wyjechała za granicę, prawica straciła kontrolę nad Trybunałem Konstytucyjnym. Prezydent zawrócił wtedy samolot lecący do Senegalu, a w nocy Nawrocki wdzierał się do TK, choć nic nie zdziałał.

Polska puka do G20, ale na drodze stoją 3 kraje. Nawrocki szuka sojuszników za oceanem

Złośliwi komentatorzy mówią, że Donald Tusk pewnie tylko odlicza godziny, aż Nawrocki wsiądzie do samolotu, ale tym razem poczeka z rewolucjami, aż wyląduje w Buenos Aires i rozpakuje walizki.

REKLAMA

Zanim jednak prezydent sprawdzi po powrocie, co nowego wydarzyło się nad Wisłą, czeka go intensywny maraton dyplomatyczny. Według zapowiedzi Marcina Przydacza głównym celem pięciodniowej wizyty są rozmowy w ramach grupy G20 przed zaplanowanym na grudzień szczytem w Miami.

Aby Polska mogła na stałe uczestniczyć w spotkaniach najbardziej wpływowych gospodarek świata, potrzebna jest jednomyślna zgoda państwa gospodarza oraz wszystkich 21 członków grupy. Jak przyznał prezydencki minister, nie wszyscy są dziś na taki krok gotowi – jako kraje blokujące lub sceptyczne wskazał wprost Rosję, Indie oraz Brazylię. Rosyjski wątek komplikuje zresztą sam szczyt – Trump zaprasza Polskę i Putina do jednego stołu, co stawia Nawrockiego w niezręcznej sytuacji.

REKLAMA

Karol Nawrocki ma w Ameryce Południowej przekonywać swoich rozmówców jednym głównym argumentem: Polska występuje dziś jako reprezentant 13 państw Inicjatywy Trójmorza (po kwietniowym szczycie w Dubrowniku). Cały ten dynamicznie rozwijający się region Europy Środkowo-Wschodniej nie ma obecnie żadnego swojego przedstawiciela przy stole G20. Ten sam argument pojawiał się już wcześniej, gdy Polska w G20 na tapecie analityków z USA była szeroko komentowana.

W Buenos Aires prezydent spotka się z aktywnym uczestnikiem dyskusji w ramach G20, prezydentem Argentyny Javierem Mileiem, natomiast w Santiago de Chile odbędzie rozmowy z prezydentem José Antonio Kastem. O tym, skąd się wziął nowy idol katolików z Chile, pisaliśmy po jego wyborczym zwycięstwie.

REKLAMA

Miedź KGHM, gigantyczny teleskop i 200 tysięcy Polaków

Program wizyty nie ogranicza się wyłącznie do wielkiej dyplomacji. Strona prezydencka liczy, że polityczne otwarcie na najwyższym szczeblu przełoży się na konkretne kontrakty i bliższe relacje biznesowe. W agendzie znalazły się rozmowy o bezpieczeństwie energetycznym, globalnych wyzwaniach gospodarczych i demograficznych, a także prezentacja polskich doświadczeń z transformacji ustrojowej oraz walki z korupcją.

Oprócz rozmów w pałacach prezydenckich Karol Nawrocki ma w planach również kilka mocnych punktów terenowych i wizerunkowych.

Spotka się z rodakami zarówno w Argentynie, jak i w Chile. W samej Argentynie mieszka dziś co najmniej 200 tysięcy osób polskiego pochodzenia, co nadaje podróży istotny wymiar polonijny. Głowa państwa odwiedzi chilijską kopalnię miedzi i molibdenu Sierra Gorda, w której udziały posiada polski gigant surowcowy KGHM. Dla spółki to jedno z kluczowych aktywów – INNPoland pisał wiosną, że akcje KGHM spadają, a gigant liczy na ratunek z Chile.

W harmonogramie zapisano również wizytę na placu budowy Ekstremalnie Wielkiego Teleskopu (ELT) w Chile – największego tego typu instrumentu optycznego na świecie.

REKLAMA