Ruszyli na pomoc, gdy padły strzały. Kraków podziękował 36 bohaterom z Rynku Głównego. Fot. Piotr Wojnarowski/Kancelaria Prezydenta Miasta Krakowa

Osoby, które pomagały rannym podczas zamachu na Rynku Głównym w Krakowie, zostały uhonorowane przez władze miasta. 18 listopada prezydent Łukasz Gibała wręczył im odznaki Honoris Gratia. Wśród wyróżnionych znaleźli się lekarze, ratownicy medyczni, ale też obywatele Słowacji.

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Uroczystość odbyła się w środę 18 listopada. Łukasz Gibała podkreślił, że choć od zamachu w centrum Krakowa minęło już kilkanaście dni, wspomnienie tamtych wydarzeń wciąż budzi silne emocje. Zwrócił uwagę na trudną sytuację, w jakiej znaleźli się medycy i pozostali uczestnicy akcji ratunkowej.

Odznaki Honoris Gratia po zamachu w Krakowie

– Wiem, że wielu z państwa powie: przecież to nasza praca. Jesteśmy do tego przygotowani. Ale nawet wieloletnie doświadczenie i najlepsze przygotowanie zawodowe nie sprawiają, że człowiek staje się odporny na grozę takich wydarzeń – mówił prezydent Krakowa.

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Podziękował wyróżnionym za profesjonalizm, odwagę i poświęcenie, ale też "za zwykłe człowieczeństwo, które w tak niezwykłych okolicznościach nabiera szczególnego znaczenia". Zaznaczył również, że pamięta o rannych, którzy – jak wynika z raportu ze szpitali po zamachu w Krakowie – wciąż wracają do zdrowia, oraz o rodzinach osób, które straciły bliskich.

– Odznaki Honoris Gratia, które dziś wręczamy, są wyrazem wdzięczności Krakowa. Żadne odznaczenie nie odda w pełni tego, co państwu zawdzięczamy – powiedział Łukasz Gibała, który tuż po tragedii podpisał zarządzenie, na mocy którego Kraków ogłosił żałobę po zamachu na Rynku Głównym.

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Wśród odznaczonych znaleźli się prof. dr hab. n. med. Michał Pędziwiatr oraz dr n. med. Mateusz Wierdak. Po usłyszeniu strzałów na Rynku Głównym wybitni chirurdzy uszyli na ratunek i obaj natychmiast zaczęli pomagać poszkodowanym.

Lekarze, ratownicy i świadkowie z zagranicy. To oni ruszyli na pomoc rannym

W gronie wyróżnionych są również obywatele Słowacji: Mário Mačina i Linda Trnkova. W czasie, gdy doszło do zamachu w Krakowie, przebywali w miejscu ataku i zaangażowali się w pomoc rannym.

Podczas uroczystości głos zabrał Przemysław Janik z Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, który koordynował akcję medyczną na Rynku Głównym. – Chciałem podziękować z tego miejsca wszystkim za zaangażowanie, prawidłowe wykonywanie poleceń ratowników i czynności w czasie akcji ratunkowej. Dzięki wam wszyscy przetransportowani do szpitali żyją – powiedział.

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Podczas sesji Rady Miasta Krakowa 18 listopada wyróżnienia przyznano łącznie 36 osobom. Na liście znaleźli się:

prof. dr hab. n. med. Michał Pędziwiatr, dr n. med. Mateusz Wierdak, dr Grzegorz Mocny, dr Michał Tomaszewski, Adrian Adamczyk, Edward Bulicz, Ryszard Czeszyk, Krzysztof Dukat, Damian Dudziak, Emil Figura, Wojciech Hycnar, Przemysław Janik, Sebastian Kędzior, Kacper Kierzyk, Artur Klimas, Paweł Kramarz, Jakub Lebiedzki, Marcin Łoboda, Wojciech Łyko, Piotr Mroczek, Paweł Mystek, Marcin Myśliński, Mikołaj Nawrocki, Paweł Pastuszka, Dariusz Perliński, Tomasz Pituła, Marcin Potocki, Kamil Rojewski, Jakub Strug, Tomasz Stryjakowski, dr Elżbieta Surdek, Klaudiusz Śmiga, Justyna Wójcik, Tomasz Długosz, Mário Mačina, Linda Trnkova.