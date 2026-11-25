Tajskie 7-Eleven całkowicie znika z jednego rynku. Powód? Przegrali z mieszkańcami Fot. Arkadij Schell/Shutterstock

Jeżeli podróżujecie do Tajlandii, to na pewno trafiliście na rolki i teksty dotyczące sklepów 7-Eleven. Dla turystów to wręcz ziemia obiecana, w której zjedzą nie tylko tosta na śniadanie, ale i uzupełnią zapasy kosmetyków oraz leków. Ale nie wszędzie. Sieć właśnie wycofuje się z kraju, który turystycznie dopiero się rozwija.

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7-Eleven i Tajlandia są ze sobą połączone jak yin i yang, dzień i noc, chmury i deszcz. Nikt nie wyobraża sobie wyjazdu do tego kraju bez przynajmniej jednej wizyty w placówce tej sieci. A tych w miastach turystycznych jest cała masa. Znajdują się w zasadzie na każdym rogu i mają bardzo szeroki asortyment. Dzięki temu można tam znaleźć wszystko, co niezbędne w codziennym życiu i podróży. Markę tę można spotkać także w Singapurze, Malezji oraz Kambodży, ale z ostatniego z tych krajów niebawem zniknie na dobre. I to trochę z przymusu.

7-Eleven podpadło w Kambodży. Bojkot zmusił sieć do wycofania się

7-Eleven w Kambodży nie było bardzo mocno rozwinięte. W swojej ofercie w 2025 roku mieli 112 oddziałów w tym kraju. Część z nich znajdowała się w Siem Reap, najbardziej turystycznym mieście w kraju, obok którego znajduje się największy kompleks świątynny świata, czyli Angkor Wat – obowiązkowy punkt wielu wakacji w Tajlandii i Kambodży. Od 25 grudnia na próżno będzie jednak szukać w kraju Khmerów jakichkolwiek placówek tej sieci.

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Tajska firma CP All Plc, posiadająca franczyzę na wykorzystanie nazwy 7-Eleven, poinformowała, że wraz z Bożym Narodzeniem zamyka wszystkie swoje sklepy w Kambodży. Te znikały tam już od kilku miesięcy z powodu silnego bojkotu tajskich marek wywołanego na skutek tarć granicznych między Tajlandią a Kambodżą, które rozpoczęły się w 2025 roku i po których oba kraje zamknęły granice.

Nacisk społeczny na 7-Eleven był bardzo duży od miesięcy. Jak podaje "Bangkok Post", już w pierwszym kwartale 2026 roku liczba placówek tej marki w Kambodży spadła do 63, a do 30 września działały tam tylko 23 sklepy pod tym kultowym już szyldem. Dla porównania w Tajlandii otwartych jest aktualnie ponad 16 tys. sklepów 7-Eleven.

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Polska mogła mieć swoje 7-Eleven. Żabka była bliska zmiany właściciela

Tajskie 7-Eleven jest częściowo związane z japońskim koncernem Seven & i Holdings, który jest właścicielem całej marki. Firma CP All Plc posiada 30-letnią franczyzę na wykorzystanie tej nazwy, ale jest kapitałowo niezależna od japońskiej marki. A w tym wszystkim w lipcu 2026 roku pojawił się jeszcze polski wątek.

Latem media szeroko rozpisywały się na temat chęci przejęcia dużej części udziałów w naszej Żabce właśnie przez Seven & i Holdings – scenariusz, w którym 7-Eleven kupuje akcje Żabki, wydawał się bardzo realny. Choć były prowadzone negocjacje, to Japończycy nie zdecydowali się wejść na polski rynek.

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