Były agent służb specjalny z zarzutami ws. afery z Zondacrypto. Fot. Zondacrypto; mat. własne

Czarne chmury zawisły nad byłym agentem Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Artur Ch. usłyszał we wtorek zarzuty w sprawie Zondacrypto. Prokuratura wezwała go na przesłuchanie w charakterze podejrzanego.

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– Artur Ch. usłyszał dzisiaj zarzuty i jest przesłuchiwany w charakterze podejrzanego – poinformowała we wtorek rzeczniczka prokuratora generalnego prok. Anna Adamiak. Po przeprowadzonych czynnościach PK ma podać więcej informacji.

Z kolei, jak ustalił Onet, śledczy zamierzają postawić Ch. zarzut tak zwanej płatnej protekcji biernej, polegającej na powoływaniu się na wpływy w zamian za korzyść majątkową. Za to przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Według tych doniesień podejrzany miał powoływać się na wpływy między innymi u Zbigniewa Ziobry.

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Powiązania Artura Ch. z Zondacrypto

W okresie sprawowania władzy przez Prawo i Sprawiedliwość Artur Ch. należał do grona kluczowych agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Uczestniczył między innymi w czynnościach śledczych dotyczących afery podsłuchowej. Tamten skandal polityczny odegrał ostatecznie znaczącą rolę w odsunięciu od władzy rządu tworzonego przez koalicję PO-PSL.

Temat byłego agenta powrócił w kontekście problemów giełdy kryptowalut i upadku Zondacrypto. Z dziennikarskich śledztw wynika, że w latach 2025-2026 Artur Ch. pracował dla Przemysława Krala, stojącego na czele Zondacrypto. Z tytułu tej współpracy na jego konto miało trafić 600 tysięcy złotych. To jednak niejedyny wątek w tej sprawie. Według ustaleń prasy, to właśnie były funkcjonariusz CBA miał nakłonić posła PiS Michała Moskala do głośnego spotkania z Przemysławem Kralem na Ibizie.

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Nazwisko byłego agenta pojawiało się również między innymi wtedy, kiedy Zbigniew Ziobro przerwał milczenie ws. Zondacrypto i poinformował o przyjęciu 450 tys. zł od Przemysława Krala przez jego fundacje, w czym miał pośredniczyć właśnie były funkcjonariusz CBA.

Przeszukanie w domu Ch.

We wrześniu tego roku funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przeprowadzili przeszukania w domu Ch. w ramach śledztwa dotyczącego Zondacrypto. Artur Ch. grzmiał po akcji służb ws. Zondacrypto.

"Uwaga na dezinformację. Przekazałem dzisiaj policji, przygotowane przeze mnie wcześniej dokumenty, nośniki danych i inne przedmioty, które mogą być istotne dla pełnego wyjaśnienia sprawy Przemysława K. Czynność trwała ok. 20 minut. Wszystkie medialne wrzutki o jakichś 'trwających przeszukaniach' to oczywiście kłamstwo" – napisał w sieci.

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W rozmowie z Onetem były funkcjonariusz CBA zapewniał dodatkowo, że działania służb były już wcześniej z nim ustalone. – Nie zostałem zatrzymany, nie zostały mi też przedstawione żadne zarzuty. Wizyta funkcjonariuszy była wcześniej zapowiedziana. Dobrowolnie wydałem nośniki pamięci – wskazał.