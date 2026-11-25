Przed filmem "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" Joseph Zada zagrał fenomenalnie w dwóch serialach Fot. materiał prasowy

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" pozostawiły wiele do życzenia, z wyjątkiem gry aktorskiej na pierwszym planie. Joseph Zada w roli młodego Haymitcha Abernathy'ego, którego wcześniej rozsławił Woody Harrelson, to serce i dusza tego filmu. W dorobku Australijczyka znajdziemy inne świetne kreacje. Przed nim w tę samą postać wcielił się James Dean, czyniąc ją legendarną.

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"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" cieszy się ogromnym zainteresowaniem w kinach na całym świecie. W weekend otwarcia adaptacja ostatniej powieści autorstwa Suzanne Collins zarobiła – według danych box office – ponad 119 mln dolarów. W pierwszych dniach od premiery polskie sale kinowe zapełniło aż 212 007 widzów (to niemal dwukrotnie wyższy wynik niż otwarcie "Ballady ptaków i węży" sprzed trzech lat). Gwiazdorska obsada i znane postaci z oryginalnej trylogii o Katniss Everdeen zrobiły swoje.

Prequel skupiający się na udziale Haymitcha Abernathy'ego w Drugim Ćwierćwieczu Poskromienia (50. Głodowych Igrzyskach) z jednej strony wiernie przenosi na duży ekran treść książki, na podstawie której powstał, z drugiej wydaje się niepełny. Z nowych "Igrzysk śmierci" zniknęły cztery mocne sceny, a kategoria wiekowa PG-13 pozbawiła produkcję krwi, czyniąc z niej obraz rażąco sterylny. Widzowie są zgodni w jednej kwestii. Joseph Zada doskonale poradził sobie w głównej roli.

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Nowa gwiazda "Igrzysk śmierci". Joseph Zada zachwyca też w dwóch serialach

"Australijski aktor powtarza ruch Jennifer Lawrence, w pełni zagospodarowując każdy milimetr pierwszego planu, jaki mu powierzono. Aktorska intuicja go nie zawodzi, a siła wyrazu służy reszcie otoczenia, uruchamiając lawinę zdarzeń – ekspresja Zady w sposób organiczny wymusza reakcję od innych odtwórców ról, zwłaszcza tych, którym podarowano względnie mało czasu ekranowego [m.in. od Molly McCann, filmowej Louelli McCoy, oraz Scota Greenana, czyli Burdocka Everdeena]" – tak o aktorstwie Josepha Zady pisałam w recenzji "Igrzysk śmierci: Wschodu słońca w dniu dożynek" w naTemat.

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Na Josepha Zadę natkniemy się również podczas seansu serialowej adaptacji "Byliśmy łgarzami" E. Lockhart, czyli pełnej suspensu historii o czwórce przyjaciół z dzieciństwa, którzy – odkąd pamiętają – spędzają razem każde wakacje na prywatnej wyspie Beechwood. Główną bohaterką jest Cady, która należy do nieziemsko bogatej i uprzywilejowanej rodziny Sinclairów. Pewnego lata dochodzi do wypadku, w wyniku którego dziewczyna traci pamięć. Chcąc przypomnieć sobie koszmar, jaki ją spotkał, Cady wraca w rodzinne strony po roku od incydentu. Wszyscy zachowują się wobec niej w sposób budzący nieufność, nawet Gat, Mirren i Johnny.

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W serialu Prime Video nową nadzieję Hollywood mogliśmy podziwiać w roli beztroskiego i pakującego się w kłopoty Johnny'ego Sinclaira Dennisa. Jeden z jego monologów skutecznie doprowadza widzów do łez. U jego boku wystąpili m.in. Emily Alyn Lind ("Plotkara"), Esther McGregor ("Life is Strange"), David Morse ("Zielona mila"), Mamie Gummer ("Nigdy nie jest za późno") i Rahul Kohli ("Nocna msza").

Esther McGregor i Joseph Zada w serialu "Byliśmy łgarzami". Fot. materiał prasowy

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Pochodzącego z Sydney gwiazdora znajdziemy też w obsadzie serialu Netflixa, będącego ekranizacją powieści "Na wschód od Edenu" Johna Steinbecka. Na planie zdjęciowym pracował razem z Florence Pugh ("Małe kobietki"), Christopherem Abbottem ("Dziewczyny"), Hoonem Lee ("Wojownik") i Ciaránem Hindsem ("Belfast").

Fabuła naznaczona biblijnymi alegoriami zaczyna się od dwóch braci zamieszkujących farmę w Connecticut i wychowywanych przez ojca, niezdolnego do kochania obu synów jednakowo. Dobroduszny Adam jest oczkiem w głowie Cyrusa Traska, weterana wojny secesyjnej, który na kłamstwie zbił spory majątek. Patriarcha nie poświęca takiej samej uwagi Charlesowi (to klasyczny "syndrom złotego dziecka"). Brak akceptacji popycha chłopaka w objęcia zazdrości, której celem staje się Adam. Trauma transgeneracyjna, przechodząca z pokolenia na pokolenie, napędza cykl przemocy, a kainowe piętno pojawia się na czole jednego z Trasków.

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Zadę obsadzono jako Cala Truska, którego w filmie Elii Kazana ("Tramwaj zwany pożądaniem") z 1955 roku zagrał James Dean ("Buntownik bez powodu").