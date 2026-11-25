Komplikacje z pogrzebem zamachowca z Krakowa. Fot. Adam Bartnikowski / Archiwum prywatne

Według doniesień lokalnych mediów proboszcz parafii, gdzie spoczęła rodzina zamachowca, miał nie wyrazić zgody na pochówek mężczyzny. Tymczasem sprawie głos zabrała sandomierska kuria. Duchowni zadeklarowali, że jeśli bliscy wskażą cmentarz na jej terenie, to pogrzeb odbędzie się "bez względu na jakiekolwiek przeciwne okoliczności".

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Ostatnio Radio Eska ustaliło, że zamachowiec z Krakowa nie spocznie na cmentarzu w Waśniowie, gdzie pochowano jego rodziców i siostrę. Powodem miał być brak zgody tamtejszego proboszcza.

Komplikacje w sprawie pogrzebu zamachowca z Krakowa

Na te doniesienia w sprawie pogrzebu zamachowca z Krakowa zareagowali już przedstawiciele sandomierskich hierarchów. "Kuria Diecezjalna w Sandomierzu informuje, że jeżeli osoba prawnie upoważniona do podjęcia decyzji o miejscu pochówku wskaże cmentarz znajdujący się na terenie Diecezji, taki pogrzeb odbędzie się zgodnie z jej wolą, z zachowaniem prawa kanonicznego oraz przepisów liturgicznych, bez względu na jakiekolwiek przeciwne okoliczności" – czytamy w oświadczeniu.

REKLAMA

Podpisał je ks. dr Grzegorz Staszczak, notariusz kurii. "Niniejsze stanowisko zostało zakomunikowane wszystkim zainteresowanym stronom" – podkreślił. Jak ustalił lokalny oddział rozgłośni, ciało Michała Oksińskiego, sprawcy zamachu w Krakowie, miało zostać skremowane. Najbliżsi nie zdecydowali jednak jeszcze, gdzie zostaną złożone prochy. Jak ustalono, decyzja w tej sprawie ma zapaść do końca tygodnia.

Ciało zamachowca wydanie rodzinie. Nie od razu tak się stało

Do niedawna nie było wiadomo, co stanie się z ciałem sprawcy strzelaniny w centrum Krakowa. Ponieważ po tym, jak zamachowiec zmarł, nikt z krewnych nie zgłosił się po zwłoki, prezydent miasta Łukasz Gibała zapowiedział możliwość przekazania ich na cele naukowe i medyczne. – Jeśli oni (red. – rodzina) nie zdecydują się odebrać ciała i zrobić pochówku, to ja będę wnioskował, żeby miasto nie organizowało pogrzebu, tylko żeby przekazać ciało na cele medyczne – mówił wcześniej prezydent.

REKLAMA

Łukasz Gibała sugerował, że nie chce organizować ceremonii na koszt miasta, a także zapewnił, że zapyta Collegium Medicum, czy ciało zamachowca z Krakowa może trafić na uczelnię. Ostatecznie obowiązki związane z pochówkiem nie będą w gestii miasta. 17 listopada do Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie przyszła babcia 24-latka (jak ujawnił jezuita Krzysztof Mądel, który zabrał głos ws. pogrzebu Oksińskiego). Zadeklarowała chęć odebrania ciała, ale do wydania wtedy nie doszło.

– Do Zakładu Medycyny Sądowej zgłosił się członek rodziny, ale ciała nie odebrał, dlatego że tego dnia zaszła konieczność wykonania dodatkowych badań. Jakie to badania? Tego nie mogę powiedzieć. Potrwają one kilka dni. Jeżeli ta osoba podtrzyma wolę odebrania ciała i zorganizowania pochówku, to ciało zostanie jej wydane – powiedział wówczas "Faktowi" prok. Eryk Stasielak, naczelnik Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej.

REKLAMA