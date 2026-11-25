IMGW prognozuje silne ochłodzenie w Polsce. Fot. Konrad Krajewski/shutterstock

IMGW prognozuje silne ochłodzenie w Polsce. W najbliższych dniach na Podhalu temperatura może spaść do -13 st. C, a na południu kraju pojawią się opady śniegu. To jednak dopiero początek zimowej aury. Na przełomie listopada i grudnia niektóre modele przewidują nawet -25 st. C.

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W kolejnych dniach mróz będzie coraz bardziej odczuwalny, zwłaszcza na południu kraju. Prognozy wskazują na coraz więcej rozpogodzeń za sprawą wyżu znad Skandynawii. Gdy niebo jest bezchmurne, a wiatr słaby, temperatura nocą może szybko spadać

Wyż znad Skandynawii sprowadzi arktyczne powietrze nad Polskę

Już w weekend zrobi się znacznie zimniej. W sobotę 28 listopada temperatura spadnie do -8 st. C, a nad morzem utrzyma się w okolicach 0 st. C. Jeszcze mroźniej będzie w niedzielę. Na Podhalu termometry mogą pokazać nawet -12 st. C, a nad morzem około -1 st. C.

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W sobotę w najcieplejszej porze dnia termometry pokażą od -5 st. C na Podhalu do 2 st. C nad morzem. W niedzielę na południu może być około -7 st. C. Dla części kraju będzie to więc kolejny dzień z mrozem utrzymującym się przez całą dobę. Rodzice nie muszą jednak od razu rezygnować ze spacerów: mróz nie taki straszny, do takiej temperatury możesz wyjść z dzieckiem.

Model ALARO, wykorzystywany przez IMGW, wskazuje na silny mróz nie tylko na Podhalu. W Zakopanem temperatura może spaść lokalnie do około -13 st. C. W Białymstoku prognozowane jest około -7 st. C, a w Gorzowie Wielkopolskim około -6 st. C. Niewiele cieplej będzie w Katowicach, Olsztynie, Lublinie i Rzeszowie, gdzie termometry mogą pokazać około -5 st. C. W Krakowie i Opolu prognozowane są około -4 st. C, a w Warszawie i Łodzi od -1 do -3 st. C.

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W czwartek i piątek śnieg ma padać miejscami na południu Polski. Według modelu ALARO w nocy z czwartku na piątek strefa opadów może przesunąć się przez województwa dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie i podkarpackie.

Na mapie prognozowanych opadów znajdują się Wrocław, Opole, Katowice, Kraków i Rzeszów. W niektórych miejscach wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. ak już pisaliśmy, zima wkracza do Polski – IMGW wskazuje, gdzie sypnie najmocniej.

W czwartek temperatura maksymalna ma wynieść od -3 do 3 st. C. W piątek w rejonach podgórskich może być około -5 st. C, a w pozostałych regionach przeważnie około 0 st. C. Przy takich warunkach śnieg może utrzymywać się na nawierzchniach, dlatego kierowcy powinni uważać na śliskie drogi. Przed wyjazdem warto ustalić, czy opona zimowa nadaje się na kolejny sezon – sprawdź wiek, stan i bieżnik.

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Siarczysty mróz do -25 st. C na przełomie listopada i grudnia?

Jeszcze większy mróz może nadejść na przełomie listopada i grudnia. Model GEM przewiduje, że między 29 listopada a 1 grudnia temperatura spadnie nawet do -25 st. C. Na silne ochłodzenie wskazują również wyliczenia ECMWF i GFS.

Trzeba jednak pamiętać, że są to prognozy na kilka dni do przodu i mogą się jeszcze zmienić. Dużo będzie zależało od zachmurzenia i siły wiatru. Jeśli nocą niebo będzie bezchmurne, a wiatr słaby, temperatura może mocno spaść, szczególnie w dolinach, kotlinach i rejonach podgórskich. Znaczenie będzie miała również zalegająca pokrywa śnieżna.