Burza wokół piły na spotkaniu z Mileiem. Nawrocki wręczył mu coś zupełnie innego. Fot. @OPRArgentina/X

Złota piła mechaniczna, z którą pozuje Javier Milei, wywołała lawinę pytań po spotkaniu z Karolem Nawrockim. Internauci zaczęli spekulować, że polski prezydent podarował ją argentyńskiemu przywódcy. Fotograf Nawrockiego ujawnił jednak, jaki prezent naprawdę otrzymał Milei.

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We wtorek Javier Milei przyjął Karola Nawrockiego w pałacu prezydenckim Casa Rosada w Buenos Aires. Informację o spotkaniu przekazała kancelaria argentyńskiego przywódcy. Do wpisu dołączono zdjęcia obu prezydentów, a na jednym z nich możemy zobaczyć złotą piłę mechaniczną.

Dla wyjaśnienia, Milei od dawna wykorzystuje piłę jako symbol walki z wydatkami publicznymi i zapowiadanych przez siebie cięć budżetowych – dobrze to oddaje, jakie poglądy ma Javier Milei, argentyński Trump. Zdjęcie wywołało zamieszanie w mediach społecznościowych. Internauci zaczęli zastanawiać się, czy piła była prezentem dla Nawrockiego, czy może polski prezydent przekazał ją swojemu argentyńskiemu odpowiednikowi.

Nawrocki miał wręczyć Mileiowi piłę mechaniczną. Fotograf wyjaśnia

Sprawę wyjaśnił Mikołaj Bujak, fotograf towarzyszący polskiej delegacji. W nocy z wtorku na środę odniósł się do obu wersji wydarzeń na platformie X. "Prezydent Polski wręczył piłę mechaniczną Prezydentowi Argentyny. Zimno! Prezydent Argentyny wręczył piłę mechaniczną Prezydentowi Polski. Zimno! <teraz wjeżdżam ja, cały na biało>" – napisał.

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I zdradził, co rzeczywiście znalazło się wśród prezentów. "Piła jest stałym elementem wystroju gabinetu prezydenta Argentyny, a prezydent Nawrocki wręczył rękawice Józefa Młynarczyka. Gorąco, a tej wersji nie widziałem" – wyjaśnił Bujak.

Fotograf zwrócił też uwagę na to, jak łatwo niepotwierdzone informacje mogą wpływać na opinie odbiorców. "To detal, ale zostawiam, żeby pokazać, jak to wszystko 'chodzi' i na jakich informacjach budujemy nasze zdanie/opinię" – dodał.

Wybór prezentu to nie przypadek. Javier Milei w młodości grał w piłkę nożną na pozycji bramkarza. Ze względu na swój żywiołowy i bezkompromisowy styl gry zyskał przydomek "El Loco", czyli "Szaleniec".

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Z kolei Józef Młynarczyk to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich bramkarzy. W latach 1979–1989 występował w reprezentacji Polski, a jego nazwisko jest znane także kibicom futbolu poza naszym krajem. Gdy analitycy Sofascore po latach ocenili mundial 1982, w "drużynie marzeń" obok Młynarczyka stanął Boniek, wybrany najlepszym piłkarzem MŚ.

Milei poparł polskie starania o miejsce w G20

Po rozmowach prezydentów minister w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz przekazał, że Javier Milei zadeklarował zdecydowane poparcie dla starań Polski o członkostwo w grupie G20.

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– Mamy więc kolejną deklarację kolejnego ważnego, aktywnego członka grupy, jakim jest Argentyna. Jak wiemy, potrzebne jest wypracowanie jednomyślności, ale kolejna cegiełka w budowie polskiej obecności w grupie G20 dzisiaj została dołożona – powiedział Przydacz. To ważny głos, bo niedawno pojawiły się sensacyjne wieści o Polsce w G20: Londyn zdecyduje, czy trafimy tam na dłużej.

Jak poinformował minister, podczas rozmów poruszono również kwestie współpracy gospodarczej. Karol Nawrocki przedstawił możliwości zaangażowania Polskiej Grupy Zbrojeniowej na argentyńskim rynku. Rozmowy dotyczyły też współpracy w zakresie geologii i wydobycia surowców.

Argentyna, która przez lata prowadziła dość zamkniętą politykę handlową, obecnie szuka nowych partnerów gospodarczych. Kraj jest zainteresowany współpracą z zagranicznymi firmami, w tym z polskimi przedsiębiorstwami oferującymi produkty i technologie.

Jak pisaliśmy w naTemat, prezydent pakuje walizki i leci na koniec świata – Tusk już zaciera ręce. Karol Nawrocki podróżuje po Ameryce Południowej przez pięć dni. Wizyta w Argentynie i Chile ma otworzyć drzwi dla polskiego biznesu i wzmocnić głos regionu Trójmorza. Stała się też okazją do złośliwych komentarzy, że "Donald Tusk pewnie tylko odlicza godziny, aż Nawrocki wsiądzie do samolotu, ale tym razem poczeka z rewolucjami, aż wyląduje w Buenos Aires i rozpakuje walizki". Kolejny przystanek to Santiago, bo Nawrocki w Argentynie bawi u boku sojusznika Trumpa, w Chile czeka kolejny.