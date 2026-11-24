Marcin Przydacz zrzuca odpowiedzialność za wielomiesięczny kryzys w polskiej dyplomacji na wicepremiera Radosława Sikorskiego oraz premiera Donalda Tuska, zarzucając im brak woli współpracy. W tle ostrego sporu dotyczącego odblokowania nominacji waży się przyszła kariera Szymona Hołowni.
– Kryzys w zakresie ambasadorów został wywołany przez pana ministra Sikorskiego i ciągnie się on od dwóch lat, destabilizując rzeczywistość w służbie zagranicznej – stwierdził szef Biura Polityki Międzynarodowej (BPM) Marcin Przydacz w trakcie briefingu prasowego związanego z wizytą Karola Nawrockiego w Argentynie. Jednym z celów wizyty jest wymiana doświadczeń i umocnienie kandydatury Polski w G20.
– Wystarczy, aby pan minister Sikorski wrócił do przestrzegania prawa, dotychczasowego obyczaju, praktyki i zaczął współpracować z prezydentem, do czego jest zobowiązany przepisami i konstytucji, i odpowiednimi orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego – sugeruje bliski współpracownik prezydenta.
Na rozwiązanie problemu nie ma co liczyć
BPM i prezydent są gotowi do rozmów, ale najwyraźniej mają związane ręce. Rzekomo wszystko to jest winą Donalda Tuska, który według Marcina Przydacza "chce konfliktu, chce kłótni, chce walki z prezydentem, a nie współpracy", więc blokuje sprawę ambasadorów.
– Bez współpracy ze strony rządu trudno będzie mówić o jakimkolwiek progresie. My, przede wszystkim pan prezydent, jesteśmy gotowi do tego, aby realizować to porozumienie, które zostało już wynegocjowane – kontynuował polityk.
Karol Nawrocki nie chce podpisywać nowych nominacji ambasadorskich. Prezydent jest obecnie w konflikcie z MSZ (i premierem), a na arenie międzynarodowej Polskę reprezentują chargé d'affaires – dyplomaci wykonujący obowiązki ambasadorów, ale pozbawieni prestiżowego tytułu. Sprawa nie jest nowa. Kryzys pojawił się jeszcze za kadencji Andrzeja Dudy.
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Rykoszetem obrywa Szymon Hołownia
– Dopóki nie wróci temat porozumienia, trudno jest tutaj mówić o wyjątkach dla jednego czy drugiego polityka, bo nawet nie mówimy tutaj o profesjonalnych dyplomatach, tylko o politykach – mówił Marcin Przydacz. O jakim wyjątku mówił polityk? Oczywiście chodziło mu o Szymona Hołownię, który ubiega się o posadę ambasadora RP w Watykanie.
– Jeśli będzie całościowe porozumienie i rząd zaproponuje w ramach tego porozumienia nazwisko pana Szymona Hołowni, to pan prezydent oczywiście takie porozumienie rozważy i jest tutaj gotów do dialogu, do współpracy – zapowiedział szef BPM, by zaraz potem ostudzić entuzjazm. – Szkoda, że rząd nie chce współpracować – podsumował.
O potencjalnej nowej posadzie Szymona Hołowni mówiło się od miesięcy. Sprawa nabrała tempa 18 listopada, gdy były marszałek Sejmu ujawnił kulisy głosowania na Konwencie Służby Zagranicznej. Przedstawiciel prezydenta wstrzymał się od głosu w sprawie kandydatury polityka. "Nie znam żadnego zapewnienia ze strony Prezydenta, że tę nominację podpisze, decyzja jest jego i, jak rozumiem, podejmie ją, gdy wniosek znajdzie się na jego biurku, obok wielu innych czekających tam wniosków" – komentował sytuację Szymon Hołownia.