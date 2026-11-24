Przydacz wywołuje Sikorskiego do tablicy. Fot. Flickr / Marcin Maniewski, MSZ

Marcin Przydacz zrzuca odpowiedzialność za wielomiesięczny kryzys w polskiej dyplomacji na wicepremiera Radosława Sikorskiego oraz premiera Donalda Tuska, zarzucając im brak woli współpracy. W tle ostrego sporu dotyczącego odblokowania nominacji waży się przyszła kariera Szymona Hołowni.

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– Kryzys w zakresie ambasadorów został wywołany przez pana ministra Sikorskiego i ciągnie się on od dwóch lat, destabilizując rzeczywistość w służbie zagranicznej – stwierdził szef Biura Polityki Międzynarodowej (BPM) Marcin Przydacz w trakcie briefingu prasowego związanego z wizytą Karola Nawrockiego w Argentynie. Jednym z celów wizyty jest wymiana doświadczeń i umocnienie kandydatury Polski w G20.

– Wystarczy, aby pan minister Sikorski wrócił do przestrzegania prawa, dotychczasowego obyczaju, praktyki i zaczął współpracować z prezydentem, do czego jest zobowiązany przepisami i konstytucji, i odpowiednimi orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego – sugeruje bliski współpracownik prezydenta.

Na rozwiązanie problemu nie ma co liczyć

BPM i prezydent są gotowi do rozmów, ale najwyraźniej mają związane ręce. Rzekomo wszystko to jest winą Donalda Tuska, który według Marcina Przydacza "chce konfliktu, chce kłótni, chce walki z prezydentem, a nie współpracy", więc blokuje sprawę ambasadorów.

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– Bez współpracy ze strony rządu trudno będzie mówić o jakimkolwiek progresie. My, przede wszystkim pan prezydent, jesteśmy gotowi do tego, aby realizować to porozumienie, które zostało już wynegocjowane – kontynuował polityk.

Karol Nawrocki nie chce podpisywać nowych nominacji ambasadorskich. Prezydent jest obecnie w konflikcie z MSZ (i premierem), a na arenie międzynarodowej Polskę reprezentują chargé d'affaires – dyplomaci wykonujący obowiązki ambasadorów, ale pozbawieni prestiżowego tytułu. Sprawa nie jest nowa. Kryzys pojawił się jeszcze za kadencji Andrzeja Dudy.

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Rykoszetem obrywa Szymon Hołownia

– Dopóki nie wróci temat porozumienia, trudno jest tutaj mówić o wyjątkach dla jednego czy drugiego polityka, bo nawet nie mówimy tutaj o profesjonalnych dyplomatach, tylko o politykach – mówił Marcin Przydacz. O jakim wyjątku mówił polityk? Oczywiście chodziło mu o Szymona Hołownię, który ubiega się o posadę ambasadora RP w Watykanie.

– Jeśli będzie całościowe porozumienie i rząd zaproponuje w ramach tego porozumienia nazwisko pana Szymona Hołowni, to pan prezydent oczywiście takie porozumienie rozważy i jest tutaj gotów do dialogu, do współpracy – zapowiedział szef BPM, by zaraz potem ostudzić entuzjazm. – Szkoda, że rząd nie chce współpracować – podsumował.

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