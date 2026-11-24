Nowy ruch po wecie Nawrockiego. Fot. lukasz_wojcik/shutterstock

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski chce jasnej odpowiedzi od Karola Nawrockiego w sprawie weta ustawy o bezpiecznym internecie. Wicepremier wysłał do prezydenta oficjalne pismo i oczekuje, że ten dokładnie wskaże, które zapisy mu nie odpowiadają.

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Wicepremier Gawkowski poinformował, że w poniedziałek podpisał pismo skierowane do prezydenta. Zależy mu na tym, by zastrzeżenia do ustawy zostały przedstawione oficjalnie, a nie tylko w wypowiedziach polityków.

Oficjalne pismo do Karola Nawrockiego. Gawkowski żąda konkretów w sprawie weta

– Zwróciłem się oficjalnie do pana prezydenta, żeby wskazał też na piśmie, co mu się w tej ustawie o bezpiecznym internecie nie podoba. Ja już nie chcę się bawić w kotka i myszkę, że pan prezydent mówi jedno, jego zaplecze drugie, trzecie PiS. Niech to wszystko będzie zapisane, opisane, żeby nikt nie miał wątpliwości, kto w tej sprawie manipuluje – mówił na antenie TVN24.

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Gawkowski zaznaczył, że przepisy miały pomóc w walce z nielegalnymi treściami w sieci, jak materiały pedofilskie, patostreamy nawołujące do samobójstwa, groźby karalne, mowę nienawiści i promocję handlu ludźmi.

Odrzucił też zarzuty o cenzurę. Jak tłumaczył, projekt przewidywał kontrolę sądową nad decyzjami o usuwaniu nielegalnych materiałów. Platformy miały reagować na zgłoszenia znacznie szybciej, a za brak działania groziłyby im wysokie kary finansowe. To kierunek, który minister forsuje nie od dziś – wcześniej Gawkowski chciał miliard kary dla Facebooka.

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Obecnie to serwisy internetowe decydują, kiedy usunąć zgłoszone treści. Jak zauważył Gawkowski, czas oczekiwania może wynosić od kilku dni do kilku tygodni.

Wicepremier zapewnił, że jest gotowy do rozmów z Karolem Nawrockim. Chce jednak najpierw poznać konkretne zastrzeżenia prezydenta. Nie wyklucza też ponownych konsultacji nad projektem. Jak pisaliśmy, rząd ma plan B po wecie Nawrockiego ws. DSA.

Dlaczego prezydent zawetował wdrożenie unijnego aktu DSA?

Przypomnijmy, że Karol Nawrocki zawetował ustawę 13 listopada – to weto Nawrockiego, o którym długo będzie głośno. Przepisy miały wdrożyć w Polsce unijny akt o usługach cyfrowych (DSA) i ułatwić blokowanie nielegalnych treści w internecie. Prezydent uzasadniał swoją decyzję obawami o wolność słowa. W opublikowanym nagraniu ostrzegał przed przyznaniem urzędnikom zbyt dużej władzy nad treściami publikowanymi w sieci.

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– Wróciło widmo urzędnika cenzora, który będzie podejmował decyzje, co wolno, a czego nie wolno w internecie – mówił Nawrocki w nagraniu opublikowanym w sieci. Podkreślił, że rozstrzyganie, czy dana treść stanowi przestępstwo, powinno należeć do niezawisłych sądów.

Decyzję prezydenta skrytykował premier Donald Tusk. "Ochrona dzieci przed internetowymi przestępcami. Trudno wyobrazić sobie ważniejszą sprawę, która powinna łączyć ponad politycznymi podziałami. A jednak zawetował" – napisał na platformie X.