Nielegalna zawartość walizki na Lotnisku Chopina. Ta pamiątka będzie słono kosztowała Fot. Matyas Rehak/Shutterstock

Z zagranicznych wakacji przywozimy bardzo różne pamiątki. Jedni stawiają na magnesy, drudzy wolą unikatowe rzeźby, trzeci malarstwo, a jeszcze inni przywożą lokalne przyprawy, słodycze i generalnie coś na ząb. Właśnie taką opcję wybrał turysta, który przyleciał na Lotnisko Chopina. Jednak tym razem nie miał szczęścia.

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Zagraniczne smakołyki to pamiątkowy klasyk, który sprawdza się zawsze. Sama nieraz wpadałam do redakcji z torbą pełną lokalnych ciastek, czekolad czy cukierków. Łakocie z durianem (najbardziej śmierdzącym owocem świata, który można zobaczyć m.in. w muzeum obrzydliwego jedzenia w szwedzkim Malmö) są wspominane, a w zasadzie wypominane do dziś. Na oryginalną pamiątkę z Tadżykistanu zdecydował się także turysta skontrolowany na Lotnisku Chopina. Z wyboru będzie tłumaczył się przed sądem.

Nielegalny smakołyk zatrzymany na Lotnisku Chopina

O sprawie pięciu podejrzanych puszeczek w środę 25 listopada poinformowała Izba Administracji Skarbowej w Warszawie. To właśnie jej funkcjonariusze przeprowadzają rutynowe kontrole bagaży podróżnych m.in. na Lotnisku Chopina i to oni wyłapują nielegalne pamiątki z wakacji.

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Podczas jednej z takich kontroli w ich ręce wpadł bagaż turysty, który na Lotnisko Chopina przyleciał z Tadżykistanu. W trakcie egzotycznej wyprawy mężczyzna postanowił kupić jako pamiątkę pięć puszek kawioru. Ale nie byle jakiego. W puszkach miał znajdować się kawior z jesiotra. A ten wpisany jest na listę CITES. Mimo tego jego przywiezienie do Polski jest legalne, więc kawior nie trafia automatycznie na listę tego, czego nie przywozić z wakacji.

"Podróżni mogą przywieźć na własny użytek do 125 gramów kawioru bez indywidualnych zezwoleń CITES. Produkt musi jednak mieć jednorazową banderolę i odpowiedni kod identyfikujący jego pochodzenie, a przywóz należy zgłosić podczas przekraczania granicy" – informuje warszawska izba.

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Problem w tym przypadku polegał jednak na tym, że mężczyzna nie miał żadnych dokumentów na przewóz kawioru, a do tego puszki nie posiadały wymaganej banderoli. "Mężczyzna wyjaśnił, że kupił kawior w sklepie spożywczym, skuszony atrakcyjną ceną" – dodano w komunikacie. I tutaj oszczędność się nie opłaciła. Brak odpowiedniej naklejki sprawił, że sprawą zajął się sąd, a mężczyźnie grozi pokaźna grzywna, a nawet kara pozbawienia wolności. Takie konsekwencje grożą każdemu, kto przed powrotem nie sprawdzi, jakich pamiątek z wakacji nie wolno przywozić do Polski.

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Miały być koszulki. Kontrolerzy znaleźli zieloną kontrabandę

W ostatnich dniach w ręce funkcjonariuszy KAS na Mazowszu trafił nie tylko bagaż, ale i podejrzana przesyłka z USA. Nadawca zadeklarował, że w środku znajdują się T-shirty o wartości 25 dolarów. Kiedy jednak zaczęto sprawdzać paczkę, okazało się, że jej zawartość obok koszulek co najwyżej leżała. Przypomina to sprawę z Kolonii, gdzie celnicy znaleźli jadowite pająki zamiast ciasteczek.