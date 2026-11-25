25 listopada wielki strajk w całej Grecji. Turyści mogą napotkać liczne utrudnienia. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega. Fot. Unsplash/Birk Enwald

Tegoroczna jesień nie rozpieszcza osób przemieszczających się po Europie. Teraz kolejnym gorącym punktem stała się Grecja. W środę, 25 listopada, cały kraj ma być sparaliżowany. Znaczne utrudnienia uderzą w lokalny transport, porty oraz ruch w centrach największych miast.

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Turyści przebywający obecnie na urlopie muszą przygotować się na spore zmiany w harmonogramie. Czego dotyczą dzisiejsze utrudnienia, jak długo potrwają i przed czym dokładnie ostrzega polskich podróżników rządowy system Odyseusz? Wyjaśniamy.

Najpierw Hiszpania, teraz Grecja. Turyści muszą zmienić swoje plany

Jesień w Europie upływa pod znakiem licznych napięć społecznych, które raz po raz odbijają się na podróżowaniu. Zaledwie kilkanaście dni temu poważne utrudnienia w transporcie dotknęły Hiszpanięm, a raj Polaków stanął w długi weekend. Tamtejszy strajk generalny z 11 listopada i protesty na kolei z 10 i 17 listopada skończyły się odwołanymi połączeniami i zakłóceniami w największych miastach.

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Dziś, 25 listopada, podobny scenariusz realizuje się w Grecji, gdzie zaplanowane akcje protestacyjne od rana wymuszają na turystach dużą elastyczność. Podróżni powinni być zatem dobrze przygotowani na ewentualne opóźnienia, wydłużony czas dojazdu na lotniska czy konieczność szukania alternatywnych środków transportu.

A na tym tegoroczne utrudnienia się nie skończą. Warto dodać, że chociażby w Hiszpanii zapowiedziano już poważne protesty w transporcie drogowym na 23 i 24 grudnia, a także kolejne świąteczno-noworoczne przestoje na części tras lokalnych. Z kolei MSZ ostrzega przed 28 listopada w Albanii.

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Co dzieje się 25 listopada w Grecji? Przyczyny i czas trwania strajku

Dzisiejsza akcja w Grecji to 24-godzinny strajk generalny zorganizowany przez największe tamtejsze centrale związkowe, w tym konfederacje zrzeszające pracowników sektora publicznego oraz prywatnego (ADEDY i GSEE).

Protestujący wyszli na ulice w ponad 60 greckich miastach. Domagają się od rządu podwyżek płac, przywrócenia tzw. trzynastych i czternastych pensji, uzupełnienia braków kadrowych i wsparcia w walce z rosnącymi kosztami życia, w tym obniżenia podatku VAT na podstawowe towary. Nie po raz pierwszy wakacyjne plany Polaków są zagrożone, bo przez Grecję przetaczają się protesty – podobnie było m.in. w lutym 2025 roku.

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Do protestu przyłączyli się m.in. pracownicy komunikacji miejskiej, kolejarze, marynarze, obsługa portów oraz personel lotnictwa cywilnego. Całodobowy protest rozpoczął się o północy i potrwa do końca dnia, czyli do godziny 23:59 w środę, 25 listopada.

MSZ ostrzega Polaków. Jak wygląda dziś zwiedzanie Grecji?

W związku z dzisiejszymi wydarzeniami Ministerstwo Spraw Zagranicznych za pośrednictwem systemu Odyseusz opublikowało specjalny komunikat dla Polaków przebywających w Grecji lub planujących tam podróż. Warto pamiętać o rejestracji w tym systemie, tym bardziej że zapowiedziano zmiany dla podróżujących Polaków. Służby zwracają uwagę na utrudnienia, które bezpośrednio wpływają na przemieszczanie się i zwiedzanie:

Ograniczenia w transporcie miejskim: w Atenach metro, kolej miejska oraz tramwaje kursują wyłącznie między godziną 9:00 a 18:00, natomiast poza tymi godzinami trzeba korzystać z autobusów lub trolejbusów. Problemy w portach i na lotniskach: wiele rejsów promowych zostało dziś całkowicie odwołanych lub przesuniętych z powodu strajku marynarzy, a na lotniskach mogą pojawiać się opóźnienia i kolejki. W razie problemów z lotem warto znać wiele rejsów promowych zostało dziś całkowicie odwołanych lub przesuniętych z powodu strajku marynarzy, a na lotniskach mogą pojawiać się opóźnienia i kolejki. W razie problemów z lotem warto znać prawa pasażera linii lotniczych Utrudnienia w centrach miast: w śródmieściach dużych ośrodków, w tym w okolicach ateńskiego placu Syntagma, Propylejów czy placu Klafthmonos , odbywają się liczne demonstracje, przez co część ulic jest nieprzejezdna.

Dodatkowo Polakom zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie zgromadzeń oraz dokładne weryfikowanie rozkładów jazdy, rejsów i lotów przed wyruszeniem w trasę.